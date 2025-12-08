Edit Profile
    শীতে মুখে ব্রণ বেরোচ্ছে? কেন হয় এই সমস্যা এবং সহজ সমাধান কী

    শীতকালেও অনেকের ত্বক হঠাৎ করে ব্রণ প্রবণ হয়ে ওঠে। বাইরে ঠান্ডা বাতাস এবং ঘরের ভেতরে হিটারের গরম—এই দুই ধরনের আবহাওয়ার পরিবর্তনই ত্বককে শুষ্ক করে তোলে, যা ব্রণের জন্ম দেওয়ার জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে।

    Dec 08, 2025
    Suman Roy
    ব্রণ বা অ্যাকনে (Acne) কেবল গরমের সমস্যা নয়। শীতকালেও অনেকের ত্বক হঠাৎ করে ব্রণ প্রবণ হয়ে ওঠে। বাইরে ঠান্ডা বাতাস এবং ঘরের ভেতরে হিটারের গরম—এই দুই ধরনের আবহাওয়ার পরিবর্তনই ত্বককে শুষ্ক করে তোলে, যা ব্রণের জন্ম দেওয়ার জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে।

    শীতকালে ব্রণ ওঠার কারণ এবং এই সমস্যার সহজ সমাধান নিয়ে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হলো:

    ১. শীতকালে ব্রণ ওঠার মূল কারণ

    শীতকালে ব্রণ হওয়ার প্রধান কারণটি হলো ত্বককে আর্দ্র রাখার জন্য শরীরের অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া:

    • শুষ্কতা ও আর্দ্রতার অভাব: শীতকালে বাতাস এমনিতেই শুষ্ক থাকে, এবং ঘরের ভেতরের হিটার বা উষ্ণ বাতাস ত্বকের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা শোষণ করে নেয়। ত্বক যখন অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে যায়, তখন তা ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে।
    • তেল গ্রন্থির অতিরিক্ত কাজ: শুষ্কতা মোকাবিলা করতে ত্বকের তেল গ্রন্থি বা সিবেসিয়াস গ্রন্থি (Sebaceous Glands) তখন ত্বকে আরও বেশি তেল (Sebum) উৎপাদন করতে শুরু করে।
    • ছিদ্র বন্ধ হওয়া: এই অতিরিক্ত তেল ত্বকের মৃত কোষ এবং বাইরের ময়লার সঙ্গে মিশে লোমকূপ বা ছিদ্রগুলিকে (Pores) বন্ধ করে দেয়। যেহেতু ঠান্ডার কারণে ছিদ্রগুলি সংকুচিত থাকে, তাই তেল ও ময়লা আটকে গিয়ে দ্রুত ব্রণের সৃষ্টি হয়।
    • ভারী ময়েশ্চারাইজার: শীতে অনেকেই ত্বককে আর্দ্র রাখতে অতিরিক্ত ভারী বা ঘন ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করেন। এই ধরনের পণ্য অনেক সময় ছিদ্রকে পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় (Comedogenic), যার ফলে ব্রণ বাড়ে।

    ২. শীতকালীন ব্রণের সহজ সমাধান

    শীতকালে ব্রণ কমাতে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখা এবং ছিদ্র পরিষ্কার রাখা—এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনা জরুরি।

    ক. আর্দ্রতা বজায় রাখুন (Hydration is Key)

    • হালকা ময়েশ্চারাইজার: ভারী তেলের পরিবর্তে সিরেমিড (Ceramides) বা হায়ালুরোনিক অ্যাসিড (Hyaluronic Acid) যুক্ত হালকা, নন-কমেডোজেনিক (Non-Comedogenic) ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। এটি ছিদ্র বন্ধ না করেই ত্বককে আর্দ্র রাখে।
    • জল পান: ভেতর থেকে হাইড্রেটেড থাকার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করুন।

    খ. সঠিক উপায়ে পরিষ্কার রাখুন

    • মৃদু ক্লিনজার: ক্ষারযুক্ত সাবান বা ফেস ওয়াশ ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন, যা ত্বককে আরও শুষ্ক করে দেয়। ত্বককে কোমল রাখে এমন হাইড্রেটিং ক্লিনজার ব্যবহার করুন।
    • উষ্ণ জল: মুখ ধোয়ার জন্য কখনোই খুব গরম জল ব্যবহার করবেন না। হালকা উষ্ণ বা ঠান্ডা জল ব্যবহার করুন, কারণ অতিরিক্ত গরম জল ত্বকের প্রাকৃতিক তেল শোষণ করে নেয়।

    গ. লক্ষ্যভিত্তিক এক্সফোলিয়েশন (Targeted Exfoliation)

    • স্যালিসিলিক অ্যাসিড (Salicylic Acid - BHA): স্যালিসিলিক অ্যাসিড হলো একটি তেল-দ্রবণীয় উপাদান, যা ছিদ্রের গভীরে প্রবেশ করে জমে থাকা তেল ও মৃত কোষ বের করে দিতে পারে। সপ্তাহে ২-৩ বার স্যালিসিলিক অ্যাসিড যুক্ত টোনার বা সিরাম ব্যবহার করুন।
    • অতিরিক্ত এক্সফোলিয়েশন এড়িয়ে চলুন: শীতকালে স্ক্রাব করা বা অতিরিক্ত এক্সফোলিয়েট করা উচিত নয়, কারণ এতে ত্বক আরও শুষ্ক ও সংবেদনশীল হয়ে ওঠে।

    ৩. সতর্কতা

    শীতকালে মুখের মেকআপ ব্রাশ, টুপি বা মাফলার পরিষ্কার রাখুন, কারণ এগুলিতে জমে থাকা ব্যাকটেরিয়া ও ময়লা ব্রণের ঝুঁকি বাড়ায়। সঠিক স্কিনকেয়ার রুটিন এবং অভ্যন্তরীণ হাইড্রেশন বজায় রাখলে শীতেও ত্বক ব্রণমুক্ত রাখা সম্ভব।

