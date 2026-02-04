World cancer day: কোন ভাবনা থেকে শুরু হয়েছিল বিশ্ব ক্যানসার দিবস পালন? জেনে রাখুন দিনটির ইতিহাস

World cancer day: কোন ভাবনা থেকে শুরু হয়েছিল বিশ্ব ক্যানসার দিবস পালন? জেনে রাখুন দিনটির ইতিহাস
World Cancer Day: বিশ্ব ক্যানসার দিবস পালন করা হয় প্রতি বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি। কীভাবে দিনটি পালন করা শুরু হল? রইল বিস্তারিত বিবরণ।
প্রতি বছর ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ক্যানসার দিবস পালন করা হয়। পৃথিবীর মারণরোগগুলির মধ্যে অন্যতম হল ক্যানসার। উপসর্গ ঠিকভাবে বুঝে ওঠার আগেই রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করে। ২০২০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সারা বিশ্বে ১০ মিলিয়ন এই মারণরোগের কবলে প্রাণ হারান। তাই রোগটি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতেই এই দিনটি পালন করা হয়।
আমেরিকান ক্যানসার রিসার্চ সোসাইটির মতে, কোশের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি থেকেই ক্যানসার রোগ হয়। কোশের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ধীরে ধীরে একটি অঙ্গ থেকে অন্য অঙ্গেও ছড়িয়ে পড়ে। অঙ্গের ভিত্তিতে এই রোগের নামকরণ হয়। সেই মাফিক ত্বকের ক্যানসার, প্রস্টেট ক্যানসার, ফুসফুস ক্যানসার, স্তন ক্যানসার, কোলোরেক্টাল ক্যানসার ছাড়াও বিভিন্ন ক্যানসার দিন দিন বেড়ে চলেছে।
৪ ফেব্রুয়ারির ইতিহাস
২০০০ সাল ৪ ফেব্রুয়ারি। প্যারিসের নিউ মিলেনিয়াম শহরে আয়োজিত হল বিশ্ব ক্যানসার কনফারেন্স। ওই সালেই ক্যানসারের বিরুদ্ধে প্রথম বিশ্ব সম্মেলনে বিশ্ব ক্যানসার দিবস হিসেবে এই দিনটি বেছে নেওয়া হয়। এদিন সারা বিশ্ব থেকেই বিভিন্ন দেশের ক্যানসার সংস্থার কর্তারা এই সম্মেলনে যোগ দেন। ক্যানসার প্রতিরোধে প্যারিস সনদও সাক্ষরিত হয় এই বিশেষ সম্মেলনে। মোট দশটি ধারার এই সনদে ক্যানসার রোগীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও তাদের জীবনযাপন উন্নয়নের অঙ্গীকার নেওয়া হয়।
আজকের দিনটির তাৎপর্য
সারা বিশ্বে প্রথম পাঁচটি ক্যানসারের মধ্যে রয়েছে ত্বকের ক্যানসার থেকে স্তন ক্যানসার। বিভিন্ন ক্যানসার প্রতিরোধে সচেতনতা প্রচার করাই এই দিনটির উদ্দেশ্য। একাধিক ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য একটি বিশেষ ফিতে পদ্ধতিও আন্তর্জাতিক স্তরে চালু আছে। যেমন কমলা রঙের ফিতে শিশুর ক্যানসার সম্পর্কে সচেতন করতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও, গোলাপি ফিতে স্তন ক্যানসার বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। একইভাবে ফুসফুসের ক্যানসার বোঝাতে সাদা ফিতে, লিভার ক্যানসারের জন্য গাঢ় সবুজ ফিতে, হালকা সবুজের ফিতে লিম্ফোমা ক্যানসার বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।