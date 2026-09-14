9/11 attacks: ৯/১১-র পরই গ্রেফতার! মার্কিন আইনের জালে দুঃস্বপ্নের নির্বাসন ২ ভারতীয়র
9/11 attacks: ওয়াশিংটনে যখন এই সব ঘটনা ঘটছিল, তখন মহম্মদ জাওয়িদ আজমত ও আইয়ুব আলি খান নির্জন কারাবাসে ছিলেন; হামলার সঙ্গে তাদের যুক্ত করার মতো কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে নয়, বরং শুধু অনুমান ও সন্দেহের বশে তাদের আটক রাখা হয়েছিল।
9/11 attacks: ৯/১১-এর পরের দিন, যখন গোটা বিশ্ব টেলিভিশনের পর্দায় ম্যানহাটনের ওপর ধোঁয়ার স্তম্ভ উঠতে দেখছিল, তখন টেক্সাসে একটি অ্যামট্র্যাক ট্রেন থেকে দুজন ভারতীয় যুবককে নামিয়ে আনা হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মহম্মদ জাওয়িদ আজমত এবং আইয়ুব আলি খান—যার আসল নাম পরে সৈয়দ গুল মহম্মদ শাহ হিসেবে জানা যায়—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের বৃহত্তম সন্ত্রাস তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পড়েন এবং এমন এক বিচার ব্যবস্থার করুণার পাত্র হন, যা পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে প্রায় অন্য যে কোনও সময়ের চেয়ে দ্রুতগতিতে নিজের নিয়মকানুন নতুন করে লিখবে।
গ্রেফতারির মাধ্যমে ঘটনার সূত্রপাত
৪৭ বছর বয়সি আজমত এবং ৫১ বছর বয়সি খানকে ২০০১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর টেক্সাসের ফোর্ট ওয়ার্থের কাছে থেকে গ্রেফতার করা হয় (পরবর্তীতে রাষ্ট্রসংঘের একটি নথিতে ১৩ সেপ্টেম্বরের কথা উল্লেখ করা হয়)। ফোর্ট ওয়ার্থ পুলিশ বিভাগের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় কর্মকর্তারা লক্ষ্য করেন যে তারা অস্বাভাবিকভাবে বিচলিত ছিলেন। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে নগদ ৫,৫০০ ডলার, দুটি চ্যাপ্টা বক্স-কাটার ধরনের ছুরি এবং চুল রং করার সরঞ্জাম পাওয়া যায়। আজমতের কাছে তার নিজের পাসপোর্টের বেশ কয়েকটি ফটোকপিও ছিল, যার কয়েকটিতে তাকে দাড়িবিহীন এবং অন্যগুলোতে ঘন দাড়ি-সহ দেখা যায়।
ওই দুই ব্যক্তি জার্সি সিটিতে রুমমেট ছিলেন এবং একসঙ্গে খবরের কাগজের দোকান চালাতেন। ১১ সেপ্টেম্বরের সকালে, তারা নিউয়ার্ক থেকে সান আন্তোনিওগামী একটি ফ্লাইটে ছিলেন। সেদিন ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেশের সমস্ত বাণিজ্যিক ফ্লাইট বন্ধ করে দেওয়ায়, তাদের বিমানটিকে মিসৌরির সেন্ট লুইসে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। কোনও ফ্লাইট না থাকায়, যাত্রাটি শেষ করার জন্য তারা পরিবর্তে একটি অ্যামট্র্যাক ট্রেনের টিকিট কাটেন। দুদিন পর, সেই ট্রেনে একটি নিয়মিত মাদক তল্লাশির সময় কর্মকর্তারা তাদের নামিয়ে দেন।
পুলিশের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের সঙ্গে থাকা একটি ময়লার ব্যাগে এমন কিছু জিনিসপত্র ছিল, যেগুলোকে কর্মকর্তারা 'অভিযুক্তদের চেহারা পরিবর্তনে সহায়ক সরঞ্জাম' বলে অভিহিত করেছেন। সেখানে আরও ছিল ওয়্যার ট্রান্সফারের রসিদ, তারিখ লেখা খালি টাকার খাম এবং আরবিতে লেখা চিঠি। গ্রেফতারির তিন দিন পর, এফবিআই এজেন্টরা জার্সি সিটিতে ওই দুই ব্যক্তির মাসিক ৪৮০ ডলার ভাড়ার অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি অভিযান চালায়, যাকে তৎকালীন এফবিআই-এর একজন মুখপাত্র 'পুরোপুরি তল্লাশি' বলে অভিহিত করেছিলেন। এমন একটি মামলার তদন্তকারীদের কাছে, যার কোনও নজির ছিল না এবং যে দেশ জবাব চাইছে, বক্স কাটার ও চুল রং করার ডাই বহনকারী দুই ভারতীয় ব্যক্তিকে একটি সূত্র বলে মনে হয়েছিল।
নতুন আইন!
