    সব জায়গায় নয়, শরীরের বিশেষ কিছু স্থানেই কেন পারফিউম লাগানো হয়? জানুন রহস্যের কারণ

    এই স্থানগুলি প্রসাধনী শিল্পের ভাষায় 'পালস পয়েন্টস' (Pulse Points) নামে পরিচিত। কেবল ঐতিহ্যের খাতিরে নয়, এর পেছনে রয়েছে তাপমাত্রা এবং রক্ত ​​সঞ্চালনের একটি সহজ বিজ্ঞান।

    Published on: Dec 17, 2025 4:11 PM IST
    By Suman Roy
    পারফিউম (Perfume) ব্যবহারের একটি শিল্প আছে, যেখানে সুগন্ধ দীর্ঘ সময় ধরে রাখতে শরীরের নির্দিষ্ট কিছু স্থান বেছে নেওয়া হয়। এই স্থানগুলি প্রসাধনী শিল্পের ভাষায় 'পালস পয়েন্টস' (Pulse Points) নামে পরিচিত। কেবল ঐতিহ্যের খাতিরে নয়, এর পেছনে রয়েছে তাপমাত্রা এবং রক্ত ​​সঞ্চালনের একটি সহজ বিজ্ঞান।

    সব জায়গায় নয়, শরীরের বিশেষ কিছু স্থানেই কেন পারফিউম লাগানো হয়?
    সব জায়গায় নয়, শরীরের বিশেষ কিছু স্থানেই কেন পারফিউম লাগানো হয়?

    শরীরের বিশেষ কিছু স্থানেই কেন পারফিউম লাগানো হয় এবং এর পেছনের কারণ কী, জেনে নিন।

    ১. পালস পয়েন্টস: সুগন্ধ ধরে রাখার বিজ্ঞান

    যে স্থানগুলিতে পারফিউম প্রয়োগ করা হয়, সেগুলিকে পালস পয়েন্ট বলা হয়, কারণ এই স্থানগুলিতে রক্তনালীগুলি ত্বকের খুব কাছে থাকে এবং পালস বা স্পন্দন অনুভূত হয়।

    ক. উষ্ণতা এবং তাপের ভূমিকা (The Role of Heat)

    পালস পয়েন্টসগুলি শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় উষ্ণ থাকে। রক্তনালীগুলি ত্বকের কাছাকাছি থাকায় এই স্থানগুলিতে রক্ত সঞ্চালন এবং তাপ উৎপাদন বেশি হয়।

    • কার্যপদ্ধতি: পারফিউমের সুগন্ধী যৌগগুলি (Fragrance Molecules) উদ্বায়ী (Volatile) প্রকৃতির। যখন উষ্ণতার সংস্পর্শে আসে, তখন এই যৌগগুলি আরও দ্রুত বাষ্পীভূত হয় এবং ধীরে ধীরে সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়া সুগন্ধকে দীর্ঘ সময় ধরে বাতাসে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

    খ. ত্বকের ধরন

    • পারফিউমকে সুগন্ধী তেলের একটি ফর্মুলা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শরীরের আর্দ্র স্থানগুলিতে পারফিউমের তেলগুলি ভালোভাবে লেগে থাকে এবং বাষ্পীভূত হতে কম সময় নেয়। পালস পয়েন্টগুলির আর্দ্রতা বেশি হওয়ায় সুগন্ধ দ্রুত মিলিয়ে যায় না।

    ২. পারফিউম প্রয়োগের প্রধান পালস পয়েন্টগুলি

    সুগন্ধকে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে রাখার জন্য শরীরের নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে পারফিউম প্রয়োগ করা হয়:

    • কবজি (Wrists): কবজি একটি আদর্শ পালস পয়েন্ট। এর উষ্ণতা সুগন্ধকে দ্রুত সক্রিয় করে তোলে।
    • গলার দুপাশ (Sides of the Neck): গলার এই অংশ উষ্ণ এবং এখানে ঘষা কম লাগে, যা সুগন্ধ ধরে রাখে।
    • কানের পেছনের অংশ (Behind the Ears): এই স্থানটি উষ্ণ এবং কিছুটা তেলতেলে হওয়ায় সুগন্ধের অণুগুলিকে ধরে রাখতে সাহায্য করে।
    • হাঁটুর পেছনের ভাঁজ (Behind the Knees): অনেকেই এই স্থানটি ভুলে যান, কিন্তু হাঁটার সময় উষ্ণতা তৈরি হয়, যা সুগন্ধকে নিচের দিক থেকে উপরের দিকে ছড়িয়ে দেয়।

    ৩. ভুল পদ্ধতি ও তার প্রভাব

    পারফিউম প্রয়োগের সময় দুটি সাধারণ ভুল করা হয়, যা সুগন্ধকে নষ্ট করে দেয়:

    • ঘষা দেওয়া (Rubbing): পারফিউম লাগানোর পর কবজি একে অপরের সঙ্গে ঘষা দেওয়া উচিত নয়। ঘষার ফলে ঘর্ষণজনিত তাপ তৈরি হয়, যা সুগন্ধের অণুগুলিকে ভেঙে দেয় (Smashing the Molecules)। এর ফলে সুগন্ধ দ্রুত মিলিয়ে যায় এবং তার আসল ঘ্রাণ পরিবর্তন হয়ে যায়।
    • শুষ্ক ত্বকে ব্যবহার: শুষ্ক ত্বকে পারফিউম বেশিক্ষণ থাকে না। তাই পারফিউম ব্যবহারের আগে সেই স্থানে সামান্য ময়েশ্চারাইজার (Moisturizer) ব্যবহার করা উচিত, যাতে সুগন্ধী তেলগুলি আর্দ্রতায় আটকে থাকতে পারে।

    ৪. শেষ কথা

    পারফিউমের সুগন্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করার রহস্য লুকিয়ে আছে শরীরের তাপ এবং রক্ত সঞ্চালনের মধ্যে। পালস পয়েন্টগুলি এই তাপের উৎস হিসেবে কাজ করে এবং সুগন্ধকে কার্যকরভাবে পরিবেশে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। এই বিজ্ঞান মেনে পারফিউম ব্যবহার করলে কম পরিমাণ পারফিউম ব্যবহার করেও দীর্ঘ সময় ধরে সতেজ সুগন্ধ বজায় রাখা সম্ভব।

