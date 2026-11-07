Poland Shooting: পোল্যান্ডের ক্রাকোতে বন্দুকবাজের তাণ্ডব, মৃত অন্তত ৫, গ্রেফতার জখম সন্দেহভাজন

Poland Shooting: পোল্যান্ড পুলিশের সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার শহরের মেন মার্কেট স্কোয়ারে এই হামলার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, গাড়ি চালিয়ে স্লাভকোভস্কা স্ট্রিট দিয়ে ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় বন্দুকবাজ এলোপাথাড়ি সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়।
Poland Shooting: পোল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর ক্রাকোর মেন মার্কেট স্কোয়ারে বন্দুকবাজের হামলায় অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১০ জনের বেশি। ঘটনার পর পুলিশের সঙ্গে বন্দুকবাজের সংঘর্ষ হয়। পুলিশের গুলিতে জখম হয় সন্দেহভাজন হামলাকারী। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।
পোল্যান্ড পুলিশের সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার শহরের মেন মার্কেট স্কোয়ারে এই হামলার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, গাড়ি চালিয়ে স্লাভকোভস্কা স্ট্রিট দিয়ে ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় বন্দুকবাজ এলোপাথাড়ি সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এই ঘটনায় কয়েকজন পুলিশকর্মীও আহত হয়েছেন। পোল্যান্ড পুলিশ এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে হতাহতের খবর নিশ্চিত করেছে। সেখানে জানানো হয়েছে, স্থানীয় সময় দুপুর ৩টে নাগাদ মেন মার্কেট স্কোয়ারের ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১২ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। পুলিশের গুলিতে হামলাকারী জখম হয়েছে। গ্রেফতার করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জরুরি উদ্ধারকারী দল। আহতদের উদ্ধারে মেন মার্কেট স্কোয়ারে একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স হেলিকপ্টার অবতরণ করে। শুরু হয়েছে তদন্ত। তবে নিহতদের পরিচয় এবং হামলার নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে, সে সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।
ক্রাকোর এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক। তিনি জানিয়েছেন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত খবর নিচ্ছেন। পাশাপাশি হামলার নেপথ্য কারণ এবং ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এক্স হ্যান্ডেলে টাস্ক লিখেছেন, 'ক্রাকোতে মর্মান্তিক গুলিচালনার ঘটনার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে নিয়মিত পরিস্থিতির খবর পাচ্ছি। পুলিশ হামলার নেপথ্য কারণ এবং ঘটনার সমস্ত দিক তদন্ত করে দেখছে।' পুলিশি তদন্তে খতিয়ে দেখা হচ্ছে, কী কারণে এই গুলিচালনার ঘটনা ঘটল এবং হামলাকারীর কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল কিনা। তবে হামলাকারীর পরিচয় ও হামলার উদ্দেশ্য এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে।
ক্রাকোভের মেন স্কোয়ার শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র। প্রতি বছর প্রায় দেড় কোটি পর্যটক ক্রাকোভে আসেন। তাঁদের অধিকাংশই শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই চত্বর ঘুরে দেখেন। পোল্যান্ডের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর ওয়ারশ থেকে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ক্রাকোভ। ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও পর্যটন আকর্ষণের জন্য পরিচিত এই শহরের ব্যস্ত এলাকায় এমন হামলার ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।