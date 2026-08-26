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Foreign Satellite: রহস্যময় বিদেশি স্যাটেলাইট ফোনের সিগন্যাল জম্মু-কাশ্মীরের দুর্গম জঙ্গলে! এলাকা ঘিরল নিরাপত্তা বাহিনী

জঙ্গল এলাকার ভিতর থেকে ইরিডিয়াম স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ডিভাইস থেকে একটি সিগন্যালের হদিশ এদিন সকাল ১১ টা ১৫ মিনিটে পাওয়া গিয়েছে।

Published on: Aug 26, 2026, 21:40:35 IST
By Sritama Mitra
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জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলার সাম্ব এলাকার দুর্গম বনাঞ্চলের থেকে এক সন্দেহভাজন স্যাটেলাইট ফোনের সিগন্যালের হদিশ মিলেছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, ভিন দেশে নির্মিত স্যাটেলাইটের সংযোগের সিগন্যালের হদিশ মিলেছে ওই জঙ্গল থেকে। ঘটনার পরই হাই অ্যালার্টে রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নিরাপত্তা বাহিনী। এলাকা ঘিরে ফেলে তারা। শুরু হয় দুর্গম জঙ্গলের ভিতর তল্লাশি অভিযান।

রহস্যময় বিদেশি স্যাটেলাইট সিগন্যাল জম্মু-কাশ্মীরের দুর্গম জঙ্গলে! ময়দানে ফোর্স। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
রহস্যময় বিদেশি স্যাটেলাইট সিগন্যাল জম্মু-কাশ্মীরের দুর্গম জঙ্গলে! ময়দানে ফোর্স। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

জানা যাচ্ছে, ওই জঙ্গল এলাকার ভিতর থেকে ইরিডিয়াম স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ডিভাইস থেকে একটি সিগন্যালের হদিশ এদিন সকাল ১১ টা ১৫ মিনিটে পাওয়া গিয়েছে। ওই সন্দেহজনক সিগন্যালের হদিশ পেতেই জম্মু কাশ্মীর পুলিশ, সেনা, স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ সাম্বা সেক্টরের সাম্ব বনাঞ্চলের দিকে এগোয়। বনাঞ্চল দিয়ে ঘেরা ওই পাহাড়ি উপত্যকাকে মুহূর্তে ঘিরে ফেলে বাহিনী। এলাকা জুড়ে ড্রোন দিয়েও তল্লাশি চলছে। উল্লেখ্য, এই পাহাড়ি উপত্যকার কাছ দিয়েই বইছে বসন্তর নদী। যে নদীপথ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্তের দিকের পথ প্রশস্ত করে।

প্রসঙ্গত, দুর্গম এলাকায় ইরিডিয়াম স্যাটেলাইট ভারতীয় সেনাও ব্যবহার করে থাকে। এই স্যাটেলাইট সংযোগের মাধ্যমে পাহাড়ি বা দুর্গম বনাঞ্চলে তারা যোগাযোগ রাখার কাজ চালিয়ে যায়। তবে নিরাপত্তাবাহিনী খতিয়ে দেখছে যে, আদৌ এই স্যাটেলাইট ডিভাইস, সীমান্তপারের কেউ, জঙ্গলের অন্দরে ব্যবহার করছিল কি না! উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে পহেলগাঁওতে যে সন্ত্রাসী হামলা হয়, সেখানে জঙ্গলের ভিতরে পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গিদের বসবাসের হদিশ মেলে। এদিকে, জানা যাচ্ছে, এদিনের তল্লাশিতে এখনও কোনও স্যাটেলাইট ডিভাইসের হদিশ পাওয়া যায়নি। সন্দেহ রয়েছে, ওই এলাকায় কোনও পাকিস্তানি গুপ্তচর বা জঙ্গিদের হ্যান্ডেলার রয়েছে কি না, তা নিয়ে। সন্দেহ করা হচ্ছে, হয়তো, কোনও জঙ্গি সীমান্তের ওপারে হ্যান্ডেলারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পর ওই স্যাটেলাইট ডিভাইস বন্ধ রেখেছে। যার ফলেই ওই ডিভাইস খুঁজে পাওয়া যায়নি, বা সম্ভাব্য কোনও সন্দেহভাজনের হদিশ মিলছে না। গোটা উপত্যকা জুড়ে চলছে চিরুনি তল্লাশি। প্রসঙ্গত, এই সাম্বা সেক্টর দিয়ে আগেও বহু জঙ্গি অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে এই এলাকাতেই থুরায়া স্যাটেলাইট ফোনের খোঁজ মিলেছিল। সেই সময়ও জারি হয় হাই অ্যালার্ট।

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/News/Foreign Satellite: রহস্যময় বিদেশি স্যাটেলাইট ফোনের সিগন্যাল জম্মু-কাশ্মীরের দুর্গম জঙ্গলে! এলাকা ঘিরল নিরাপত্তা বাহিনী
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