World Diabetes Day 2026: ডায়াবেটিস শুধু বয়স্কদের নয়: কেন বাড়ছে যুবদের ঝুঁকি? পিছনে খাদ্যাভ্যাস-সহ কী কী?

World Diabetes Day 2026: ডায়াবেটিস শুধু বয়স্কদের নয়: কেন বাড়ছে যুবদের ঝুঁকি? পিছনে খাদ্যাভ্যাস-সহ কী কী?
World Diabetes Day 2026: আজ বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। আর সেই বিশেষ দিবসে ডায়াবেটিস নিয়ে মিথ ভাঙার উপরে জোর দেওয়া হল। ডায়াবেটিস নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কলম ধরলেন আনন্দপুরের ফর্টিস হাসপাতালের এন্ডোক্রিনোলজি বিভাগের ডিরেক্টর রচনা মজুমদার।
World Diabetes Day 2026: ডায়াবেটিস এখন আর কেবল মধ্যবয়সি বা বয়স্কদের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোনো রোগ নয়। ক্রমবর্ধমান হারে দেশের তরুণ প্রজন্মের ২০ ও ৩০ বছর বয়সীদের মধ্যে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের সমস্যা ধরা পড়ছে। চিকিৎসকদের মতে, এটি একটি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়, কারণ অল্প বয়সে ডায়াবেটিস ধরা পড়ার অর্থ হলো রক্তে শর্করার উচ্চ মাত্রার সংস্পর্শে দীর্ঘসময় থাকা এবং এর ফলে হৃদযন্ত্র, কিডনি, চোখ ও স্নায়ুর মতো অঙ্গগুলোতে জটিলতা তৈরির ঝুঁকি বহুলাংশে বেড়ে যাওয়া।
বর্তমানে ভারত ডায়াবেটিসের এক বিশাল ভার বহন করছে। ২০২৩ সালে ‘দ্য ল্যানসেট ডায়াবেটিস অ্যান্ড এন্ডোক্রিনোলজি’ জার্নালে প্রকাশিত আইসিএমআর-ইন্ডিয়াব (ICMR-INDIAB) জাতীয় গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রায় ১০ কোটি ১ লক্ষ মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এবং প্রায় ১৩ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ প্রি-ডায়াবেটিস বা প্রাক-ডায়াবেটিস দশায় রয়েছেন। যদিও এই পরিসংখ্যান ২০ বছর বা তার বেশি বয়সিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এটি কেবল তরুণ-তরুণীদের নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়, তবুও এটি সামগ্রিক সমস্যার ভয়াবহতা স্পষ্ট করে তোলে। অল্পবয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই রোগের বিস্তার বাড়ায় এর মূল কারণগুলো অনুধাবন করা এবং সময়মতো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।
খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন এবং বিপাকীয় ঝুঁকি
তরুণ প্রজন্মের ভারতীয়দের মধ্যে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হল তাদের পরিবর্তিত খাদ্যাভ্যাস। ঐতিহ্যবাহী ও পুষ্টিকর ভারতীয় খাবারগুলোর জায়গা দ্রুত দখল করে নিচ্ছে ফাস্ট ফুড, প্রক্রিয়াজাত খাবার, প্যাকেটজাত স্ন্যাকস, পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট এবং মিষ্টি পানীয়।
অতিরিক্ত চিনি, রিফাইন্ড ময়দা এবং অস্বাস্থ্যকর চর্বিযুক্ত খাবার নিয়মিত খাওয়ার ফলে শরীরে অতিরিক্ত ক্যালকুলেটর প্রবেশ ঘটে, যা ওজন বৃদ্ধি ও পেটে মেদ জমার ঝুঁকি বাড়ায়। এই সমস্ত কারণগুলো ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বা ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির জন্য দায়ী, যে পরিস্থিতিতে শরীরের কোষগুলো ইনসুলিনের প্রতি সঠিকভাবে সাড়া দিতে পারে না। এর ফলে রক্তের সাধারণ শর্করা মাত্রা বজায় রাখতে অগ্ন্যাশয়কে অতিরিক্ত ইনসুলিন তৈরি করতে হয়। দীর্ঘসময় ধরে এমন চলতে থাকলে ইনসুলিন উৎপাদনকারী বিটা কোষগুলো পর্যাপ্ত কাজ করতে ব্যর্থ হয়, যার পরিণতি হিসেবে টাইপ ২ ডায়াবেটিস দেখা দেয়।
ভারতীয়-সহ দক্ষিণ এশীয়রা তুলনামূলকভাবে কম বডি মাস ইনডেক্স (BMI)-এর মধ্যেই বিপাকীয় জটিলতার শিকার হন। শরীরের সামগ্রিক ওজন স্বাভাবিক মনে হলেও অনেকের পেটে অতিরিক্ত চর্বি এবং ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই কাউকে শারীরিকভাবে স্লিম বা রোগা দেখালেই তিনি বিপাকীয়ভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ—এমন ধারণা করা ভুল হবে।
অবশ্য ভাত বা রুটি স্বভাবগতভাবেই ক্ষতিকর নয়, বিষয়টি স্পষ্ট করা প্রয়োজন। মূলত অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রহণ, অতিমাত্রায় পরিশোধিত কার্বো-হাইড্রেট, অপর্যাপ্ত ফাইবার এবং ভারসাম্যহীন ডায়েটই সমস্যার মূল কারণ। শাকসবজি, ডাল, গোটা শস্য, পর্যাপ্ত প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাট সমৃদ্ধ একটি সুষম ভারতীয় খাবার ডায়াবেটিস প্রতিরোধের কার্যকর কৌশলের অংশ হতে পারে।
শহরায়ন ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন
