7th Pay Commission DA Hike: রাজ্য সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের বড় উপহার! ৩ শতাংশ বাড়ল মহার্ঘ ভাতা, মিলবে বকেয়া টাকাও

7th Pay Commission DA Hike: রাজ্য সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের বড় উপহার! ৩ শতাংশ বাড়ল মহার্ঘ ভাতা, মিলবে বকেয়া টাকাও
সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের মহার্ঘ স্বস্তি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিহার সরকার। সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় থাকা কর্মীদের মহার্ঘ ভাতার হার ৬০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৩ শতাংশ করা হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় থাকা কর্মী এবং পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রেও ভাতা বাড়ানো হয়েছে।
ছটপুজোর আগে বিহারের সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য বড়সড় সুখবর ঘোষণা করল মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর সরকার। সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের মহার্ঘ স্বস্তি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিহার সরকার। সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় থাকা কর্মীদের মহার্ঘ ভাতার হার ৬০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৩ শতাংশ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় থাকা কর্মী এবং পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রেও ভাতা বাড়ানো হয়েছে। ২০২৬ সালের ১ জুলাই থেকে নতুন হার কার্যকর হবে। অর্থাৎ, গত কয়েক মাসের বকেয়া টাকাও পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে কর্মীদের সামনে।
গত ১০ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিহার মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই মহার্ঘ ভাতা ও মহার্ঘ স্বস্তি বৃদ্ধির প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। ছটপুজোর আগে এই সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই খুশি সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীরা। মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিভিন্ন দফতরের মোট ৩১টি প্রস্তাবেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
কোন বেতন কমিশনের আওতায় কতটা বাড়ল মহার্ঘ ভাতা?
সপ্তম বেতন কমিশনের অধীনে যাঁরা বেতন পান, তাঁদের মহার্ঘ ভাতার হার ৬০ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬৩ শতাংশ। অর্থাৎ, তিন শতাংশীয় বিন্দু বৃদ্ধি পেয়েছে। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় থাকা কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা ২৬২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৬৯ শতাংশ করা হয়েছে। অন্যদিকে, পঞ্চম বেতন কমিশনের কর্মীদের ক্ষেত্রে এই হার ৪৮৩ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৯৭ শতাংশ। সংশ্লিষ্ট বেতন কাঠামোর আওতায় থাকা অবসরপ্রাপ্ত কর্মী এবং পারিবারিক পেনশনভোগীরাও এই সুবিধা পাবেন।
কত টাকা বাড়বে কর্মীদের বেতন? একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝা যাক। ধরা যাক, সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় কোনও কর্মীর মূল বেতন ৩০ হাজার টাকা। আগে ৬০ শতাংশ হারে তিনি মহার্ঘ ভাতা হিসেবে পেতেন ১৮ হাজার টাকা। নতুন নিয়মে ৬৩ শতাংশ হারে সেই অঙ্ক বেড়ে হবে ১৮ হাজার ৯০০ টাকা। অর্থাৎ, প্রতি মাসে অতিরিক্ত ৯০০ টাকা পাবেন ওই কর্মী। তবে প্রকৃত আর্থিক সুবিধা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট কর্মীর মূল বেতন বা পেনশনের পরিমাণের উপর।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, নতুন ভাতার হার ১ জুলাই ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। অর্থাৎ, জুলাই মাস থেকে পুরনো হারে যাঁরা টাকা পেয়েছেন, তাঁরা নিয়ম অনুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ বকেয়া হিসেবে পাওয়ার যোগ্য হবেন। তবে বকেয়া টাকা কবে এবং কীভাবে দেওয়া হবে, তা নির্ভর করবে সরকারের বিস্তারিত নির্দেশিকা ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার উপর।
সব মিলিয়ে ছটপুজোর আগে সরকারি কর্মচারী, পেনশনভোগী, পড়ুয়া এবং মহিলাদের জন্য একগুচ্ছ ঘোষণা করল সম্রাট চৌধুরীর সরকার। তবে আপাতত সবচেয়ে বেশি স্বস্তি মিলেছে সরকারি কর্মী ও অবসরপ্রাপ্তদের, যাঁদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বাড়ল মহার্ঘ ভাতা ও মহার্ঘ স্বস্তি।ছটপুজোর আগে সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের বড় উপহার বিহার সরকারের! ৬০ থেকে বেড়ে ৬৩ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা, বকেয়া টাকাও মিলবে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More