Indians in Iran War Update: ইরান যুদ্ধের মাঝে পশ্চিম এশিয়া থেকে দেশে ফিরল ৫২০০০ ভারতীয়, দিল্লি-মুম্বইতে বাতিল ১১০ উড়ান

Indians in Iran War Update: ইরান যুদ্ধের মাঝে পশ্চিম এশিয়া থেকে দেশে ফিরল ৫২০০০ ভারতীয়, দিল্লি-মুম্বইতে বাতিল ১১০ উড়ান
বিদেশ মন্ত্রণালয় গভীর রাতে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পশ্চিম এশিয়া থেকে ৫২ হাজারেরও বেশি ভারতীয় দেশে ফিরে এসেছেন। এই অঞ্চলে বসবাসরত সমস্ত ভারতীয় নাগরিককে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা এবং ভারতীয় মিশনগুলির জারি করা পরামর্শগুলি অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।
পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ পরিস্থিতির মাঝেও দেশে ফেরেন কয়েক হাজার ভারতীয়। পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির ওপর ভারত নজর রেখে চলেছে বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। এছাড়া বিদেশে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের সুরক্ষা তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই আবহে বিদেশ মন্ত্রণালয় গভীর রাতে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পশ্চিম এশিয়া জুড়ে আকাশসীমা আংশিক ভাবে খোলা হয়েছে। এবং তারপরে ৫২ হাজারেরও বেশি ভারতীয় দেশে ফিরে এসেছেন। এই অঞ্চলে বসবাসরত সমস্ত ভারতীয় নাগরিককে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা এবং ভারতীয় মিশনগুলির জারি করা পরামর্শগুলি অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।
উল্লেখ্য, পশ্চিম এশিয়ার দুবাই, ওমান থেকে কুয়েতে কয়েক লাখ ভারতীয় কাজ করেন। এদিকে ইরানে কয়েক হাজার ভারতীয় পড়াশোনা করেন। এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাত হয়ে অনেক ভারতীয় পশ্চিমা বিশ্বের সংযোগকারী বিমান ধরেন। এই সব মিলিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারির পর থেকে বহু ভারতীয় আটকে পড়েছিলেন পশ্চিম এশিয়ার বহু দেশে। তারকা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় পিভি সিন্ধু দুবাই বিমানবন্দরে আটকে পড়ায় তাঁর অল ইংল্যান্ড ওপেনে খেলতে যাওয় হয়নি। এদিকে ভারতের জাতীয় বাস্কেটবল দলও পশ্চিম এশিয়ায় আটকে পড়েছিল। ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা এবং ইজরায়েল যৌথভাবে ইরানে হামলার পরে ইরান পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে থাকা মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায়। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছিল। আর তাই সেখানে আটকে পড়েছিলেন বহু ভারতীয়।
এই আবহে বিদেশ মন্ত্রক একটি ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন চালু করেছে। এদিকে পশ্চিম এশিয়ার আকাশ আংশিক ভাবে খুলে গেলেও এখন বিমান পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি। ৭ মার্চও দুবাই, কুয়েত, সৌদিতে হামলা চালায় ইরান। এই পরিস্থিতিতে দিল্লি এবং মুম্বই থেকে অন্তত ১১০টি আন্তর্জাতিক উড়ান বাতিল করা হয়েছিল। মুম্বই বিমানবন্দর থেকে ৩৫টি টেকঅফ করেনি এবং মুম্বইতে ৩৬টি উড়ান আসার কথা থাকলেও তা বাতিল হয়েছিল। এদিকে দিল্লি থেকে ২২টি টেকঅফ বাতিল হয় এবং ১৭টি উড়ান আসার কথা থাকলেও তা বাতিল হয়।
এদিকে ইরানের মিসাইল হামলায় দুবাইতে প্রাণ গিয়েছে এক পাকিস্তানির। এছাড়া গতকাল সৌদি, কুয়েত, ইরাকেও হামলা চালিয়েছে ইরান। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকার বলছে, ইরানি মিসাইল হামলা তারা প্রতিহত করে দেয়। তবে মিসাইলের একটি ধ্বংসাবশেষের আঘাতে এক ট্যাক্সি চালকের মৃত্যু হয় দুবাইয়ের আল বর্ষা এলাকায়। সেই নিহত ট্যাক্সি চালক পাকিস্তানি নাগরিক ছিলেন বলে পরে জানানো হয়। উল্লেখ্য, ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে দুবাইতে এখনও পর্যন্ত ৪ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে ২ জন পাকিস্তানি, একজন নেপলি এবং এক বাংলাদেশি। এছাড়া গতকাল ইরানি মিসাইলের ধ্বংসাবশেষ গিয়ে আছড়ে পড়ে দুবাইয়ের মরিনা টাওয়ারে। এর জেরে সেখান থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা গিয়েছিল। তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায়, পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সৌদি আরব আবার দাবি করে, তারা ইরানের ১৪টি মিসাইলকে অকেজো করে দেয়। ইরান নাকি সৌদি আরবের কূটনীতিক এলাকায় হামলা চালিয়েছিল। ইরাকে আবার মার্কিন দূতাবাস লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল ইরান। তবে সেই হামলা নাকি প্রতিহত করা হয়েছে। অপরদিকে কুয়েত বিমানবন্দরে জ্বালানি ট্যাঙ্কে ড্রোনের মাধ্যমে হামলা চালায় ইরান।