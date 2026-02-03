Edit Profile
    Essential vitamins for women: মেয়েদের সুস্থ থাকার জন্য জরুরি এই ৫ ভিটামিন, রোজকার খাবারে এগুলি আছে কি

    Essential vitamins for women: মেয়েদের সুস্থ থাকার জন্য পাঁচটি ভিটামিন সবচেয়ে বেশি জরুরি। এই পাঁচটি ভিটামিন রোজকার খাবারে না হলেই নয়। জেনে নিন কোন কোন ভিটামিন থাকা জরুরি।

    Published on: Feb 03, 2026 6:38 PM IST
    By Suman Roy
    মেয়েদের সঠিক বিকাশের জন্য পাঁচ ভিটামিন না হলেই নয়। এই ভিটামিনগুলি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে দরকার। জেনে নিন কোন কোন ভিটামিন না হলেই নয়।

    ভিটামিন ডি: শক্ত হাড়ের জন্য ভিটামিন ডি জরুরি।‌ বেশিরভাগ মেয়েরাই এই ভিটামিন ডি-এর‌ অভাবে ভোগেন। এর ফলে হাড় দুর্বল হয়। খাবারে নিয়মিত ভিটামিন ডি-এর জোগান থাকা জরুরি।

    ভিটামিন বি১২: ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা হওয়ার আশঙ্কা বেশি। তাই ভিটামিন বি১২ এর দরকারও বেশি মেয়েদের। ভিটামিন বি১২ নিয়মিত ডায়েটে রাখলে অ্যানিমিয়ার আশঙ্কা কমে অনেকটাই।

    ফোলেট: সন্তান ধারণের বয়সে ফোলেটের প্রয়োজন শরীরে। এতে সন্তান ধারণে জটিলতার আশঙ্কা কমে অনেকটাই। রোজকার খাবারে তাই ফোলেট রাখার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

    ভিটামিন সি: রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ভিটামিন সি বিশেষভাবে জরুরি। ভিটামিন সি শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলে রোগ সহজে ছুঁতে পারে না। শরীর রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে।

    ভিটামিন এ: নরম টিস্যু গড়তে সাহায্য করে ভিটামিন এ। ভিটামিন এ চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে।‌ এর পাশাপাশি দাঁতও মজবুত রাখে।