পরবর্তী চৌদ্দ মাসে আজমত ও খানের সঙ্গে যা ঘটেছিল, তা একই সময়ে ওয়াশিংটনে যা ঘটছিল তা থেকে আলাদা করা যায় না। ২০০১ সালের ২৬ অক্টোবর, তাদের গ্রেফতারের মাত্র ছয় সপ্তাহ পর, তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ইউএসএ প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টে স্বাক্ষর করে এটিকে আইনে পরিণত করেন। এর বহু বিধানের মধ্যে, আইনটি অ-নাগরিকদের আটক করার ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা প্রসারিত করে এবং একটি পুরোনো, কদাচিৎ ব্যবহৃত আইন—বস্তুগত সাক্ষী আইনের—ব্যবহারকে বিস্তৃত করে। এই আইনটি মূলত এমন সাক্ষ্য আদায়ের জন্য মানুষকে অল্প সময়ের জন্য আটক রাখার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল, যা তারা অন্যথায় এড়িয়ে যেতে পালিয়ে যেতে পারত।
৯/১১-এর পর, বিচার বিভাগ সেই একই আইন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের মতে, কর্মকর্তারা বহু মামলায় প্রধানত আরব ও মুসলিম পুরুষদের অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখতে এটি ব্যবহার করেছিল, যাদের মধ্যে অনেককে শুধুমাত্র 'সাক্ষী' হিসেবে গ্রেফতার করা হলেও, সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কখনও আদালতে হাজির করা হয়নি। আজমত ও খান ছিলেন তাদের মধ্যেই দু'জন। তাদের কোনও অপরাধে অভিযুক্ত সন্দেহভাজন হিসেবে নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হিসেবে আটক করা হয়েছিল। এটি এমন একটি আইনি শ্রেণি যা সরকারকে তাদের আটকে রাখার ব্যাপক স্বাধীনতা দিয়েছিল, যতক্ষণ না তদন্তকারীরা এটা জানার চেষ্টা করত যে তারা কোনও দরকারি তথ্য জানে কিনা। তাদেরকে ব্রুকলিনের মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানো হয়েছিল, যেটি ছিল এমন দুটি কেন্দ্রের মধ্যে একটি, যা পরবর্তীতে বিচার বিভাগের নিজস্ব নজরদারি সংস্থার সরাসরি তদন্তের আওতায় আসে।
২০০৩ সালের জুন মাসে, বিচার বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেলের কার্যালয়, প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট সম্পর্কিত দায়িত্বের আওতায় বাধ্যতামূলকভাবে একটি ১৯৮-পৃষ্ঠার পর্যালোচনা প্রকাশ করে। এতে ব্রুকলিনের মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টার এবং নিউ জার্সির প্যাসাইক কাউন্টি জেলে ৯/১১-পরবর্তী বন্দীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হয়। ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত একটি ফলো-আপ সম্পূরক প্রতিবেদনে আরও বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়, যেখানে ব্রুকলিনের ওই কেন্দ্রে তদন্তকারীরা যা যা খুঁজে পেয়েছিলেন তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।
সেই প্রতিবেদনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে, প্রায় ষোল থেকে ২০ জন কর্মী—যারা বন্দীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এমন কর্মকর্তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ—কারাগার কর্তৃপক্ষের নীতি লঙ্ঘন করেছেন। তারা হেফাজতে থাকা কিছু ব্যক্তিকে শারীরিক বা মৌখিকভাবে নির্যাতন করেছেন। তদন্তকারীরা নথিভুক্ত করেছেন যে, বন্দীদেরকে দেওয়ালের সঙ্গে সজোরে আছড়ে ফেলা, ধাক্কা দেওয়া এবং গুঁতো দেওয়া হয়েছে, তাদের বাহু, হাত, কবজি ও আঙুল বাঁকানো হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তাদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করা হয়েছে। ইন্সপেক্টর জেনারেলের কার্যালয় আরও জানতে পারে যে, প্রতিষ্ঠানটি বেআইনিভাবে বন্দীদের নিজেদের আইনজীবীদের সঙ্গে বৈঠকের অডিও রেকর্ড করছিল।
