3091 Bangladeshis Arrested in India: একবছরে নানা অপরাধের অভিযোগে ভারতে গ্রেফতার ৩০৯১ বাংলাদেশি, জানাল NCRB-র রিপোর্ট
3091 Bangladeshis Arrested in India: ভারতে অপরাধ করার অভিযোগে একবছরেই ৩০৯১ বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এমনটাই জানানো হয়েছে ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো বা এনসিআরবি-র রিপোর্টে। ২০২৪ সালের তথ্যের ভিত্তিতে এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, দেশে সবচেয়ে বেশি বিদেশিদের অপরাধের ঘটনা ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে। ২০২৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৯৯২টি মামলার ক্ষেত্রে অপরাধী ছিল বিদেশি।
এদিকে বাংলাদেশিদের পরে অপরাধের দায়ে ধৃত বিদেশিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হল নাইজেরিয়ান। ২০২৪ সালে দেশে ৫০৯ জন নাইজেরিয়ানকে অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এরপরই তালিকায় আছে নেপালি (৪৭৬) ও মায়ানমারের নাগরিকরা (২৪৫)। সব মিলিয়ে ২০২৪ সালে কোনও না কোনও অপরাধের মামলায় ধৃত বিদেশিদের মোট সংখ্যা ছিল ৪৭৯৪। তার মধ্যে অধিকাংশই বাংলাদেশি। ধৃতদের মধ্যে ৯৪৪ জন বিদেশি মহিলা এবং ১১ জন তৃতীয় লিঙ্গের ছিলেন।
জানা গিয়েছে, জালিয়াতির ১২৭টি মামলায় বিদেশিদের গ্রেফতার করা হয়, প্রতারণার ৭৮টি মামলায় বিদেশিদের গ্রেফতার করা হয় এবং খুনের ৪৫টি মামলায় বিদেশিদের ধরা হয়। এছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিদেশি নাগরিক আইন বা পাসপোর্ট আইনের অধীনে গ্রেফতার করা হয়েছে বিদেশিদের। ধৃত বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে ১৬৭৬টি মামলা বিদেশি নাগরিক আইনের অধীনে করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ঠেকানোর বিষয়ে সরব বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ইস্যুগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল অনুপ্রবেশ ইস্যু। এমনকী সম্প্রতি শুভেন্দু অধিকারীর এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট চন্দ্রনাথ রথের খুনের পরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য অনুপ্রবেশের বিষয়ে সরব হন। তিনি অভিযোগ করেন, কলকাতা লাগোয়া মধ্যমগ্রাম, বারাসত অঞ্চল থেকে ভুয়ো ভোটার কার্ড, আধার কার্ড তৈরি করা হয়। দেশের বিভিন্ন জায়গায় ধৃত বাংলাদেশিদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ভুয়ো নথির অধিকাংশ নাকি এই মধ্যমগ্রাম-বারাসত থেকেই তৈরি করা হয়ে থাকে।
