অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।
Bangladesh thanks Indian Armed Forces: ভারতকে ঘুরিয়ে আক্রমণ করছেন তারেক, তাঁর সরকার আবার ভারতীয় সেনাকে কুর্নিশ জানাচ্ছে
Bangladesh thanks Indian Armed Forces: দিল্লিতে বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তার কয়েক ঘণ্টা আগেই তারেক আবার নাম না করে ভারতকে নিশানা করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
Bangladesh thanks Indian Armed Forces: একদিকে নাম না করে ভারতকে নিশানা করছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আবার অপরদিকে তাঁরই দেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার ভারতের মানুষ এবং ভারতের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের কুর্নিশ জানাচ্ছেন। আজ দিল্লিতে বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত প্রীতি রহমান বলেন, ‘আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের মানুষ এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যরা যে অবদান রেখেছিলেন এবং আত্মত্যাগ করেছিলেন, তার প্রতি গভীর প্রদর্শন করি আমরা। আমাদের যে যৌথ ইতিহাস আছে, তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে রয়েছে সেই বিষয়টি।’
কয়েক ঘণ্টা আগেই নাম না করে ভারতকে নিশানা তারেকের
দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশি হাইকমিশনার যেদিন সেই মন্তব্য করেছেন, তার কয়েক ঘণ্টা আগেই তারেক আবার নাম না করে ভারতকে নিশানা করেছেন। বাংলাদেশে যে অশান্তি চলছে, সেজন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আওয়ামি লিগের দিকে আঙুল তুলে বৃহস্পতিবার তিনি দাবি করেন, দেড় দশকেরও বেশি কুর্সিতে থাকার পরও মানুষের স্বার্থ দেখেননি হাসিনারা। এখন পালিয়ে গিয়েছেন ‘সীমান্তের ওপারের’ দেশে। যে দেশ হচ্ছে, তাঁদের ‘প্রভু’। সেই প্রভুদেরই প্রসন্ন করার জন্য আওয়ামি লিগ বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেছে বলে অভিযোগ করেছেন তারেক।
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ভারতের তরফে কী প্রতিক্রিয়া দেওয়া হল?
যদিও তারেকের সেই ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য নিয়ে ভারতের তরফে সরাসরি কোনও কড়া প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘আমাদের অবস্থান স্পষ্ট, আগের বক্তব্যের সঙ্গেই তা সঙ্গতিপূর্ণ। ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে এক ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং দূরদর্শিতাসম্পন্ন সম্পর্ক চায়। তা দুই দেশের মধ্যেকার সম্পর্কের ইতিহাস এবং তাদের জনগণের যৌথ সাংস্কৃতিক সম্পর্কের মধ্যে নিহিত।’ সেইসঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে ভারত কোনও মন্তব্য করতে চায় না।
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এমনিতে গত ১৮ নভেম্বর সকাল থেকেই বাংলাদেশের একাধিক জেলায় অবরোধ, বিক্ষোভ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। কোথাও পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের উত্তেজনা, কোথাও রাস্তায় জ্বলছে বাস। পিরোজপুরে বাসে আগুন লাগার ঘটনায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক কন্ডাক্টরের। অন্যদিকে গাজীপুরে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের আন্দোলন সামাল দিতে কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করেছে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামাতে হয়েছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবিকেও।