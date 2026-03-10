Aadhaar Card Latest Update: সাবধান! আধার কার্ডের এই ৩ ভুল করলেই মুহূর্তের মধ্যে ফ্রিজ হতে পারে আপনার ব্যাঙ্ক
ডিজিটাল যুগে আধার কার্ড কেবল একটি পরিচয়পত্র নয়, এটি আপনার আর্থিক লেনদেনের চাবিকাঠি। সামান্য অসাবধানতা বা তথ্যের অমিল আপনার কষ্টার্জিত টাকা ব্যবহারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই সরকারের নির্দেশিকা মেনে নিয়মিত আধার তথ্য আপডেট রাখুন এবং সাইবার জালিয়াতি থেকে বাঁচতে সতর্ক থাকুন।
বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে আধার কার্ড। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নেওয়া থেকে শুরু করে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা—সবক্ষেত্রেই আধার বাধ্যতামূলক। কিন্তু সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। আপনি যদি আপনার আধার কার্ডের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে অসতর্ক থাকেন, তবে আপনার অজান্তেই আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি 'ফ্রিজ' বা লেনদেন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো কোন ৩টি ভুলের কারণে এই বিপদ ঘটতে পারে এবং কীভাবে তা এড়ানো সম্ভব।
১) আধার তথ্যের সঙ্গে ব্যাঙ্ক কেওয়াইসি (KYC) আপডেট না করা
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং সরকারের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার কার্ড লিঙ্ক থাকা এবং তথ্য সঠিক থাকা আবশ্যক। আপনার আধার কার্ডে যদি নাম, জন্মতারিখ বা ঠিকানার কোনো বড় পরিবর্তন করে থাকেন, তবে সেই নতুন তথ্য ব্যাঙ্কে আপডেট করতে হবে। যদি ব্যাঙ্কের রেকর্ডের সঙ্গে আধারের তথ্যের অমিল পাওয়া যায়, তবে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার স্বার্থে আপনার অ্যাকাউন্টটি সাময়িকভাবে বন্ধ বা ফ্রিজ করে দিতে পারে। তাই আধারে কোনো পরিবর্তন করলে দ্রুত ব্যাঙ্কে গিয়ে কেওয়াইসি ফর্ম পূরণ করুন।
২) ১০ বছরের পুরনো আধার আপডেট না রাখা
ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (UIDAI) বারবার সতর্ক করছে যে, যাঁদের আধার কার্ড ১০ বছরের বেশি পুরনো হয়ে গিয়েছে এবং এই সময়ের মধ্যে একবারও আপডেট করা হয়নি, তাঁদের পরিচয় এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র (POI/POA) পুনরায় আপলোড করা জরুরি। অনেক ক্ষেত্রে পুরনো ও অস্পষ্ট তথ্যের কারণে ব্যাঙ্ক ভেরিফিকেশন ব্যর্থ হয়। এর ফলে অনলাইনে লেনদেন করার সময় বা সরকারি ভর্তুকি পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হতে পারে। এমনকী অবহেলার কারণে অ্যাকাউন্টটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও থাকে।
৩) বায়োমেট্রিক জালিয়াতি ও সুরক্ষায় অসাবধানতা
বর্তমান সময়ে আধার ভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেম (AePS) ব্যবহার করে অনেক জালিয়াতি হচ্ছে। আপনি যদি আপনার আধারের বায়োমেট্রিক (আঙুলের ছাপ ও চোখের মণি) খোলা রাখেন, তবে সাইবার অপরাধীরা আপনার অজান্তেই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিতে পারে। অস্বাভাবিক লেনদেন শনাক্ত করলে ব্যাঙ্ক অনেক সময় সুরক্ষার খাতিরে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেয়। এই ঝুঁকি এড়াতে 'm-Aadhaar' অ্যাপ বা UIDAI-এর পোর্টাল থেকে আপনার বায়োমেট্রিক লক করে রাখুন। প্রয়োজন ছাড়া এটি আনলক করবেন না।
অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হওয়া থেকে বাঁচতে কী করবেন?
যদি আপনার অ্যাকাউন্টটি ইতিপূর্বেই ফ্রিজ হয়ে গিয়ে থাকে বা আপনি ঝুঁকি এড়াতে চান, তবে এই ব্যবস্থা করুন -
১) আপনার ব্যাঙ্কের নিকটস্থ শাখায় গিয়ে জানুন কেন অ্যাকাউন্টটি ব্লক করা হয়েছে।
২) আধার আপডেট: নিকটস্থ আধার সেন্টারে গিয়ে আপনার বায়োমেট্রিক এবং ডেমোগ্রাফিক তথ্য (নাম, ঠিকানা) যাচাই করে নিন।
৩) লিঙ্কিং চেক: আপনার আধার কার্ডটি ব্যাঙ্কের সঙ্গে সঠিকভাবে লিঙ্ক করা আছে কিনা, তা NPCI পোর্টালে গিয়ে চেক করুন।
৪) সক্রিয় মোবাইল নম্বর: আধারের সাথে সব সময় সচল মোবাইল নম্বর যুক্ত রাখুন যাতে যে কোনো ওটিপি (OTP) বা সতর্কবার্তা দ্রুত পান।