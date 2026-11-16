এক মিলিয়ন ডলারের ক্ষেপণাস্ত্র বনাম মাত্র ৩ হাজার ডলারের ড্রোন! বদলে যাচ্ছে যুদ্ধের কৌশল, ভারতকে সতর্ক করলেন CDS

এক মিলিয়ন ডলারের ক্ষেপণাস্ত্র বনাম মাত্র ৩ হাজার ডলারের ড্রোন! বদলে যাচ্ছে যুদ্ধের কৌশল, ভারতকে সতর্ক করলেন CDS
মাত্র ২,৫০০ থেকে ৩,০০০ ডলারের একটি ড্রোন ধ্বংস করতে খরচ করতে হচ্ছে কয়েক লক্ষ, এমনকি ১০ লক্ষ ডলারের ক্ষেপণাস্ত্র। ফলে যুদ্ধের হিসাব বদলে যাচ্ছে। শুধু অস্ত্রের ক্ষমতা নয়, অস্ত্র তৈরির খরচ এবং দ্রুত উৎপাদনের ক্ষমতাও নির্ধারণ করছে যুদ্ধের ফলাফল।
যুদ্ধের ময়দানে শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র, অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান কিংবা বিপুল সংখ্যক সেনাই কি জয়ের একমাত্র চাবিকাঠি? আধুনিক যুদ্ধের ছবিটা বলছে অন্য কথা। মাত্র ২,৫০০ থেকে ৩,০০০ ডলারের একটি ড্রোন ধ্বংস করতে খরচ করতে হচ্ছে কয়েক লক্ষ, এমনকি ১০ লক্ষ ডলারের ক্ষেপণাস্ত্র। ফলে যুদ্ধের হিসাব বদলে যাচ্ছে। শুধু অস্ত্রের ক্ষমতা নয়, অস্ত্র তৈরির খরচ এবং দ্রুত উৎপাদনের ক্ষমতাও নির্ধারণ করছে যুদ্ধের ফলাফল। আধুনিক যুদ্ধের এই বদলে যাওয়া সমীকরণ নিয়ে ভারতকে সতর্ক করলেন দেশের চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) জেনারেল এন এস রাজা সুব্রহ্মণী। তাঁর মতে, আগামী দিনের যুদ্ধের চরিত্র বদলে দিচ্ছে তিনটি বড় পরিবর্তন।
সোমবার দিল্লিতে সংবাদসংস্থা এএনআই আয়োজিত ন্যাশনাল সিকিউরিটি সামিট ৩.০ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিডিএস। সেখানে আধুনিক যুদ্ধের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন তিনি। প্রথমত, যুদ্ধের অর্থনীতি বা অস্ত্রের খরচের সমীকরণ। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা। তৃতীয়ত, যুদ্ধক্ষেত্রের পরিধি ক্রমশ বেড়ে যাওয়া।
একটি ড্রোন ধ্বংস করতে লক্ষ লক্ষ ডলার!
রাজা সুব্রহ্মণীর কথায়, ১০ লক্ষ ডলারের ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে যদি আড়াই থেকে তিন হাজার ডলারের ড্রোন ধ্বংস করতে হয়, তা হলে দীর্ঘমেয়াদে যুদ্ধের অর্থনীতি প্রতিপক্ষের অনুকূলে চলে যাবে। কারণ, কম খরচে বিপুল সংখ্যায় ড্রোন তৈরি করা সম্ভব। অন্যদিকে, অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি এবং মজুত করতে বিপুল অর্থ ও সময় প্রয়োজন।
উদাহরণ হিসেবে আমেরিকার প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর মতে, এই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত ফের আগের জায়গায় নিয়ে যেতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। তাই শুধু অত্যাধুনিক অস্ত্র তৈরি করলেই হবে না। কম খরচে বেশি সংখ্যায় অস্ত্র তৈরির ক্ষমতাও গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে ড্রোনের মতো সস্তা অস্ত্র মোকাবিলায় সাশ্রয়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি।
প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণই হবে শক্তির মাপকাঠি
দ্বিতীয় পরিবর্তনটি হল প্রযুক্তির উপর আধিপত্য বিস্তারের লড়াই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই, তথ্যভাণ্ডার এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ভবিষ্যতের সামরিক শক্তি নির্ধারণ করবে বলে মনে করেন সিডিএস। বর্তমানে আমেরিকা ও চিন এই প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতায় অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। তবে অন্য দেশগুলিও দ্রুত ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করছে।
রাজা সুব্রহ্মণীর মতে, যে দেশ অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী হতে চায়, তাকে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কারণ, আধুনিক অস্ত্রের কার্যকারিতা থেকে শুরু করে সামরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সব ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির গুরুত্ব বাড়ছে।
এবার দেশের সর্বত্র যুদ্ধের আশঙ্কা
তৃতীয় পরিবর্তনটি আরও উদ্বেগের। অতীতে যুদ্ধ মূলত সীমান্ত বা নির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকত। সামনে ও পিছনের এলাকার মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন ছিল। কিন্তু এখন সেই বিভাজন ক্রমশ মুছে যাচ্ছে। সিডিএসের কথায়, কোনও দেশ যুদ্ধে জড়ালে তার পুরো ভূখণ্ডই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে।
শুধু সেনাঘাঁটি বা সামরিক ঘাঁটি নয়, বিদ্যুৎকেন্দ্র, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্পাঞ্চল, তথ্যভাণ্ডার এমনকি সাধারণ নাগরিকরাও আক্রমণের লক্ষ্য হতে পারেন। সাইবার আক্রমণ এবং ড্রোন প্রযুক্তির বিস্তার এই বিপদ আরও বাড়িয়েছে। যে পরিকাঠামোর উপর নির্ভর করে একটি দেশ পরিচালিত হয়, সেগুলিও শত্রুপক্ষের নিশানায় আসতে পারে।
সব মিলিয়ে সিডিএসের বার্তা স্পষ্ট। ভবিষ্যতের যুদ্ধে শুধু অত্যাধুনিক অস্ত্র থাকলেই হবে না। প্রয়োজন কম খরচে বিপুল অস্ত্র উৎপাদন, গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ এবং দেশের সামগ্রিক পরিকাঠামোর সুরক্ষা। ভারতের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় এই তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাই তুলে ধরেছেন রাজা সুব্রহ্মণী।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More