দ্রুত শহরায়ন মানুষের জীবনযাত্রা, কর্মপদ্ধতি এবং যাতায়াতের ধরনে বড় পরিবর্তন এনেছে। কর্পোরেট অফিসের প্রসার, প্রযুক্তিভিত্তিক চাকরি, দীর্ঘ যাতায়াত এবং যানজটের কারণে দৈনন্দিন শারীরিক পরিশ্রমের সুযোগ অনেক কমে গিয়েছে।
তরুণ প্রজন্মের পেশাজীবীদের অনেকেই ডেস্কে বসে একটানা ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা কাজ করেন এবং বাড়িতে ফিরেও স্ক্রিনের সামনে দীর্ঘ সময় কাটান। অনলাইন ফুড ডেলিভারি অ্যাপ, রেডি-টু-ইট খাবার এবং অনিয়মিত কর্মঘণ্টা রাত জেগে খাওয়ার প্রবণতা ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসকে আরও উৎসাহিত করছে।
আইসিএমআর-ইন্ডিয়াব গবেষণার তথ্য ইঙ্গিত দেয় যে, গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহুরে জনগোষ্ঠীর মধ্যে ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য বিপাকীয় রোগগুলোর প্রকোপ বেশি। তাই শহরায়ন কেবল ভৌগোলিক পরিবর্তন নয়, এটি খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক সক্রিয়তা, ঘুমের ধরণ এবং মানসিক চাপের ক্ষেত্রে এক বড় রূপান্তর। অপর্যাপ্ত ঘুম এবং দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ হরমোন ও আচরণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে বিপাকীয় স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে।
সক্রিয় জীবনযাত্রার অভাব ও ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স
শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা টাইপ ২ ডায়াবেটিস তৈরির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। আমাদের শরীরের পেশিগুলো গ্লুকোজ ব্যবহারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শারীরিক পরিশ্রমের সময় পেশিগুলো রক্তপ্রবাহ থেকে গ্লুকোজ গ্রহণ করে, যা রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে এবং ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে।
দীর্ঘ সময় ধরে শারীরিক পরিশ্রমহীন থাকলে পেশিগুলোর গ্লুকোজ ব্যবহারের ক্ষমতা কমে যায়, যা পরবর্তীতে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের ঝুঁকি বাড়ায়। নিয়মিত ব্যায়ামের অভাব এবং অতিরিক্ত ক্যালোরি গ্রহণের ফলে পেটে চর্বি জমা এবং বিপাকীয় ত্রুটি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সুপারিশ অনুযায়ী, প্রাপ্তবয়স্কদের সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট মাঝারি তীব্রতার শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত। দ্রুত হাঁটা, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা এবং নাচের মতো অ্যারোবিক ব্যায়ামগুলো অত্যন্ত উপকারী। এর পাশাপাশি উপযুক্ত ক্ষেত্রে স্ট্রেংথ ট্রেনিং বা শক্তি বাড়ানোর ব্যায়ামও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। শারীরিক ব্যায়াম বলতে শুধুমাত্র জিমেই যেতে হবে এমন কোনও কথা নেই; বরং সিঁড়ি ব্যবহার করা, খাওয়ার পর হাঁটা, কাজের ফাঁকে নিয়মিত উঠে দাঁড়ানো এবং দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা কমানোর অভ্যেস।
প্রাথমিক শনাক্তকরণ ও সচেতনতা
টাইপ ২ ডায়াবেটিসের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হল এটি খুব নীরবে শরীরে বাসা বাঁধে। বহু তরুণ-তরুণীর শরীরেই কোনও স্পষ্ট উপসর্গ বা লক্ষণ প্রকাশ না পেয়েই বছরের পর বছর রক্তের শর্করা উচ্চমাত্রায় থাকতে পারে। অতিরিক্ত তৃষ্ণা, ঘন-ঘন প্রস্রাব হওয়া, কোনও কারণ ছাড়াই ওজন হ্রাস পাওয়া, ক্লান্তি, ঘন-ঘন ইনফেকশন এবং ঝাপসা দেখার মতো লক্ষণগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে কোনও লক্ষণ না থাকা মানেই যে ডায়াবেটিস বা প্রি-ডায়াবেটিস নেই, এমনটা ভাবা ভুল।
পরিবারে ডায়াবেটিসের ইতিহাস থাকলে পেটে অতিরিক্ত মেদ জমলে, উচ্চ রক্তচাপ, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা বা পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম (PCOS)-র সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ডব্লিউএইচডি বা বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসের মূল থিম হল ‘ডায়াবেটিসে প্রাথমিক পদক্ষেপ’ (Early Action on Diabetes)। ডায়াবেটিসের জটিলতা এড়াতে সঠিক সময়ে স্ক্রিনিং বা রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করা এবং তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করে তোলা আজ সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি।