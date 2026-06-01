    Belly button odor causes: নাভি পরিষ্কার করছেন তো? অজান্তেই লুকিয়ে থাকা মারাত্মক ইনফেকশন এড়াতে জানুন চিকিৎসকদের পরামর্শ

    Belly button odor causes: নাভি পরিষ্কার না রাখলে কী ধরণের শারীরিক সমস্যা হতে পারে এবং কীভাবে সুরক্ষিত উপায়ে এটি পরিষ্কার করবেন, তা জেনে নিন।

    Published on: Jun 01, 2026 8:50 AM IST
    By Suman Roy
    Belly button odor causes: প্রতিদিনের স্নানের সময় আমরা হাত, পা, মুখ কিংবা চুলের যত্ন নিলেও শরীরের একটি বিশেষ অঙ্গকে প্রায়ই অবহেলা করে যাই—সেটি হলো আমাদের নাভি (Belly Button)। অথচ, মানবদেহের গঠনে নাভি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। মায়ের গর্ভে থাকার সময় এই নাভির মাধ্যমেই একটি শিশু পুষ্টি ও অক্সিজেন পেয়ে থাকে। চিকিৎসকদের মতে, শরীরের অন্যান্য অংশের মতো নিয়মিত নাভি পরিষ্কার করা সমান জরুরি। কিন্তু কেন এটি পরিষ্কার করা উচিত এবং এর সঠিক পদ্ধতি কী, তা আমাদের অনেকেরই অজানা।

    আমাদের শরীরের অন্যতম একটি সংবেদনশীল অংশ হলো নাভি। এর অদ্ভুত গঠনের কারণে এখানে খুব সহজেই ধুলোবালি, মরা চামড়া, জামাকাপড়ের সুতো এবং ঘাম জমে থাকে। আর এই স্যাঁতসেঁতে পরিবেশই হয়ে ওঠে ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাসের (ছত্রাক) উপযুক্ত প্রজনন ক্ষেত্র। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত নাভি পরিষ্কার না করলে সেখানে হাজার হাজার ক্ষতিকর জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে, যা পরবর্তীতে মারাত্মক সংক্রমণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

    নিয়মিত নাভি পরিষ্কার করা উচিত কেন?

    ১. ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাল ইনফেকশন প্রতিরোধ:

    একটি গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের নাভিতে প্রায় ৬০টিরও বেশি প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে। দীর্ঘদিন নাভি পরিষ্কার না করলে সেখানে ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাস অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধি করে। এর ফলে নাভি লাল হয়ে যাওয়া, চুলকানি বা ফাঙ্গাল ইনফেকশনের মতো সমস্যা দেখা দেয়।

    ২. দুর্গন্ধ দূর করা:

    অনেক সময় দেখা যায় শরীর পরিষ্কার রাখা সত্ত্বেও একটা অদ্ভুত দুর্গন্ধ ছাড়ছে। এর অন্যতম আড়াল হওয়া কারণ হতে পারে নোংরা নাভি। ঘাম, তেল এবং ব্যাকটেরিয়া একসাথে মিশে নাভিতে এক ধরণের তীব্র ও অস্বস্তিকর দুর্গন্ধের (Belly Button Odor) সৃষ্টি করে।

    ৩. 'ওমফালিথ' বা নাভির পাথর (Navel Stones) রোধ:

    দিনের পর দিন নাভিতে ময়লা, সিবাম (ত্বকের প্রাকৃতিক তেল) এবং কেরাটিন জমতে জমতে তা শক্ত পাথরের মতো রূপ নিতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে 'ওমফালিথ' (Omphalith) বা ন্যাভেল স্টোন বলা হয়। এটি হলে তীব্র ব্যথা হতে পারে এবং তা বের করার জন্য অনেক সময় ছোটখাটো অস্ত্রোপচারেরও প্রয়োজন হয়।

    ৪. ক্ষতিকর পুঁজ বা তরল নির্গমন বন্ধ করা:

    সংক্রমণ যখন গুরুতর রূপ নেয়, তখন নাভি থেকে সাদা, হলুদ বা হালকা রক্তাক্ত তরল কিংবা পুঁজ বের হতে শুরু করে। এর সাথে তীব্র ব্যথার সৃষ্টি হয়, যা দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে।

    কীভাবে পরিষ্কার করবেন? (সঠিক ও নিরাপদ পদ্ধতি)

    নাভি অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ায় এটি পরিষ্কার করার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ভুলেও নখ দিয়ে বা কোনো ধারালো জিনিস দিয়ে নাভি চুলকানো বা ময়লা বের করার চেষ্টা করবেন না।

    • সাধারণ নাভির জন্য (ইন-অর ইয়ার ন্যাভেল): স্নান করার সময় সামান্য ঈষদুষ্ণ গরম জলে মাইল্ড সোপ বা বডি ওয়াশ মিশিয়ে নিন। এবার একটি সুতির নরম কাপড় বা কটন বাড (Cotton Bud) সেই জলে ভিজিয়ে আলতো হাতে নাভির ভেতরের অংশটি পরিষ্কার করুন। পরিষ্কার করা শেষে জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন।
    • স্নানের পর শুকানো জরুরি: নাভি পরিষ্কার করার পর সবথেকে জরুরি কাজ হলো তাকে শুকনো রাখা। স্নান শেষে তোয়ালে বা নরম কাপড় দিয়ে নাভির ভেতরের জল ভালো করে মুছে শুকিয়ে নিন। সেখানে জল জমে থাকলে আবারও ফাঙ্গাস হতে পারে।
    • তেল বা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহারে সতর্কতা: অনেকে নাভিতে নিয়মিত সর্ষের তেল বা বডি লোশন লাগান। যদি লাগাতেই হয়, তবে তা যেন নাভির ভেতরে জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখুন। অতিরিক্ত তেল ময়লাকে বেশি করে আকর্ষণ করে।

    কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন?

    যদি দেখেন নাভি থেকে কোনো ধরণের তরল বা পুঁজ বের হচ্ছে, তীব্র দুর্গন্ধ হচ্ছে, চারপাশ ফুলে গেছে বা অসহ্য ব্যথা হচ্ছে, তবে ঘরোয়া উপায়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা না করে দ্রুত একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ বা সাধারণ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

    ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বা পার্সোনাল হাইজিনের (Personal Hygiene) একটি বড় অংশ হলো শরীরের প্রতিটি অঙ্গের সমান যত্ন নেওয়া। প্রতিদিনের স্নানের অভ্যাসে মাত্র এক মিনিট নাভির পেছনে খরচ করলেই আপনি এই ধরণের সমস্ত স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবেন।

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

