আবুধাবিতে রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি বৈঠকে উঠল যুদ্ধবন্দি ও শিশুদের ফেরানোর প্রসঙ্গ! কী বললেন জেলেনস্কি?

আবুধাবিতে রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি বৈঠকে উঠল যুদ্ধবন্দি ও শিশুদের ফেরানোর প্রসঙ্গ! কী বললেন জেলেনস্কি?
মঙ্গলবার ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলার সময় আবুধাবির বৈঠক সম্পর্কে বিস্তারিত জানান জেলেনস্কি। তিনি বলেন, রাশিয়া, ইউক্রেন এবং আমেরিকার প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনায় মানবিক বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে ফের কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আবুধাবিতে আমেরিকার মধ্যস্থতায় রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হল ত্রিপাক্ষিক বৈঠক। এই আলোচনায় শুধু যুদ্ধবিরতি বা সামরিক সংঘাতের অবসান নয়, উঠে এসেছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মানবিক বিষয়। যুদ্ধবন্দিদের বিনিময়, রাশিয়ার হাতে আটক ইউক্রেনীয় শিশুদের দেশে ফিরিয়ে আনা এবং ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানালেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তাঁর মতে, আলোচনাটি গঠনমূলক ও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তবে যুদ্ধের অবসানে এখনও অনেকটা পথ চলা বাকি।
মঙ্গলবার ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলার সময় আবুধাবির বৈঠক সম্পর্কে বিস্তারিত জানান জেলেনস্কি। তিনি বলেন, রাশিয়া, ইউক্রেন এবং আমেরিকার প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনায় মানবিক বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে যুদ্ধবন্দিদের বিনিময় এবং ইউক্রেনের শিশুদের দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে। পাশাপাশি যুদ্ধের পর ইউক্রেনের নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত করা হবে, সেই বিষয়টিও আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।
জেলেনস্কির বক্তব্য, দীর্ঘমেয়াদে ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে যাতে রাশিয়া ফের ইউক্রেনের উপর সামরিক অভিযান চালাতে না পারে, তার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্বাসযোগ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে হবে। শুধু কাগজে-কলমে প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তবে সেই নিশ্চয়তা কার্যকর করার ব্যবস্থাও তৈরি করতে হবে।
উল্লেখযোগ্যভাবে, এই বৈঠকে আমেরিকার তরফে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং তাঁর জামাই জ্যারেড কুশনার। রাশিয়ার প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সহযোগী ভ্লাদিমির মেডিনস্কি। অন্যদিকে ইউক্রেনের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন রাস্টেম উমেরভ। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলে প্রথম দিনের আলোচনা। ১১ নভেম্বর বুধবার ফের বৈঠকে বসার কথা প্রতিনিধিদের।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের তরফে জানা গিয়েছে, আলোচনায় বড় আকারের যুদ্ধবন্দি বিনিময়ের সম্ভাবনাও উঠে এসেছে। ১০০০ জনের বিনিময়ে ১০০০ জন অথবা ১৫০০ জনের বিনিময়ে ১৫০০ জন বন্দিকে মুক্ত করার মতো প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলেনস্কি। তবে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সমঝোতা হয়েছে, এমন কোনও ঘোষণা এখনও আসেনি।
অন্যদিকে মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও আবুধাবির আলোচনাকে অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর কথায়, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটানোর মতো কোনও সমাধান সামনে আসবে না। আরও অনেক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। ভবিষ্যতে ইউরোপের অন্যান্য দেশকেও এই ত্রিপাক্ষিক আলোচনার পরিসরে যুক্ত করার লক্ষ্য রয়েছে ওয়াশিংটনের।
তবে শান্তি আলোচনার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে রয়েছে ভূখণ্ডের প্রশ্ন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের কাছ থেকে ডনবাসের বাকি অংশ ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি ইউক্রেনের ন্যাটো সদস্যপদের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ এবং সামরিক শক্তির উপর বিধিনিষেধ আরোপের পক্ষেও রাশিয়া। অন্যদিকে জেলেনস্কি কোনও ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে নারাজ। ইউক্রেনের দাবি, প্রথমে যুদ্ধবিরতি এবং ভবিষ্যতের জন্য শক্তিশালী নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে হবে।
সব মিলিয়ে, আবুধাবির বৈঠকে মানবিক বিষয় এবং নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা এগোলেও যুদ্ধের মূল সমস্যাগুলির সমাধান এখনও অধরা। যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি এবং শিশুদের প্রত্যাবর্তনের মতো বিষয়ে অগ্রগতি হলে তা অবশ্যই বড় কূটনৈতিক সাফল্য হবে। কিন্তু রাশিয়া ও ইউক্রেনের ভূখণ্ডগত দাবির সংঘাত না মিটলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা কতটা সম্ভব, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More