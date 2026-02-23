Advisory for Indians in Iran: আমেরিকার সাথে যুদ্ধ আসন্ন? ভারতীয়দের ইরান ছাড়ার পরামর্শ দূতাবাসের

Advisory for Indians in Iran: আমেরিকার সাথে যুদ্ধ আসন্ন? ভারতীয়দের ইরান ছাড়ার পরামর্শ দূতাবাসের
আমেরিকার সাথে ইরানের যুদ্ধের সম্ভাবনা যেন ক্রমেই আরও প্রবল হয়ে উঠছে। এই আবহে ভারতীয়দের ইরান ছাড়ার পরামর্শ দেওয়া হল। এর আগে জানা গিয়েছে, ২৬ ফেব্রুয়ারি ফের একবার আলোচনার টেবিলে বসার কথা ইরান এবং আমেরিকার। ইতিমধ্যেই ওমানের তরফ থেকে সেই কথা নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে এরই মধ্যে ইরান এবং আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা যেন ক্রমেই বাড়ছে। এই আবহে তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস একটি পরমার্শমূলক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এর আগে যুদ্ধের আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় গত জানুয়ারিতেও ইরানে থাকা ভারতীয়দের দেশ ছাড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।
ভারতীয় দূতাবাসের তরফ থেকে হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া হয়েছে (+989128109115; +989128109109; +989128109102; +989932179359)। এরই সঙ্গে একটি ওয়েবসাইটের (https://www.meaers.com/request/home) উল্লেখ করে ইরানে বসবাসরত সকল ভারতীয়কে রেজিস্টার করতে বলা হয়েছে। এদিকে ইরানে বাস করা ভারতীয়দের উদ্দেশে দূতাবাসের বার্তা, ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নথি, পাসপোর্ট, পরিচয়পত্র এবং ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় বাকি কাগজপত্র সর্বক্ষণ নিজের কাছে রাখবেন এবং প্রস্তুত থাকবেন। এর পাশাপাশি কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে পড়লে যেন সঙ্গে সঙ্গে দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়, তার জন্যেও বলা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল সংখ্যক মার্কিন সেনা রয়েছে বর্তমানে। আমেরিকার দু'টি বিমানবাহী রণতরী, শতাধিক যুদ্ধবিমান, এক ডজন যুদ্ধজাহাজ আছে ইরানের কাছাকাছি। ওপেন সোর্স ট্র্যাকিং দেখা গিয়েছে যে, ১৫০টিরও বেশি কার্গো ফ্লাইট অস্ত্র এবং গোলাবারুদ বহন করে নিয়ে গিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। বেশ কয়েকটি এফ-২২, এফ-৩৫ এবং এফ-১৬ যুদ্ধবিমানকে ওই এলাকার দিকে যেতে দেখা গেছে। এরই সঙ্গে বেশ কয়েকটি জ্বালানী ভরানোর ট্যাঙ্কার বিমানও দেখা গেছে। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ঘাঁটিতে থাকা সৈনিকদেরও সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে সেখান থেকে। মার্কিন হামলা হলে ইরানের পালটা জবাবের আশঙ্কাতেই এই পদক্ষেপ আমেরিকা করছে বলে মনে করা হচ্ছে।
