Abhishek-Priyanka Talks: সোনিয়ার বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে দীর্ঘ কথোপকথনে প্রিয়াঙ্কা-অভিষেক, নয়া জোটের অঙ্ক?
গত সোমবার, ১৬ নভেম্বর দিল্লির আইটিসি মৌর্য হোটেলে সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিকথা ‘বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ’ (Belonging: A Journey of Love)-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা।
জাতীয় রাজনীতির মঞ্চে ফের নতুন করে আলোচনায় তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের সম্পর্ক। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিকথা প্রকাশের অনুষ্ঠানে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গেল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার সঙ্গে কথা বলতে। শুধু তাই নয়, দিল্লির ওই অনুষ্ঠানে বিরোধী জোটের একাধিক শীর্ষ নেতার সঙ্গে একই সারিতে উপস্থিত ছিলেন অভিষেক। আর এই ছবি সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। তাহলে কি জাতীয় স্তরের ইন্ডিয়া জোটের সমীকরণ এবার বাংলার রাজনীতিতেও নতুন মাত্রা পেতে চলেছে? বিজেপিকে আটকাতে কি শেষ পর্যন্ত হাত মেলাতে পারে তৃণমূল ও কংগ্রেস?
গত সোমবার, ১৬ নভেম্বর দিল্লির আইটিসি মৌর্য হোটেলে সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিকথা ‘বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ’ (Belonging: A Journey of Love)-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। পাশাপাশি আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায় ছিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, এনসিপি নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ফারুক আবদুল্লা। এমনকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা তথা পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিংও।
অনুষ্ঠানের সামনের সারিতে বসেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের ছবি এবং দৃশ্য ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা। যদিও দুই নেতার মধ্যে ঠিক কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা প্রকাশ্যে আসেনি। কোনও রাজনৈতিক চুক্তি কিংবা জোট নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও হয়নি। তা সত্ত্বেও এই সাক্ষাৎকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।
কারণ, বাংলার রাজনীতিতে তৃণমূল ও কংগ্রেসের সম্পর্ক বরাবরই জটিল। জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধিতার প্রশ্নে দুই দল ইন্ডিয়া জোটের শরিক হলেও রাজ্যে একাধিক নির্বাচনে তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কংগ্রেসের সঙ্গে বামেদের নির্বাচনী সমঝোতাও বাংলার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণ তৈরি করেছে। ফলে তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্ভাব্য বোঝাপড়া হলে বামেদের অবস্থান কী হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।
সম্প্রতি ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকেও বিরোধী দলগুলির মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সংসদের ভিতরে ও বাইরে বিজেপির বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বারবার বার্তা দিয়েছেন বিরোধী নেতারা। সেই প্রেক্ষাপটে অভিষেক ও প্রিয়াঙ্কার কথোপকথনকে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
অন্যদিকে, বাংলায় তৃণমূল ও কংগ্রেসের সম্ভাব্য জোট নিয়ে অতীতেও আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার বিজেপি বিরোধী শক্তিগুলিকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। দিল্লির রামলীলা ময়দানে এক সভায় সোনিয়া গান্ধীকে নিজের নেত্রী বলেও সম্বোধন করেছিলেন তিনি। সোনিয়ার স্মৃতিকথাতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। ফলে দুই পরিবারের রাজনৈতিক সম্পর্কের পুরনো সমীকরণও নতুন করে আলোচনায় এসেছে।
তবে কংগ্রেসের সঙ্গে বাংলায় জোট হলে সিপিএম কী অবস্থান নেবে, সেটাই বড় প্রশ্ন। কারণ, রাজ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে বামেরা। ফলে কংগ্রেস-তৃণমূল সমঝোতা হলে বামেদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।
সব মিলিয়ে সোনিয়া গান্ধীর বইপ্রকাশ অনুষ্ঠান শুধুমাত্র সাহিত্য ও স্মৃতিকথার আনুষ্ঠানিকতা হয়ে থাকেনি, বরং বিরোধী রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মিলনমঞ্চে পরিণত হয়েছে। অভিষেক-প্রিয়াঙ্কার কথোপকথন বাংলার রাজনীতিতে নতুন জোটের সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা বাড়ালেও, বাস্তবে তৃণমূল ও কংগ্রেস একসঙ্গে পথ চলবে কি না, তার উত্তর এখনও অধরা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More