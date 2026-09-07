এক্সআইএম ভুবনেশ্বরে ৮তম বিজনেস এক্সিলেন্স সামিট! মজবুত ভবিষ্যৎ গড়ার বার্তা দিল শিল্প মহল

এক্সআইএম ভুবনেশ্বরে ৮তম বিজনেস এক্সিলেন্স সামিট! মজবুত ভবিষ্যৎ গড়ার বার্তা দিল শিল্প মহল
প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। প্রারম্ভিক বক্তব্য পেশ করেন ড. বিশ্ব স্বরূপ মিশ্র। এরপর প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ড. ফ্রি. কে. এস. ক্যাসিমির, এস.জে. তাঁর বিষয়ভিত্তিক বক্তব্যে একটি প্রতিরোধী সংস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খোলা মন, সহযোগিতা এবং মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব তুলে ধরেন।
বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জেভিয়ার ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, ভুবনেশ্বর (XIMB)-এ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বহুল প্রতীক্ষিত দুই দিনব্যাপী ‘অষ্টম বার্ষিক বিজনেস এক্সিলেন্স সামিট (BES 2026)’। এই বছরের সামিটের মূল থিম বা বিষয়ভাবনা ছিল—‘বিল্ডিং রেজিলিয়েন্ট বিজনেস: নেভিগেটিং রিস্ক টু শেপ আ সাসটেইনেবল ফিউচার’। দুই দিন জুড়ে শিল্পজগতের শীর্ষ নেতৃত্ব, অধ্যাপক, শিক্ষার্থী ও প্রাক্তনীরা ব্যবসায়িক প্রতিরোধ ক্ষমতা, টেকসই উন্নয়ন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং নেতৃত্ব নিয়ে গভীর আলোচনায় অংশ নেন।
প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। প্রারম্ভিক বক্তব্য পেশ করেন ড. বিশ্ব স্বরূপ মিশ্র। এরপর প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ড. ফ্রি. কে. এস. ক্যাসিমির, এস.জে. তাঁর বিষয়ভিত্তিক বক্তব্যে একটি প্রতিরোধী সংস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খোলা মন, সহযোগিতা এবং মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব তুলে ধরেন। উদ্বোধনী পর্বে সামিটের বিশেষ ম্যাগাজিন ‘ইকোস’ (Echoes) এবং প্রাক্তনী ম্যাগাজিন ‘উন্নয়ন’ (Unnayan)-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে।
প্রথম দিনের আলোচনা: ফোর-এ ফ্রেমওয়ার্ক ও প্রযুক্তির ব্যবহার
সামিটের প্রথম দিনে কি-নোট বক্তব্য প্রদান করেন ট্রাস্ট মিউচুয়াল ফান্ডের সিইও মি. সন্দীপ বাগলা। তিনি ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অত্যন্ত কার্যকর '4A Framework'—অ্যান্টিসিপেট (Anticipate), অ্যাবজর্ব (Absorb), অ্যাডাপ্ট (Adapt) এবং অ্যাক্সিলারেট (Accelerate)—সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সেই সাথে তিনি এআই, ডিজিটাল পরিকাঠামো, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীল নেতৃত্বের ওপর জোর দেন।
পরবর্তী প্যানেল আলোচনাগুলোতে বিষয় ছিল—‘লিডারশিপ, লিডিং ফর দ্য লং রান’ এবং ‘টেকনোলজি, বিল্ড টু বেন্ড, নট টু ব্রেক’। সেখানে অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন শ্রীনিবাস বারাতাম, জয়দীপ চক্রবর্তী, সুশান্ত দ্বিবেদী, বিবাস মিশ্র, গৌরব চাওলা এবং জয়তী দ্বিবেদী। প্রযুক্তিগত রূপান্তর, এআই-এর সঠিক প্রয়োগ, গভর্ন্যান্স এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়িক মূল্য সৃষ্টির উপায় নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য উঠে আসে এই পর্বগুলোতে।
দ্বিতীয় দিনের আলোচনা: কেরিয়ার নির্মাণ, ইএসজি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
দ্বিতীয় দিনের কি-নোট স্পিকার ছিলেন এক্সআইএমবি-র প্রাক্তন ছাত্র তথা জেএলএল ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর মি. হিমাংশু রৌত্রে। তিনি অনিশ্চয়তা মোকাবিলা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, নিরন্তর দক্ষতা বৃদ্ধি (Upskilling), পেশাগত নীতি এবং মান বজায় রেখে কীভাবে সফল কেরিয়ার গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।
- ইএসজি ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন: প্রফেসর এস. এস. গণেশের সঞ্চালনায় ‘ইএসজি, রেজিলিয়েন্স বাই ডিজাইন’ শীর্ষক প্যানেলে প্রিয়াঙ্কা ঘোষ, দেবস্মিত মহান্তি এবং সম্বিতোষ মহাপাত্র বক্তব্য পেশ করেন। স্টেকহোল্ডার ম্যানেজমেন্ট ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনে টেকসই ব্যবসা গড়ে তোলার কৌশল নিয়ে তারা আলোচনা করেন।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও মানবীয় বিচারবুদ্ধি: ড. রিতেশ কুমার দুবের সঞ্চালনায় ‘রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বিল্ট ফর দ্য ব্যাড ডে’ প্যানেলে কিরণ রানা ও চিত্তরঞ্জন মহান্তি বলেন, প্রযুক্তির ব্যাপক পরিবর্তন ও এআই-এর যুগেও ঝুঁকি মূল্যায়নে মানবীয় বিচারবুদ্ধির (Human Judgement) গুরুত্ব অপরিসীম।
শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও সামিটের সমাপনী
প্রতিটি প্যানেল আলোচনার পর আয়োজিত ইন্টারেক্টিভ প্রশ্নোত্তরের পর্বে শিক্ষার্থীরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উদ্ভাবন, উদ্যোগপতি হওয়া, ব্যবসায়িক নীতি এবং কেরিয়ার নির্বাচন নিয়ে প্যানেলিস্টদের সাথে বিশদ আলোচনা করেন। শিল্পপতি ও অতিথিদের সংবর্ধনা জানানোর মধ্য দিয়ে দুই দিনব্যাপী এই সফল সামিটের সমাপ্তি ঘটে। ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিশ্বে দায়িত্বশীল ও মানিয়ে নেওয়ার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অঙ্গীকারই ফুটে উঠেছে এই সামিটে।
ভুবনেশ্বরের এক্সআইএম-এ আয়োজিত এই বিজনেস এক্সিলেন্স সামিট কেবল শিক্ষার্থীদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিই দেয়নি, বরং আধুনিক কর্পোরেট বিশ্বে টেকসই উন্নয়ন ও ঝুঁকি মোকাবিলার এক নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।