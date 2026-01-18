Edit Profile
    Kamala Katla Recipe: কমলালেবু দিয়ে এভাবে কাতলা মাছ রেঁধে দেখেছেন কখনো? একথালা ভাত হাপিস হবে নিমেষে

    আপনি কি জানেন যে, কমলালেবু দিয়ে খুব সহজেই আপনি রেঁধে নিতে পারেন সুস্বাদু কাতলা মাছের ঝোল। এই কমলা কাতলা রান্না করলে, চেটে চেটে খাবেন। 

    Published on: Jan 18, 2026 3:31 PM IST
    By Tulika Samadder
    শীতকালে দিনে একটা করে কমলালেবু না খেলে, মনটাই যেন খারাপ হয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়া করে উঠে, দুপুরের রোদ গায়ে লাগিয়ে, কমলালেবুর কোয়া মুখে পোড়ার যে আনন্দ, তার কোনো তুলনাই হয় না! তবে আপনি কি জানেন যে, কমলালেবু দিয়ে খুব সহজেই আপনি রেঁধে নিতে পারেন সুস্বাদু কাতলা মাছের ঝোল।

    কমলা কাতলা রেসিপি। (সৌজন্যে- cookpad)
    আজকাল অনেকেই আর কাতলা কালিয়া বা দই কাতলা পরিবেশন করতে চান না বাড়িতে আসা অতিথিদের। এক্ষেত্রেও দুর্দান্ত স্বাদের এই মাছের ঝোল আপনাকে এনে দেবে বাহবা। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করলে আর লাগবে না মাংস কিংবা পনির। আপনার অতিথির মুখে হাসি ফুটিয়ে দেবে এই একটি রান্নাই।

    কমলা কাতলা বানাতে আপনার লাগবে-

    ৬ টুকরো কাতলা মাছ

    ১/৪ কাপ পেঁয়াজবাটা

    ১/২ চা চামচ আদাবাটা

    ১/২ চা চামচ রসুনবাটা

    ২টি কমলালেবু

    ২টি কাঁচালঙ্কা

    ১ চা চামচ নুন

    ১ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো

    ১/২ চা চামচ জিরা গুঁড়ো

    ১/২ চা চামচ ধনে গুঁড়ো

    ১ চা চামচ গরম মসলা গুঁড়ো

    ২ টো শুকনো লঙ্কা

    ১ কাপ টমেটো পেস্ট

    ১/২ চা চামচ গোটা জিরে

    কীভাবে বানাবেন কমলা কাতলা

    ১ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো ও নুন দিয়ে মাছের টুকরো ম্যারিনেট করে রেখে দিন ১০ মিনিট। একটি প্যানে ৩ টেবিল চামচ তেল গরম করুন এবং টুকরোগুলি হালকা লাল করে ভাজুন। বেশি কড়া ভাজার প্রয়োজন নেই। একটি বাটিতে তুলে রাখুন।

    দুটো কমলালেবু থেকেও রস বের করে একটা বাটিতে রাখুন।

    এবার ওই একই প্যানে তেল গরম করে তাতে জিরে আর কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিন। ফাটতে শুরু করলেপেঁয়াজ, রসুন, আদার পেস্ট যোগ করুন। এবং বাটা মশলাগুলি হালকা সোনালি হয়ে ঘন হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এবার বাকি হলুদ গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, নুন এবং টমেটো পেস্ট যোগ করে কষান। সামান্য চিনি দেবেন, এতে রং ভালো আসবে।

    মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে এক কাপ গরম জল দিন। এবার ফুটতে শুরু করলে মাছের টুকরো গুলো দিয়ে দিন। মাছে ঝোল ঢুকে এলে আঁচ কমিয়ে কমলার রস ঢেলে দিন। নুন চেখে দেখুন ঠিক আছে কি না! মিনিট তিন পরেই গরম মশলার গুঁড়ো মিশিয়ে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে রাখুন। ঢাকা দিয়ে রাখুন আরও মিনিট দশেক। তারপর গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন কমলা কাতলা।

