পাকিস্তান যোগে ভারতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ! বিহারে NIA-IB-ATS-এর যৌথ অভিযানে ধৃত ১

পাকিস্তান যোগে ভারতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ! বিহারে NIA-IB-ATS-এর যৌথ অভিযানে ধৃত ১
ধৃতের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করে উসকানিমূলক কথাবার্তা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার মতো বার্তা ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, ওই গ্রুপে একটি পাকিস্তানি নম্বরের সন্ধানও মিলেছে বলে জানিয়েছেন পূর্ণিয়ার পুলিশ সুপার ডক্টর শৌর্য সুমন।
বিহারের পূর্ণিয়ায় পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ভারতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হল এক যুবককে। বুধবার, ১১ নভেম্বর পূর্ণিয়ার মধুবনি থানা এলাকার কৃষ্ণাপুরী যাদব টোলায় যৌথ অভিযান চালায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা NIA, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা IB, অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড ATS এবং স্থানীয় পুলিশ। সেই অভিযানেই গ্রেফতার করা হয় শাহিদ আখতার নামে ২৩ বছর বয়সি এক যুবককে। তাঁর বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করে উসকানিমূলক কথাবার্তা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার মতো বার্তা ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, ওই গ্রুপে একটি পাকিস্তানি নম্বরের সন্ধানও মিলেছে বলে জানিয়েছেন পূর্ণিয়ার পুলিশ সুপার ডক্টর শৌর্য সুমন।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ধৃত শাহিদ একজন BCA-র ছাত্র। গত দু’বছর ধরে তিনি ইসলামিক কট্টরপন্থী মতাদর্শে প্রভাবিত ছিলেন বলে তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে উঠে এসেছে। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একাধিক চ্যাটিং গ্রুপ তৈরি করেছিলেন তিনি। সেই গ্রুপগুলিতে পাকিস্তান এবং আফ্রিকার একটি দেশের নাগরিকদের যুক্ত থাকার তথ্যও সামনে এসেছে। যদিও আফ্রিকার কোনও দেশের নাগরিকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের বিষয়টি এখনও সরকারি ভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।
পুলিশ সুপার শৌর্য সুমন জানিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় গ্রুপ তৈরি করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন অভিযুক্ত। ওই গ্রুপে একটি পাকিস্তানি ফোন নম্বরের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তকারী সংস্থাগুলি নজরদারি শুরু করে। এরপর বুধবার স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় যৌথ অভিযান চালিয়ে শাহিদকে গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নেটওয়ার্কের অন্যান্য সদস্যদের পরিচয় এবং যোগাযোগের সূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।
অন্যদিকে, দৈনিক জাগরণ ও ফ্রি প্রেস জার্নালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তদন্তকারীদের দাবি, শাহিদ ২০২৫ সাল থেকে একটি সন্দেহভাজন কট্টরপন্থী নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পাকিস্তানে বসে থাকা এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল বলেও অভিযোগ। ওই ব্যক্তির নাম আলি ইমরান বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপের পাশাপাশি নেটওয়ার্কের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সিগন্যাল অ্যাপ ব্যবহার করতেন শাহিদ বলে জানা গিয়েছে।
তদন্তে আরও উঠে এসেছে, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে আপত্তিকর এবং উসকানিমূলক বিষয়বস্তু পোস্ট করার অভিযোগে তাঁর অ্যাকাউন্টগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ইউটিউবে একাধিক চ্যানেল তৈরি করেন তিনি। মোট আটটি ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে এই ধরনের ভিডিও ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। সেগুলিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। তবে এই সমস্ত অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ সত্যতা যাচাই করতে ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থাগুলি।
এদিকে, এই ঘটনার তদন্তে শুধু বিহারের পুলিশ নয়, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও সক্রিয় হয়েছে। NIA, IB এবং ATS-এর আধিকারিকরা অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। ধৃতের মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ডিজিটাল তথ্য পরীক্ষা করে এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ, হায়দরাবাদ এবং দেশের অন্য কোনও এলাকার ব্যক্তিদের যোগাযোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, পাকিস্তানে বসে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কি পরিকল্পিতভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছিল? শাহিদের গ্রেফতারির পর সেই সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগগুলিকে চূড়ান্ত সত্য বলে ধরে নেওয়ার অবকাশ নেই। এই নেটওয়ার্কের পিছনে আরও কারা রয়েছে এবং এর সঙ্গে দেশের নিরাপত্তার কোনও বৃহত্তর ষড়যন্ত্র জড়িত কি না, এখন সেটাই তদন্তকারী সংস্থাগুলির প্রধান লক্ষ্য।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More