    2680 Bangladeshi Infiltrators Detected: ভারতে অবৈধভাবে বসবাস করা ২৬৮০ বাংলাদেশির নাম দেওয়া হয়েছে ঢাকাকে

    2680 Bangladeshi Infiltrators Detected: ভারতে অবৈধভাবে বসবাস করা ২৬৮০ জনেরও বেশি ব্যক্তির নাম ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের নাগরিকত্ব যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হলেই প্রত্যর্পণ বা ডিপোর্টেশনের প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হবে বলে কেন্দ্রের দাবি।

    Published on: May 30, 2026 9:13 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    পশ্চিমবঙ্গে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তৎপরতা আরও জোরদার হওয়ায় সীমান্ত এলাকায় নতুন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া অবস্থান এবং সম্ভাব্য ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার খবর সামনে আসতেই বহু সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিক রাজ্য ছেড়ে ফের বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

    ভারতে অবৈধভাবে বসবাস করা ২৬৮০ জনেরও বেশি ব্যক্তির নাম ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। (HT_PRINT)
    বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে অবৈধভাবে বসবাস করা ২৬৮০ জনেরও বেশি ব্যক্তির নাম ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের নাগরিকত্ব যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হলেই প্রত্যর্পণ বা ডিপোর্টেশনের প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হবে বলে কেন্দ্রের দাবি। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, বহু ক্ষেত্রে এই যাচাই প্রক্রিয়া পাঁচ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে ঝুলে রয়েছে।

    এদিকে উত্তর ২৪ পরগনার আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে বহু মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, এদের অনেকেই দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছিলেন এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপের আশঙ্কায় এখন বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করছেন। কয়েক জনের বক্তব্য অনুযায়ী, কাজের খোঁজে বা পরিচিতদের মাধ্যমে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রেফতারি, জরিমানা বা আইনি জটিলতার ভয়ে তাঁরা ফিরে যেতে চাইছেন।

    রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণ, তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া এবং ডিপোর্টেশনের লক্ষ্যে প্রশাসন ইতিমধ্যেই একাধিক হোল্ডিং সেন্টার তৈরি করেছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন জেলায় মোট ১১টি হোল্ডিং সেন্টার চালু হয়েছে এবং সেখানে শতাধিক সন্দেহভাজন অনুপ্রবেশকারীকে রাখা হয়েছে। তাঁদের পরিচয় যাচাইয়ের পর পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

    বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য, অবৈধভাবে ভারতে থাকা বিদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে আইন মেনেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে দ্রুত নাগরিকত্ব যাচাইয়ের প্রত্যাশাও করছে ভারত। প্রশাসনিক স্তরে এই প্রক্রিয়া যত এগোচ্ছে, সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে ততই বাড়ছে তৎপরতা এবং নজরদারি।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

