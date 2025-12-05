Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Pakistan on Imran Khan: পাকিস্তানের CDFর তখতে মুনির বসতেই ইমরানকে নিয়ে বোমা ফাটাল ISPR! তুঙ্গে পারদ

    ইমরানকে নিয়ে পাকিস্তানের আইএসপিআর বলছে,'এই ব্যক্তি সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে কথা বলছেন এবং জনগণ এবং সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করছেন।'

    Published on: Dec 05, 2025 7:57 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কিছুদিন আগেই জেলবন্দি ইমরান খান দাবি করেছিলেন,'আসিম মুনির মানসিকভাবে অস্থির।' পাকিস্তানের সেনার সেই সর্বেসর্বা ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে পাকিস্তান আজ সেদেশের ‘চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস ’র তখতে বসিয়েছে। ইমরান সদ্য বলেছিলেন,' আমার কিছু হয়ে গেলে দায়ী থাকবেন আসিম মুনির ও ডিজি, আইএসআই।' আর ঠিক যেদিন আসিম মুনির পাকিস্তানের প্রথম সিডিএফ হওয়ার খবর আসে ,সেই দিনই পাকিস্তানের 'ইন্টার সার্ভিস পাবলিক রিলেশন' (ISPR) ইমরান খানের নাম না করে এক বিস্ফোরক বার্তা দিয়েছে।

    পাকিস্তানের CDSর তখতে মুনির বসতেই ইমরানকে নিয়ে বোমা ফাটাল ISPR! তুঙ্গে পারদ
    পাকিস্তানের CDSর তখতে মুনির বসতেই ইমরানকে নিয়ে বোমা ফাটাল ISPR! তুঙ্গে পারদ

    পাকিস্তানের আইএসপিআর-র ডিজি লেফ্টন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধরী বলেছেন-একজন এমন ব্যক্তি আছেন যিনি জেলবন্দি, তবুও তিনি বিশ্বাস করেন যে যদি তিনি ক্ষমতায় না থাকেন, তাহলে কিছুই নেই। পাকিস্তানের সেনার মুখপাত্র ইমরান খানের নাম না করে বলছেন,'তাঁর বক্তব্য এখন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।' স্পষ্টত মুনিরের পাকিস্তানের সেনা, পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ‘ন্যাশনাল থ্রেট’ (জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি) বলে আখ্যা দিয়েছে। নাম না করে ইমরান খানকে নিয়ে লেফ্টন্যান্ট জেনারেল চৌধরী বলেছেন,'সেই ব্যক্তির রাজনীতি শেষ। তিনি তাঁর নিজের অহংকার এবং আবেগের কাছে বন্দি।' আইএসপিআর-র দাবি, পাকিস্তানের সেনাকে যাতে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখা হয়। আইএসপিআরর ডিজি বলছেন,' আমরা কাউকে রাষ্ট্র এবং জনগণের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে দেব না। পাকিস্তান সেনাবাহিনী জনগণ এবং সন্ত্রাসীদের রাষ্ট্রদ্রোহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।' সুর একই রেখে পাকিস্তানের সেনার তরফে বলা হয়েছে,'আমরা কোনও রাজনৈতিক অভিনেতা বা গোষ্ঠীর এজেন্ডা অনুসরণ করি না,' তিনি আরও বলেন, ‘একজন ব্যক্তির পরিচয়’ এবং ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে 'পাকিস্তান রাষ্ট্রের উপরে স্থান দেওয়া হচ্ছে।' আইএসপিআর সাফ জানিয়েছে,'এই নেতিবাচক আখ্যানের অবসান ঘটানোর সময় এসেছে।'

    এদিকে, পাকিস্তানের ক্ষমতার অলিন্দে সিডিএফ-র গদিতে আজই বসে গিয়েছেন আসিম মুনির। পাকিস্তানের সিডিএফ পদটি কেবল তিনটি সার্ভিস শাখার (সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী) উপর কর্তৃত্বকে সুসংহত করে না বরং তাকে জাতীয় কৌশলগত কমান্ডের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও দেয়। এই পদ দেশের পারমাণবিক অস্ত্র এবং ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা পরিচালনা করে, যা মুনিরকে দেশের একক সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক ব্যক্তিত্ব করে তুলছে। পাশাপাশি, এই পদের ফলে পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র চালনার ‘বোতাম’টিও মুনিরের হাতেই এসে গেল! এদিকে, ইমরানকে নিয়ে পাকিস্তানের আইএসপিআর বলছে,'এই ব্যক্তি সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে কথা বলছেন এবং জনগণ এবং সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করছেন।'

    News/News/Pakistan On Imran Khan: পাকিস্তানের CDFর তখতে মুনির বসতেই ইমরানকে নিয়ে বোমা ফাটাল ISPR! তুঙ্গে পারদ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes