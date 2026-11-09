গাজা যুদ্ধের প্রতিবাদে আমস্টারডামে লাল ঝড়! ২ লক্ষ মানুষের মিছিল, ইজরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্য ও অস্ত্র বিক্রি বন্ধের দাবি

গাজা যুদ্ধের প্রতিবাদে আমস্টারডামে লাল ঝড়! ২ লক্ষ মানুষের মিছিল, ইজরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্য ও অস্ত্র বিক্রি বন্ধের দাবি
নেদারল্যান্ডসের রাজধানী আমস্টারডামে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল করলেন হাজার হাজার মানুষ। রবিবারের এই মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশের পরনে ছিল লাল পোশাক। তাঁদের দাবি, গাজায় সামরিক অভিযান চালানোর জন্য ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ করুক ডাচ সরকার।
গাজায় ইজরায়েলের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে ফের রাস্তায় নামল ইউরোপের মানুষ। নেদারল্যান্ডসের রাজধানী আমস্টারডামে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল করলেন হাজার হাজার মানুষ। রবিবারের এই মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশের পরনে ছিল লাল পোশাক। তাঁদের দাবি, গাজায় সামরিক অভিযান চালানোর জন্য ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ করুক ডাচ সরকার। অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে ইজরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রি। পাশাপাশি ইজরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কেও আরও কড়াকড়ি করতে হবে। আয়োজকদের দাবি, এই মিছিলে অংশ নিয়েছেন ২ লক্ষেরও বেশি মানুষ। গাজায় ইজরায়েলের সামরিক অভিযান নিয়ে ইউরোপের অন্যতম বড় প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়ে উঠেছে এই মিছিল।
লাল পোশাকে প্রতিবাদ, কী দাবি আন্দোলনকারীদের?
টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, রবিবার আমস্টারডামের রাস্তায় আয়োজিত এই কর্মসূচির নাম ছিল ‘রেড লাইন মার্চ’। এই মিছিলের অন্যতম আয়োজক অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নেদারল্যান্ডস। তাদের দাবি, ২ লক্ষেরও বেশি মানুষ এই প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। তবে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) তাদের প্রতিবেদনে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশি বলে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ উপস্থিতির প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদনে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।
আন্দোলনকারীদের হাতে ছিল নানা ধরনের পোস্টার ও ব্যানার। কোথাও লেখা, ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’। কোথাও আবার দাবি করা হয়েছে, গাজায় গণহত্যা বন্ধ করতে হবে। এক আন্দোলনকারী মাইক ভ্যান ডংগেন বলেন, গাজায় যা ঘটছে, তা অমানবিক। তাঁর অভিযোগ, ডাচ সরকার এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথেষ্ট পদক্ষেপ করছে না। তাঁর মতে, শুধু কূটনৈতিক আলোচনা করে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
আয়োজকদের মূল দাবি তিনটি। প্রথমত, ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আরও কঠোর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ইজরায়েলের কাছে সমস্ত ধরনের অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করতে হবে। তৃতীয়ত, গাজায় ইজরায়েলের সামরিক অভিযানকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। যদিও ইজরায়েল বরাবরই এই গণহত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
যুদ্ধবিরতির পরেও থামেনি মৃত্যু
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বাধীন জঙ্গিরা দক্ষিণ ইজরায়েলে হামলা চালিয়েছিল। সেই ঘটনায় প্রায় ১২০০ জনের মৃত্যু হয়। ২৫১ জনকে পণবন্দি করা হয়েছিল। তার পরেই গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করে ইজরায়েল। দীর্ঘ দু’বছরের যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছে কয়েক হাজার নয়, কয়েক দশ হাজার প্যালেস্টাইনি নাগরিকের। ধ্বংস হয়েছে গাজার বিস্তীর্ণ এলাকা।
২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে হামাস ও ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। কিন্তু তারপরেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে ইজরায়েলি বাহিনীর হামলায় ১৫৫০ জনেরও বেশি প্যালেস্টাইনির মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক মহিলা ও শিশু বলে দাবি। তবে স্বাস্থ্য মন্ত্রক নিহতদের মধ্যে সাধারণ নাগরিক ও যোদ্ধাদের আলাদা করে চিহ্নিত করেনি।
ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কেও প্রভাব
গাজা যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে নেদারল্যান্ডস ও ইজরায়েলের কূটনৈতিক সম্পর্কেও। গত বছর ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আরও নিষেধাজ্ঞা জারির চেষ্টা করেছিলেন ডাচ বিদেশমন্ত্রী। কিন্তু সেই উদ্যোগ সফল না হওয়ায় পদত্যাগ করেন তিনি।
এরপর নেদারল্যান্ডসের নতুন সরকার ইজরায়েলের অধিকৃত প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ডে গড়ে ওঠা বসতিগুলির পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। আন্তর্জাতিক আইনের নিরিখে ওই বসতিগুলিকে অবৈধ বলে মনে করে নেদারল্যান্ডস-সহ অধিকাংশ দেশ। পাল্টা ডাচ কূটনীতিকদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে ইজরায়েল।
অন্য দিকে, প্রধানমন্ত্রী রব জেটেন শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান, গাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রতিদিন চেষ্টা চালাচ্ছে তাঁর সরকার। ইজরায়েলের উপর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ বাড়ানো হচ্ছে। একই সঙ্গে সাধারণ ইজরায়েলিদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে হামাসের উপরেও চাপ বজায় রাখা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য রবিবারের মিছিলে যোগ দেননি। সব মিলিয়ে গাজা যুদ্ধ নিয়ে ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে জনমতের চাপ যে ক্রমশ বাড়ছে, আমস্টারডামের এই বিশাল প্রতিবাদ মিছিল তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More