    Virat Kohli Latest News: বারবার ডাক সত্ত্বেও টিমের বিজয় উৎসবে যোগ দিলেন না কোহলি! কী ঘটেছে? Videoয় ধরা পড়ল দৃশ্য

    রাঁচি ওয়ানডে সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের ১৭ রানের জয়ের ক্ষেত্রে বিরাট কোহলির পারফরম্যান্স মন কেড়ে নেয়।

    Published on: Dec 01, 2025 5:47 PM IST
    By Sritama Mitra
    সদ্য দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে লজ্জার হোয়াইটওয়াশ পর্বকে পিছনে ফেলে সেদেশের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে জয় পেয়েছেন ভারত। রাঁচিতে আয়োজিত ভারত বনাম দক্ষিণ এফ্রিকা ২০২৫ সালে প্রথম একদিনের ম্যাচে ক্রিকেট যতটা খবরে, তার থেকেও বেশি লাইমলাইটে ২২ গজের বাইরের খবর। সদ্য ১৭ রানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে রাঁচির টিম হোটেলে যখন ভারতীয় ক্রিকেটাররা বিজয় উৎসবে মেতে উঠছিলেন, তখনই এক দৃশ্য কেড়েছে নজর।

    বারবার ফোন সত্ত্বেও বিজয় উদযাপনে যোগ দিতে রাজি নলেন বিরাট কোহলি। গম্ভীর-রোহিতের আড্ডা টিম হোটেলে ছড়িয়ে পড়ে
    বারবার ফোন সত্ত্বেও বিজয় উদযাপনে যোগ দিতে রাজি নলেন বিরাট কোহলি। গম্ভীর-রোহিতের আড্ডা টিম হোটেলে ছড়িয়ে পড়ে

    এক সদ্য ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, হোটেলে টিম ফিরতেই রাহুলদের জন্য কেক আগে থেকেই সেখানে ছিল। কেক কাটতে দেখা গেল ক্যাপ্টেন রাহুলকে। একটু দূরে ছিলেন বিরাট। তাঁকে হোটেলের স্টাফ থেকে শুরু করে অনেকেই ডাকলেন। ভিডিয়োয় শোনাগেল ‘বিরাট স্যার, বিরাট স্যার ডাক।’ তবে সেদিকে তোয়াক্কা না করে সোজা লিফ্টের দিকে হেঁটে গেলেন বিরাট। এমন দৃশ্য শেষ কবে ভারতের কোন জয়ের ম্যাচে বিরাটের উপস্থিতিতে দেখা গিয়েছে, তা নিয়ে সন্দেহ থাকতেই পারে! উল্লেখ্য, রাঁচির ম্যাচে বিরাটই ছিলেন দিনের ‘King’! ধোনির শহরে দাপুটে সেঞ্চুরি হাঁকান বিরাট। ম্যাচের সেরাও হন তিনি। প্রসঙ্গত, বিরাট ও রোহিতের টেস্ট থেকে অবসরের পর অস্ট্রেলিয়া সিরিজে তাঁদের একদিনের ম্যাচে ফর্ম, বহু মহলের আতস কাঁচের নিচে ছিল। অগ্নিপরীক্ষা তখনও শেষ হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অজিভূমে শেষ একদিনের ম্যাচে রো-কো (রোহিত- কোহলি) জুটির দাপুটে ব্যাটিং, রোহিতের সেঞ্চুরির পরও রাঁচির ম্যাচে তাঁদের ফর্মের দিকে তাকিয়ে ছিলেন অনেকেই। তবে রো-কো নিরাশ করেনি রাঁচির দর্শককে। ছয়-চারের রত্নখচিত এক অর্ধশতরান রোহিত উপহার দেন রাঁচিতে। লড়াই চালিয়ে গিয়ে, কাঙ্খিত শতরান আসে বিরাটের ব্যাটে। এরপর রাহুল বাদে বাকি ব্যাটারদের ব্যাট যেখানে নিষ্প্রভ দেখিয়েছে, সেখানে ঝলসেছে রো-কোর ব্যাট!

    এদিকে, রাঁচি ম্যাচের মাঝেই আরও এক দৃশ্য ব্যাপকভাবে নজর কেড়েছে। ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর এবং প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে লবি এলাকায় আরও গভীর কথোপকথন করতে দেখা গেছে। এর আগে, প্রথম ওয়ানডেতে ভারতের জয়ের কয়েক মুহূর্তের পরে ড্রেসিংরুমে দুজনকে দীর্ঘ, প্রাণবন্ত আলোচনায় দেখা গিয়েছিল, যার সাথে যোগ দিয়েছিলেন ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক। দুই ক্লিপই আপাতত নেট পাড়ায় আলোচনায়। এদিকে, এই সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে ম্যাচের ভেন্যু রায়পুর বা বিশাখাপত্তনমে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে )

