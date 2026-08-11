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    ইরান-যুদ্ধের আঁচ ছড়াচ্ছে! পাকিস্তানের উপকূলের অদূরে জাহাজে আছড়ে পড়ল মিসাইল

    পাকিস্তানের উপকূল থেকে প্রায় ৭১ নটিক্যাল মাইল দূরে চলার সময় পানামার পতাকাবাহী কন্টেইনারবাহী জাহাজ ‘ভেলা নোভা’ হামলার শিকার হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

    Published on: Aug 11, 2026, 16:55:48 IST
    By Sritama Mitra
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    পাকিস্তানের উপকূলের অদূরে ওমান উপসাগরে একটি কন্টেইনারবাহী জাহাজে আছড়ে পড়েছে একটি মিসাইল। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স সামুদ্রিক নিরাপত্তা-বিষয়ক সূত্রের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ইরান যুদ্ধের আঁচ ক্রমশ দক্ষিণ এশিয়ার দিকে ছড়িয়ে পড়ছে? এদিকে, এই মিসাইল হামলা কারা চালিয়েছে, তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি।

    ইরান-যুদ্ধের আঁচ ছড়াচ্ছে! পাকিস্তানের উপকূলের অদূরে জাহাজে আছড়ে পড়ল মিসাইল (প্রতীকী ছবি) (via REUTERS)
    ইরান-যুদ্ধের আঁচ ছড়াচ্ছে! পাকিস্তানের উপকূলের অদূরে জাহাজে আছড়ে পড়ল মিসাইল (প্রতীকী ছবি) (via REUTERS)

    উল্লেখ্য, ওমান উপসাগর পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল ঘেঁষে অবস্থিত এবং এটি আরব সাগরকে হরমুজ প্রণালীর সাথে সংযুক্ত করে। গওয়াদারের মতো পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলোর সন্নিকটে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক ও কৌশলগত জলপথ হিসেবে রয়েছে। সেই পাকিস্তানের উপকূলের অনতিদূরে এই মিসাইল হামলার ঘটনা নিঃসন্দেহে বড় ঘটনা। এদিকে, পাকিস্তানের উপকূল থেকে প্রায় ৭১ নটিক্যাল মাইল দূরে চলার সময় পানামার পতাকাবাহী কন্টেইনারবাহী জাহাজ ‘ভেলা নোভা’ হামলার শিকার হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ব্রিটিশ সামুদ্রিক বিষয় সংক্রান্ত সংস্থা ‘ভ্যানগার্ড’ এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিষয়ক একটি সূত্র পৃথকভাবে রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছে।

    ইউনাইটেড কিংডম মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস জানিয়েছে যে, ২০২৬ সালের ১১ আগস্ট ইউটিসি সময় সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে ওমান উপসাগরে একটি কন্টেইনারবাহী জাহাজ ঘিরে একটি ঘটনার বিষয়ে তারা একটি প্রতিবেদন পেয়েছে। ব্রিটিশ সংস্থাটি সংশ্লিষ্ট সামরিক বাহিনী, জাহাজটির নাম বা পতাকার পরিচয় কিংবা ঘটনার প্রকৃতি সম্পর্কে কোনও তথ্য প্রকাশ করেনি। তবে তারা জানিয়েছে যে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত এবং এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। সংস্থাটি ওই অঞ্চলের পরিবর্তনশীল নিরাপত্তা পরিস্থিতির বিষয়ে জাহাজগুলোকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

    উল্লেখ্য়, ইরানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাত গত কয়েক মাস ধরে চলে আসছে। এরই মাঝে ইরানের প্রতিবেশি দেশ পাকিস্তান এই যুদ্ধের মধ্যস্থতা করতে তৎপর হয়। তবে তাতে কোনও সুফল হয়নি। অন্যদিকে, ইরান, আশপাশের সৌদি, কাতার সহ বিভিন্ন দেশে মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। এই অবস্থায়, পাকিস্তানের সঙ্গে সৌদি ও তুরস্ক একটি প্রতিরক্ষা চুক্তিতে যুক্ত হয়েছে। যা ইসলামি গোষ্ঠীভূক্ত দেশগুলির ক্ষেত্রে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিমধ্যেই সৌদি আর ইরানের সম্পর্ক নিয়ে নানান আলোচনা চলছে। তারই মাঝে পাকিস্তান ও তুরস্কের হাতে হাত রাখার বিষয়টিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এমন এক অবস্থায়, পাকিস্তানের জলসীমার কাছে জাহাজে মিসাইল আছড়ে পড়ার ঘটনাটি সামনে এসেছে।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/News/ইরান-যুদ্ধের আঁচ ছড়াচ্ছে! পাকিস্তানের উপকূলের অদূরে জাহাজে আছড়ে পড়ল মিসাইল
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