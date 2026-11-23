২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
Abhijit Dipke: ‘নেহরু না থাকলে ভারতে ইন্টারনেটই আসত না!’ বললেন অভিজিৎ দীপকে, ট্রোলের মুখে পড়ে দিলেন ব্যাখ্যাও
নেহরু ১৯৬৪ সালে প্রয়াত হন, অথচ ইন্টারনেটের প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি হয়েছিল ১৯৬৯ সালে—এই যুক্তি তুলে ধরে তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতে শুরু করেন নেটিজেনদের একাংশ। পালটা নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে অভিজিৎ দাবি করেছেন, তাঁর মন্তব্যের একটি অংশ কেটে নিয়ে ভুলভাবে প্রচার করা হচ্ছে।
ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু না থাকলে আজ দেশে ইন্টারনেট কিংবা আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির অস্তিত্বই থাকত না! এমনই মন্তব্য করে নতুন বিতর্কের জন্ম দিলেন ককরোচ জনতা পার্টির (CJP) প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। তাঁর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনা। নেহরু ১৯৬৪ সালে প্রয়াত হন, অথচ ইন্টারনেটের প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি হয়েছিল ১৯৬৯ সালে—এই যুক্তি তুলে ধরে তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতে শুরু করেন নেটিজেনদের একাংশ। পালটা নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে অভিজিৎ দাবি করেছেন, তাঁর মন্তব্যের একটি অংশ কেটে নিয়ে ভুলভাবে প্রচার করা হচ্ছে। আধুনিক ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত তৈরিতে নেহরুর অবদানের কথাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, রবিবার (২২ নভেম্বর) গোয়া থেকে নিজের দলের দেশব্যাপী প্রচার কর্মসূচি ‘ক্যা বলতি পাবলিক’-এর সূচনা করেন অভিজিৎ দীপকে। পানাজিতে আয়োজিত একটি সভায় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দলের সহ-আহ্বায়ক সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কা। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতের সামাজিক কাঠামো এবং আধুনিক রাষ্ট্র নির্মাণে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু ও বি আর আম্বেদকরের আদর্শের কথা তুলে ধরেন তিনি।
সেই সভাতেই নেহরুর প্রশংসা করতে গিয়ে অভিজিৎ বলেন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু না থাকলে আজ ভারতে ইন্টারনেট এবং আধুনিক ডিজিটাল যন্ত্রপাতি থাকত বলে তিনি মনে করেন না। তাঁর বক্তব্য, স্বাধীনতার পর নেহরুই আধুনিক ভারতের ভিত্তি তৈরি করেছিলেন। বিশেষ করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য তাঁর দূরদর্শী পরিকল্পনা পরবর্তীকালে দেশকে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।
অভিজিতের এই মন্তব্যের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় বিতর্ক। সমালোচকদের একাংশ প্রশ্ন তোলেন, ইন্টারনেটের আবিষ্কারের সঙ্গে নেহরুর সরাসরি সম্পর্ক কী? তাঁদের যুক্তি, ইন্টারনেটের পূর্বসূরি হিসেবে পরিচিত ARPANET-এর সূচনা হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। অথচ নেহরুর মৃত্যু হয়েছিল ১৯৬৪ সালে। অর্থাৎ ইন্টারনেটের প্রাথমিক প্রযুক্তিগত বিকাশের আগেই প্রয়াত হয়েছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। ফলে অভিজিতের মন্তব্যকে ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা বলে কটাক্ষ করেন অনেকে।
এক নেটিজেন ব্যঙ্গ করে লেখেন, নেহরুর জন্য ইন্টারনেট এসেছে—এমন দাবি শুনে ইতিহাসের বইগুলিও নাকি নতুন সংস্করণের অপেক্ষা করছে। অন্য একজনের মন্তব্য, নেহরুর সঙ্গে ইন্টারনেটের সম্পর্ক কী, তা অভিজিতের ব্যাখ্যা করা উচিত। আবার কেউ কেউ তাঁর বক্তব্যকে রাজনৈতিক প্রচার এবং কংগ্রেসকে খুশি করার চেষ্টা বলেও কটাক্ষ করেছেন।
তবে অভিজিতের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সমর্থকদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, নেহরু সরাসরি ইন্টারনেট আবিষ্কার করেননি ঠিকই, কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান গবেষণার জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো প্রয়োজন, তা তৈরিতে তাঁর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। আইআইটি-সহ উচ্চশিক্ষা ও প্রযুক্তি গবেষণার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগকে তাঁরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।
সমালোচনার মুখে শেষ পর্যন্ত নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন অভিজিৎ। সামাজিক মাধ্যমে তিনি জানান, নেহরু যদি আধুনিক ভারতের ভিত্তি তৈরি না করতেন এবং আইআইটির মতো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির পথ না খুলতেন, তাহলে ভারত আজ প্রযুক্তিতে এতটা এগিয়ে যেতে পারত না। তাঁর অভিযোগ, বক্তব্যের একটি অংশ কেটে নিয়ে প্রসঙ্গের বাইরে প্রচার করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, অভিজিৎ দীপকের নেতৃত্বাধীন ককরোচ জনতা পার্টি মূলত সামাজিক মাধ্যম ও যুবসমাজকে কেন্দ্র করে তৈরি একটি রাজনৈতিক উদ্যোগ। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুতে তাদের সক্রিয়তা নজর কেড়েছে।
সব মিলিয়ে, নেহরুর প্রযুক্তিগত অবদান নিয়ে অভিজিতের মন্তব্য ঘিরে নতুন করে ইতিহাস, রাজনীতি এবং বিজ্ঞানচর্চার বিতর্ক শুরু হয়েছে। নেহরু সরাসরি ইন্টারনেটের আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও আধুনিক ভারতের প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো নির্মাণে তাঁর ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।