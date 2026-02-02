Back Pain Reasons: পিছনের পকেটে মানিব্যাগ রাখছেন? কোন বিপদ ডেকে আনছেন জানেন
বহু মানুষই প্যান্টের পিছনের পকেটে Wallet রাখেন। এর ফলে কী হতে পারে জানেন?
অনেকেরই অভ্যাস পিছনের পকেটে মানিব্যাগ রাখার। কিন্তু এই অভ্যাস নানা ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে। বিশেষ করে পিছনের পকেটে মানিব্যাগ রেখে যাঁরা তার উপরে বসেন, তাঁদের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। দেখে নেওয়া যাক, সেই সমস্যাগুলি কী কী।
আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব হেলথ সায়েন্সের গবেষকরাও ছেলেদের নানা হাড়ের সমস্যা এবং পায়ে বা কোমরে বাতের ব্যথার জন্য পিছনের পকেটে রাখা এই মানিব্যাগই দায়ী। কিন্তু কেন এই সমস্যা হয়? এ থেকে মুক্তিই বা কীভাবে?
বিশেষজ্ঞদের কথায়, পিছনের পকেট যেখানে থাকে, ঠিক সেখানেই থাকে সিরোটিক নার্ভ। দীর্ঘ সময় পকেটে মানিব্যাগ রাখায় এবং ওই অবস্থায় চেপে বসে থাকার কারণে সেই নার্ভে ও ওই এলাকার পেশির উপর প্রবল চাপ পড়ে। ফিমার হাড়েও চাপ পড়ে। এতেই কোমরে ব্যথা ও হাড়ের সমস্যা দেখা দেয়।
তাই চিকিৎসকরা বলছেন, এই অভ্যাস যত তাড়াতাড়ি ত্যাগ করা যায়, ততই ভালো। কিন্তু এই সমস্যা একবার দেখা দিলে কী করবেন?
প্রথমত এই অভ্যাস ত্যাগ করতেই হবে। কিন্তু একবার যদি কোমরে ব্যথা শুরু হয়ে যায়, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে। ব্যথা বাড়লে চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে, গরম সেঁক নিতে পারেন।
এই অভ্যাস না বদলালে ভবিষ্যতে নানা ধরনের জটিল সমস্যা হতে পারে।
দীর্ঘ দিন এই অবস্থা চলতে থাকলে কোমরের ব্যথা বাড়তে থাকে। নার্ভের মারাত্মক ক্ষতি হয়। এমনকী হাড়ও ক্ষয়ে যেতে পারে।