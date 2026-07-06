Abhijeet Dipke Update: 'সোনম ওয়াংচুকের অনশনের অভিজ্ঞতা রয়েছে, বাকিরা কেন জীবন ঝুঁকিতে ফেলবেন', বললেন অভিজিৎ দীপকে

Abhijeet Dipke Update: 'সোনম ওয়াংচুকের অনশনের অভিজ্ঞতা রয়েছে, বাকিরা কেন জীবন ঝুঁকিতে ফেলবেন', বললেন অভিজিৎ দীপকে
ইউটিউব চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিজিৎ দীপক বলেন, আন্দোলন দীর্ঘদিন চলতে পারে। তাই সব আন্দোলনকারী যদি অনশনে বসে পড়েন, তাহলে আন্দোলন পরিচালনা করা কঠিন হয়ে যাবে। তাঁর মতে, আন্দোলন সফল করতে কর্মীদের সুস্থ ও সক্রিয় থাকা প্রয়োজন।
জাতীয় স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির যন্তর-মন্তরে আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে টানা নয় দিন ধরে অনশন করছেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন ছাত্রছাত্রীও অনশনে সামিল হয়েছেন। তবে দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলনের কথা মাথায় রেখে অনশন না করার আবেদন জানিয়েছেন সামাজিক মাধ্যমে পরিচিত মুখ অভিজিৎ দীপক।
একটি ইউটিউব চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিজিৎ দীপক বলেন, আন্দোলন দীর্ঘদিন চলতে পারে। তাই সব আন্দোলনকারী যদি অনশনে বসে পড়েন, তাহলে আন্দোলন পরিচালনা করা কঠিন হয়ে যাবে। তাঁর মতে, আন্দোলন সফল করতে কর্মীদের সুস্থ ও সক্রিয় থাকা প্রয়োজন। দীপক বলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ করেছেন এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে। তাঁর কথায়, 'আমি বারবার বলেছি, আপনারা অনশন করবেন না। সবাইকে সুস্থ থাকতে হবে। কারণ এই লড়াই দীর্ঘ সময় ধরে চলবে। যদি সবাই অনশনে বসে পড়েন, তাহলে আন্দোলনের বাকি দায়িত্ব কে সামলাবে?'
তিনি আরও বলেন, সোনম ওয়াংচুকের অনশন করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই তিনি নিজের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু তরুণ ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁর উদ্বেগ রয়েছে। তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেন, নিজের জীবন ও স্বাস্থ্যের ঝুঁকি না নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়াই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে আন্দোলনের মঞ্চে টানা নয় দিন ধরে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন সোনম ওয়াংচুক। আন্দোলনকারীদের দাবি, দীর্ঘ অনশনের ফলে তাঁর ওজন দ্রুত কমছে। যদিও চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে তিনি রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
অন্যদিকে, যন্তর-মন্তরের আন্দোলনকে ঘিরে আরেকটি মন্তব্যও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কয়েক দিন আগে সোনম ওয়াংচুক আন্দোলনস্থলে আসা সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, অনেকে সেখানে এসে পেট ভরে খাচ্ছেন, যা অনশনরতদের কাছে মানসিকভাবে কষ্টের। তিনি সকল সমর্থকের কাছে অন্তত এক দিনের প্রতীকী অনশন পালনের আবেদন জানান।
ওয়াংচুকের বক্তব্য, যদি সমর্থকেরা অন্তত একটি দিন উপবাস পালন করেন, তাহলে একদিকে আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ পাবে, অন্যদিকে আন্দোলনস্থলে দিনের খাবারের ব্যবস্থাও কম করতে হবে। তিনি আরও বলেন, অতিরিক্ত খাদ্যাভ্যাস শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং সুস্থ জীবনযাপনের জন্য সংযম প্রয়োজন।
নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এই আন্দোলন ইতিমধ্যেই জাতীয় রাজনীতিতে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। আন্দোলনকারীরা শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবি তুলেছেন। তবে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কৌশল নিয়ে ভিন্নমতও সামনে আসছে। একাংশের মতে, দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলন চালাতে হলে আন্দোলনকারীদের শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা জরুরি। সেই কারণেই অনশন নয়, সংগঠিত গণআন্দোলনের উপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন অভিজিৎ দীপকের মতো আন্দোলনের সমর্থকেরা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More