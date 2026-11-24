২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
Earthquake: নেপালে ৫.৩ মাত্রার ভূমিকম্প, কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গ-সিকিম! পরপর কম্পনে আতঙ্ক, প্রভাব বিহার থেকে বাংলাদেশেও
সাতসকালে আচমকাই কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গ! মঙ্গলবার, ২৪ নভেম্বর সকাল সাতটা নাগাদ পরপর ভূকম্পনে আতঙ্ক ছড়াল দার্জিলিং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায়। বাদ যায়নি প্রতিবেশী পাহাড়ি রাজ্য সিকিমও। এমনকী বিহার, মেঘালয় এবং বাংলাদেশের একাধিক এলাকাতেও ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে খবর।
সাতসকালে আচমকাই কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গ! মঙ্গলবার, ২৪ নভেম্বর সকাল সাতটা নাগাদ পরপর ভূকম্পনে আতঙ্ক ছড়াল দার্জিলিং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায়। বাদ যায়নি প্রতিবেশী পাহাড়ি রাজ্য সিকিমও। এমনকী বিহার, মেঘালয় এবং বাংলাদেশের একাধিক এলাকাতেও ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে খবর। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৩। ভূমিকম্পের উৎসস্থল প্রতিবেশী দেশ নেপালের কোশি প্রদেশ। ভারতের জাতীয় ভূকম্পন কেন্দ্রের (National Centre for Seismology) প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার গভীরে ছিল কম্পনের কেন্দ্র। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির কোনও খবর মেলেনি।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকাল সাতটার কিছু আগে থেকেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় কম্পন অনুভূত হতে শুরু করে। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে পরপর দু'বার কেঁপে ওঠে মাটি বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। হঠাৎ ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র কাঁপতে শুরু করায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ। অনেকেই ঘুম থেকে উঠে তড়িঘড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ও খোলা জায়গায় আশ্রয় নেন। বহুতল আবাসন এবং হোটেলে থাকা মানুষদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়ায়। বিশেষ করে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকদের একাংশ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে আসেন। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং সংলগ্ন এলাকাতেও কম্পন অনুভূত হওয়ার খবর সামনে এসেছে।
ভারতের জাতীয় ভূকম্পন কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, সকাল ৭টা ২ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে নেপালে ৫.৩ মাত্রার ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছে। এর অবস্থান ছিল ২৭.৮৫৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭.৯০৯ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। কেন্দ্রস্থল ছিল সিকিমের ইয়ুকসোমের প্রায় ৬১ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর-পশ্চিমে। ইউরোপীয়-ভূমধ্যসাগরীয় ভূমিকম্প বিজ্ঞান কেন্দ্রও (EMSC) একই ভূমিকম্পের মাত্রা ৫.৩ বলে জানিয়েছে। তবে তাদের হিসাবে কম্পনের গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার। অর্থাৎ, দুটি সংস্থার গভীরতা সংক্রান্ত পরিমাপে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।
শুধু ভারত নয়, ভূমিকম্পের প্রভাব পড়েছে প্রতিবেশী দেশগুলিতেও। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়-সহ বিভিন্ন এলাকায় কম্পন অনুভূত হওয়ার খবর মিলেছে। ভুটান এবং চিনের কিছু এলাকাতেও কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম। নেপালের পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকাতেও ভূমিকম্পের প্রভাব পড়েছে।
কেন বারবার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে এই অঞ্চল? ভূবিজ্ঞানীদের মতে, হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল বিশ্বের অন্যতম ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। ভারতীয় টেকটোনিক প্লেট ক্রমাগত উত্তর দিকে সরে গিয়ে ইউরেশীয় প্লেটের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। এই সংঘর্ষের ফলে ভূগর্ভে বিপুল পরিমাণ শক্তি জমা হয়। সেই শক্তি কোনও সময়ে মুক্তি পেলেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। নেপাল, সিকিম, উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাই ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।
প্রসঙ্গত, ১৯৩৪ সালের ভয়াবহ বিহার-নেপাল ভূমিকম্প এবং ২০১৫ সালের নেপালের ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্প এই অঞ্চলের বিপর্যয়ের ইতিহাসের সাক্ষী। ফলে মঙ্গলবারের ৫.৩ মাত্রার কম্পন নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।
তবে আপাতত স্বস্তির খবর, এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ, সিকিম কিংবা বিহারে বড় কোনও বিপর্যয়, বাড়িঘর ভেঙে পড়া বা প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকা এবং নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়াই সবচেয়ে জরুরি।