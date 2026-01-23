Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Garlic Health Benefits: রোজ খালি পেটে এক কোয়া রসুন, জানেন কি এর ফলে কী কী উপকার পেতে পারেন

    রসুনের অনেক গুণ। কিন্তু খালি পেটে রসুন খেলে আরও বেশি লাভ হয় শরীরের। কেমন লাভ জানেন কি?

    Published on: Jan 23, 2026 12:20 PM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রান্নায় তো রসুন ব্যবহার হয়ই। বিশেষ করে আমিষ রান্নার সময়ে তো বেশির ভাগ বাঙালিই রসুন ব্যবহার করেন। কিন্তু শুধু স্বাদবৃদ্ধি নয়, রসুনের অনেক গুণও রয়েছে। বিশেষ করে যদি রোজ খালি পেটে এক কোয়া করে রসুন খাওয়া যায়, তাহলে বহু সমস্যাই দূরে থাকে।

    রোজ খালি পেটে এক কোয়া করে রসুন, জানেন কি এর ফলে কী কী উপকার পেতে পারেন
    রোজ খালি পেটে এক কোয়া করে রসুন, জানেন কি এর ফলে কী কী উপকার পেতে পারেন

    খালি পেটে রসুন খেলে কী কী উপকার হয়? রইল তালিকা।

    মন শান্ত থাকে (Controlling hypertension): যাঁদের হাইপারটেনশনের সমস্যা আছে, তাঁরা উপকার পেতে পারেন এই অভ্যাসের ফলে। মন শান্ত করার মতো কয়েকটা হরমোনের ক্ষরণ বাড়ে এর ফলে।

    অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে ভালো (Natural antibiotic): প্রাকৃতিকভাবে এটি অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করে। খালি পেটে রসুন খেলে তার প্রভাব সরাসরি গিয়ে পড়ে জীবাণুর ওপর। তাতে বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণের আশঙ্কা কমে।

    শরীরকে দূষিত পদার্থ মুক্ত করা (Detoxifies the body): শরীর সব সময়েই নানা রকম টক্সিন জমা হতে থাকে। রসুন সেগুলোকে সহজেই পরিষ্কার করতে পারে। এর ফলে যেমন ওজন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকে, তেমনই কৃমি, ডায়াবিটিসের মতো সমস্যাও কমতে পারে। অনেকের মতে, এর ফলে ক্যানসারের আশঙ্কাও কমে।

    পেটের জন্য ভালো (Good for the gut): উত্তেজনা বাড়লে পেটে কিছু অ্যাসিডের ক্ষরণ বাড়ে। রসুন সেই সব অ্যাসিডের ক্ষরণ কমায়। তাতে খাবার হজম করতে সুবিধা হয়, খিদে বাড়ে এবং লিভারের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

    যক্ষা রোগীদের জন্যও ভালো (Helpful in tuberculosis): যাঁরা যক্ষা বা টিবিতে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরা যদি রোজ খালি পেটে এক কোয়া রসুন খান, তাহলে দ্রুত সুস্থ হওয়ার দিকে এগোবেন। রসুনের একটা কোয়া থেঁতো করে নিয়ে একবারে পুরোটা খেতে হবে। না হলে শুকনো আঁচে সেঁকে নিয়েও খেতে পারেন রসুনের একটা কোয়া।

    শ্বাসের সমস্যার জন্য ভালো (Respiration): শুধু যক্ষা নয়, যাঁদের শ্বাসের বা ফুসফুসের অন্য সমস্যা আছে, তাঁরাও রোজ খালি পেটে রসুন খেলে উপকার পাবেন।

    News/Lifestyle/Garlic Health Benefits: রোজ খালি পেটে এক কোয়া রসুন, জানেন কি এর ফলে কী কী উপকার পেতে পারেন
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes