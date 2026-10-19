Abhijit Dipke on Tiger: ‘আসল অপরাধীদের দিকে নজর দিন’, টাইগার শ্রফের গাড়িতে গুলি চলতেই পুলিশকে নিশানা অভিজিৎ দীপকের
অভিজিৎ দীপকে সমাজমাধ্যমে লেখেন, ছাত্র ও আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে পুলিশের উচিত প্রকৃত অপরাধীদের দিকে নজর দেওয়া। সরকার এবং পুলিশের অগ্রাধিকার ভুল ভাবে নির্ধারিত হলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
মুম্বইয়ে বলিউড অভিনেতা টাইগার শ্রফের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় এ বার পুলিশ ও সরকারকে নিশানা করলেন ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রধান অভিজিৎ দীপকে। তাঁর বক্তব্য, ছাত্র ও আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার বদলে পুলিশের উচিত আসল অপরাধীদের ধরার দিকে নজর দেওয়া। রবিবার সন্ধ্যায় মুম্বইয়ের জুহু এলাকায় টাইগার শ্রফের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনার পরেই সমাজমাধ্যমে এই মন্তব্য করেন তিনি। ঘটনার নেপথ্যে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে গ্যাংয়ের তরফে হামলার দায় স্বীকারের দাবি সামনে এলেও তদন্তকারীদের হাতে সমস্ত তথ্য এখনও স্পষ্ট নয়।
‘পুলিশের অগ্রাধিকার ঠিক করা দরকার’
অভিজিৎ দীপকে সমাজমাধ্যমে লেখেন, ছাত্র ও আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে পুলিশের উচিত প্রকৃত অপরাধীদের দিকে নজর দেওয়া। সরকার এবং পুলিশের অগ্রাধিকার ভুল ভাবে নির্ধারিত হলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
দীপকের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, দিল্লিতে সিজেপির দুই নেতা সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কাকে আটক করার ঘটনা নিয়ে দলের সঙ্গে পুলিশের সংঘাত চলছে। তাঁদের আটক রাখার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সিজেপি। দলের অভিযোগ, ওই দুই নেতাকে মুক্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে। দলের আইনি বিষয়ক প্রধান রত্না সিংহও দিল্লি পুলিশ এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন।
এই পরিস্থিতিতে মুম্বইয়ে টাইগার শ্রফের গাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনা নিয়ে দীপকের বক্তব্য নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তাঁর অভিযোগের মূল কথা, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার বদলে গুরুতর অপরাধের ঘটনায় পুলিশের আরও সক্রিয় হওয়া উচিত।
জুহুতে টাইগারের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি
রবিবার সন্ধ্যায় মুম্বইয়ের জুহু এলাকায় টাইগার শ্রফের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। ফুটবল খেলা শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় এই ঘটনা ঘটে। হামলায় অভিনেতা অল্পের জন্য রক্ষা পান। তবে তাঁর গাড়ির চালক ফিরদৌস এবং ঘটনাস্থলের কাছ দিয়ে যাওয়া এক অটোচালক আহত হন।
ঘটনার পরেই মুম্বই পুলিশ তদন্ত শুরু করে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশিও চালানো হয়েছে। এই ঘটনায় এক সন্দেহভাজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। হামলায় ব্যবহৃত মোটরবাইকও উদ্ধার করা হয়েছে বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে। তদন্তের জন্য মোট ১৫টি দল গঠন করা হয়েছে। হামলার পিছনে কারা রয়েছে এবং কেন টাইগারকে নিশানা করা হল, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।
লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের যোগ?
টাইগার শ্রফের গাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনার পর লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের নাম সামনে এসেছে। অনিল পণ্ডিত ও হরমন সান্ধু নামে দুই ব্যক্তি সমাজমাধ্যমে এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন বলে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। তাঁদের তরফে চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশে হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে খবর।
তবে সমাজমাধ্যমে দায় স্বীকারের দাবি সামনে এলেই সেই গ্যাংয়ের যোগ নিশ্চিত হয়ে যায় না। পুলিশ এখনও ঘটনার তদন্ত করছে। হামলাকারীদের পরিচয়, তাদের উদ্দেশ্য এবং বৃহত্তর কোনও অপরাধচক্রের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
টাইগার শ্রফের উপর এই হামলা বলিউডের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। একদিকে অভিনেতাদের নিরাপত্তা, অন্যদিকে সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা, দুই বিষয়ই এখন আলোচনায়। এই আবহেই অভিজিৎ দীপকের বার্তা, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নয়, প্রকৃত অপরাধীদের ধরতেই পুলিশের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More