US Fighter Jet: আমেরিকায় এয়ার শো চলাকালীন ২ যুদ্ধবিমানের সংঘর্ষ মাঝ আকাশে, মুহূর্তে মাটিতে আছড়ে পড়ল মার্কিন জেটগুলি

US Fighter Jet: আমেরিকায় এয়ার শো চলাকালীন ২ যুদ্ধবিমানের সংঘর্ষ মাঝ আকাশে, মুহূর্তে মাটিতে আছড়ে পড়ল মার্কিন জেটগুলি
US Fighter Jet Crash: যুক্তরাষ্ট্রের আইডাহোতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। মাউন্টেন হোম এয়ার ফোর্স বেসে একটি বড় এয়ার শো চলাকালীন দুটি মার্কিন যুদ্ধবিমানের সংঘর্ষ হয়েছে। দুটি বিমানই এই সংঘর্ষের সাথে সাথেই ভেঙে পড়ে। তবে দুটি বিমানেরই পাইলটরা নিরাপদে আছেন বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার পর তাৎক্ষণিকভাবে পুরো বিমানঘাঁটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সূত্রে জানা গেছে, রবিবার স্থানীয় সময় দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই সময় বিমান ঘাঁটিতে চলছিল 'গানফাইটার স্কাই এয়ার শো'। ভেঙে পড়া দুটি বিমানই মার্কিন নৌবাহিনীর উন্নত মানের ইএ-১৮জি গ্রোলার ফাইটার জেট ছিল। খবরে বলা হয়, বিমান দুটি এয়ারবেস থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে ভেঙে পড়ে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা যায়, আকাশে সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গে দুটি বিমানই আগুনের গোলায় পরিণত হয়। তবে সংঘর্ষের পরপরই দুটি বিমান থেকে চারজন প্যারাসুটধারী পাইলটকে দেখা যায়। জানা যায়, দুটি বিমানের চার ক্রু সদস্যই সময়মতো নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। মার্কিন নৌবাহিনী নিশ্চিত করে যে চারজন ক্রু সদস্যই নিরাপদে রয়েছেন।
প্রতিবেদন অনুসারে, দীর্ঘ ৮ বছর পরে এই গ্র্যান্ড এয়ার শোয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিল তা দেখার জন্য। আয়োজকরা প্রায় দুই বছর ধরে শোয়ের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরে, রবিবারের আসন্ন সমস্ত ইভেন্ট বাতিল করা হয়। একইসঙ্গে মার্কিন বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীর কর্মকর্তারা ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।
উল্লেখ্য, এই মাউন্টেন হোম এয়ার বেসে অতীতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুই ইএ-১৮জি গ্রোলার জেটের এই সংঘর্ষের ঘটনাটি সেই সব পুরনো স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে। এর আগে ২০১৮ সালে, একটি হ্যাং গ্লাইডার এখানে রানওয়েতে বিধ্বস্ত হয়েছিল, পাইলট মারা গিয়েছিলেন। এর আগে ২০০৩ সালে, একটি 'থান্ডারবার্ডস জেট' এখানে বিধ্বস্ত হয়েছিল। তবে সেই ঘটনায় পাইলট প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন।
