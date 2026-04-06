Abhishek on Khawaja: ‘খোয়াজা আসিফের নামটা লিখে রেখেছি, … ঢুকে… ’,পাল্টা দিলেন অভিষেক, খোঁচা মোদীদের

Abhishek on Khawaja: ‘খোয়াজা আসিফের নামটা লিখে রেখেছি, … ঢুকে… ’,পাল্টা দিলেন অভিষেক, খোঁচা মোদীদের
পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ‘কলকাতা হামলা’ মন্তব্যের পাল্টা দিলেন অভিষেক। সঙ্গে মোদী, শহদের খোঁচা দিতেও ছাড়লেন না!
পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ সদ্য দিয়েছেন কলকাতায় হামলার হুঁশিয়ারি। বিষয়টি নিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সরব হয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী এই নিয়ে কিছু বলছেন না কেন, সেই প্রশ্ন তুলে মমতা বলেছেন, 'পাকিস্তানের মন্ত্রী কলকাতাকে নিশানা করার কথা বলেন কী করে? কেন মোদী গতকাল এসে বললেন না যে পদক্ষেপ করবেন? কেন চুপ আপনি? পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ করা হলো না?' এরপর বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন তৃণমূলে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
সোমবার হরিশচন্দ্রপুর ও চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর সমর্থনে একটি রোড শো করেন অভিষেক। সেখানে রোড শো থেকেই অভিষেক বলেন,' কালকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী.. তাঁর নাম হচ্ছে খোয়াজা আসিফ, সে বলছে কলকাতা উড়িয়ে দেব, প্রধানমন্ত্রী চুপ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চুপ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী চুপ। কাগজে খোয়াজা আসিফের নামটা লিখে রাখছি। যেদিনকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইন্ডিয়া জোটের সরকার হবে.. বাড়িতে ঢুকে মারব।' এরই সঙ্গে অভিষেক বলেন, 'পাকিস্তানে বসে, কলকাতা ওড়ানোর হুমকি দেবে, আর প্রধানমন্ত্রী এসে এখানে কোচবিহারে সভা করবে, আর বলবে তৃণমূলকে হঠাও!' তিনি আরও বলেন, 'সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার না করে, বিএসএফ, সিআরপিএফ, ইন্ডিয়ান আর্মি, ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সকে স্বাধীনতা দেওয়া হোক, পাকিস্তানে গিয়ে লাহোর আর রাওয়ালপিন্ডি দখল করার।' বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে অভিষেক বলেন, ‘মোদীই একমাত্র নেতা, যিনি দেশের ভিতরেই নিজের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী, নিরাপত্তা বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করছেন, অথচ বিশ্বের অন্যান্য দেশ তাদের বাহিনীকে ব্যবহার করে দেশের বাইরের শত্রুদের মোকাবিলা করছে।'
এদিকে, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফের মন্তব্যের পর থেকেই ইন্টারনেটে মিমের বন্যা বয়ে গিয়েছে। সামনেই ২২ এপ্রিল। একবছর আগে, এই দিনেই কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে নিরীহদের খুন করে পাকিস্তানি জঙ্গিরা। তারপর অপারেশন সিঁদুর অভিযানে নামে ভারতীয় সেনা। পর পর পাকিস্তানি সন্ত্রাসী ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারত।
