Indian American community: ভাঙছে ‘আমেরিকান ড্রিম’! US ছাড়ার কথা ভাবছেন ৪০ শতাংশ ভারতীয়

Indian American community: ভাঙছে ‘আমেরিকান ড্রিম’! US ছাড়ার কথা ভাবছেন ৪০ শতাংশ ভারতীয়
Indian American community: বহু ভারতীয়ের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একসময় ছিল চূড়ান্ত গন্তব্য, কিন্তু ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মানুষের জন্য সেই আমেরিকান স্বপ্ন এখন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। কার্নেগি এনডাউমেন্টের একটি সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে যে, ভারতীয় আমেরিকান সম্প্রদায় ক্রমশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে এবং অনেকেই এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন। ইউগভ-এর সহযোগিতায় পরিচালিত ১,০০০ উত্তরদাতার এই সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক চাপের মিশ্রণের কারণে প্রায় ৪০ শতাংশ ভারতীয় আমেরিকান দেশত্যাগের কথা ভেবেছেন।
এই সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি অংশ, অর্থাৎ ১৪ শতাংশ, বলেছেন যে তারা প্রায়শই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যাওয়ার কথা ভেবেছেন, আর ২৬ শতাংশ মাঝে মাঝে এ বিষয়ে ভেবেছেন।' সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে, 'আশ্চর্যের বিষয় হলো, এর সবচেয়ে বেশি উল্লেখিত কারণ হল মার্কিন রাজনীতি নিয়ে হতাশা, যা প্রায় দশজনের মধ্যে ছয়জন (৫৮ শতাংশ) উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন। এর পরেই রয়েছে জীবনযাত্রার ব্যয় (৫৪ শতাংশ) এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (৪১ শতাংশ) নিয়ে উদ্বেগ।' উল্লেখ্য, বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫২ লক্ষেরও বেশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ বসবাস করছেন।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ নিয়ে অসন্তোষ
এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এবং যারা দেশ ছাড়ার কথা ভাবছেন তাদের ৫৮ শতাংশই এটিকে প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষ এই মনোভাবকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রায় ৭১ শতাংশ বলেছেন যে, অর্থনীতি, অভিবাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর পরিচালনা তাদের পছন্দ হয়নি। ভারত-মার্কিন সম্পর্ক নিয়ে কিছু সমালোচনা থাকলেও, বিদেশনীতি অধিকাংশ মানুষের কাছে তেমন বড় কোনও বিষয় নয়। বরং, অনেকেই বলেন যে তাঁরা দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সুর এবং তাঁদের দৃষ্টিতে ক্রমবর্ধমান বর্জনমূলক জাতীয় বয়ান নিয়ে অস্বস্তিতে আছেন। বিশ্লেষকরা বলেন যে, ‘আমেরিকা আমেরিকানদের জন্য’-এই বক্তব্যের ওপর জোর দেওয়ায় ভারতীয় আমেরিকান-সহ অভিবাসী সম্প্রদায়গুলো নিজেদেরকে সমাজের অংশ বলে মনে করা থেকে বিরত থেকেছে।
বৈষম্য ও অর্থনৈতিক চাপ
ক্রমবর্ধমান বৈষম্যবোধ এবং সামাজিক অস্থিরতাও এর সঙ্গে সম্পর্কিত। ২০২০ সাল থেকে সরাসরি সহিংসতার বড় কোনও বৃদ্ধি না ঘটলেও, মানুষ দৈনন্দিন পক্ষপাতিত্ব নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে এবং অনলাইনে। অনেকেই বলেছেন যে তাঁরা নিজেদের আচরণে পরিবর্তন এনেছেন, নির্দিষ্ট কিছু আলোচনা এড়িয়ে চলছেন, অথবা জনসমক্ষে নিজেদের কম নিরাপদ মনে করছেন। অর্থনৈতিক চাপও আরেকটি প্রধান কারণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বিশেষ করে প্রধান শহর এবং প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলিতে, জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য দীর্ঘমেয়াদী বসতি স্থাপনকে কম সম্ভবপর করে তুলেছে। মুদ্রাস্ফীতি এবং চাকরির নিরাপত্তা শীর্ষ উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে, যা যথাক্রমে ২১ শতাংশ এবং ১৭ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন। এক সন্তান লালন-পালনের খরচ এখন ৩,০০,০০০ ডলারেরও বেশি বলে মনে করা হয়, এবং সান ফ্রান্সিসকো, সিয়াটল ও নিউ ইয়র্কের মতো শহরগুলিতে এক-বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া প্রতি মাসে ৩,০০০ থেকে ৫,০০০ ডলার পর্যন্ত হয়ে থাকে।
মার্কিন অভিবাসন ব্যবস্থা
মার্কিন অভিবাসন ব্যবস্থা সম্ভবত সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী কাঠামোগত সমস্যা। ভিসার দীর্ঘ জট, গ্রিন কার্ড পেতে বিলম্ব এবং নীতিগত অনিশ্চয়তা প্রবাসী ভারতীয়দের একটি বড় অংশকে ক্রমাগত প্রভাবিত করছে, যাদের মধ্যে অনেকেই অস্থায়ী কাজের ভিসায় থাকা দক্ষ পেশাজীবী। সর্বশেষ ভিসা বুলেটিনগুলো এই ধারণাকেই আরও জোরদার করেছে যে, স্থায়ী বসবাসের অনুমতি এখনও একটি দূরবর্তী এবং অনিশ্চিত লক্ষ্য। ভারতীয় আমেরিকান সম্প্রদায়টি রাজনীতিতেও একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তারা এখন আর কোনও একটি দলের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ নন। ২০২০ সাল থেকে, কম সংখ্যক মানুষ নিজেদের ডেমোক্র্যাট হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে রিপাবলিকানদের প্রতি সমর্থন প্রায় একই রকম রয়েছে। এখন প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ নিজেদের নির্দলীয় হিসেবে পরিচয় দেন, যা একটি ক্রমবর্ধমান সংখ্যা। এটি দলীয় আনুগত্য থেকে সরে এসে চাকরির নিরাপত্তা, পারিবারিক সুরক্ষা এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতার মতো বাস্তব বিষয় ভিত্তিক সিদ্ধান্তের দিকে একটি বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।