প্রায় একই সময়ে, সেনেটররা প্রক্রিয়াটির অপর প্রান্ত থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করছিলেন। ভারমন্টের সেনেটর প্যাট্রিক লেহি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী সংক্রান্ত আইনে পদ্ধতিগত সুরক্ষা যোগ করার জন্য এস. ১৭৩৯ নামে একটি বিল উত্থাপন করেন। প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট পুনঃঅনুমোদন বিলের অন্তর্ভুক্ত একটি পৃথক উদ্যোগে, গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর ক্ষমতা ঠিক কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার পর্যায়ক্রমিক কংগ্রেসীয় পর্যালোচনার বিধান রাখা হয়েছিল। বুশ প্রশাসনের বিরোধিতার মুখে বিলটি হাউস ফ্লোরে পৌঁছানোর আগেই সেই বিধানটি বাদ দেওয়া হয়। সেনেট জুডিশিয়ারি কমিটিও '৯/১১-এর পরবর্তী আমেরিকা: স্বাধীনতা সংরক্ষিত নাকি বিলুপ্ত?' শীর্ষক একটি শুনানির আয়োজন করেছিল।
যে কারণগুলো কখনোই পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা হয়নি, সেগুলোর জন্য বিনা অভিযোগে আটক রাখা হয়েছিল
ওয়াশিংটনে যখন এই সব ঘটনা ঘটছিল, তখন আজমত ও খান নির্জন কারাবাসে ছিলেন; হামলার সঙ্গে তাদের যুক্ত করার মতো কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে নয়, বরং শুধু অনুমান ও সন্দেহের বশে তাদের আটক রাখা হয়েছিল। জানা যায়, তদন্তকারীরা তাদের এবং আরও দুজন বন্দীকে সহযোগিতা করলে 'সাজার হ্রাস, অর্থ, চাকরি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নতুন পরিচয়ের' প্রস্তাব দিয়েছিল। একই সঙ্গে, তাদের তথাকথিত 'ট্রুথ সিরাম' সোডিয়াম পেন্টোথাল ইনজেকশন দেওয়ার অথবা কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ পদ্ধতির জন্য পরিচিত দেশগুলিতে স্থানান্তর করার সম্ভাবনাও উত্থাপন করা হয়েছিল।
পরে বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আজমত তাঁর বন্দিদশার বর্ণনায় বলেন, 'যে অপরাধ আমি করিনি, তা স্বীকার করাতে আমাকে দিনে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় খোলা জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা হতো।' খানের আইনজীবী বলেন, যতবারই তাঁর মক্কেলকে হাতকড়া পরিয়ে আদালতে আনা হতো, তাঁকে দেওয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারা হতো।
হাজার হাজার মাইল দূরে ভারতে, খানের বৃদ্ধা মা, যিনি উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন, তিনি তাঁর ছেলের কাছে একটিও বার্তা পাঠাতে পারেননি। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রসংঘে জমা দেওয়া একটি নথি অনুসারে, খান ও আজমত আদৌ কোনও আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হচ্ছেন কিনা তা জানতে এবং দেখা করার জন্য ভিসার অনুরোধ জানাতে পরিবার মার্কিন বিদেশ সচিব ও প্রতিরক্ষা সচিবের সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা কোনও সাড়া পায়নি। দেশে থাকা পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন এই দু'জনই। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সেই আয় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।
অবশেষে রায়
মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, ২০০১ সালের ডিসেম্বর নাগাদ তিন মাসের তদন্তেও ওই দুই ব্যক্তির সঙ্গে হামলাগুলোর কোনও যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরে জানা যায়, তাদের গতিবিধির পেছনে আরও কম সন্দেহজনক একটি ব্যাখ্যা ছিল: তারা নিউয়ার্কে তাদের খবরের কাগজের দোকানের চাকরি হারিয়েছিল এবং টেক্সাসে একটি ফলের দোকান খোলার জন্য চলে যাচ্ছিল। বক্স কাটারগুলো শুধুমাত্র খবরের কাগজের বান্ডিল খোলার জন্যই ব্যবহার করা হয়েছিল।
সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে কোনও ধরনের সংযোগ না থাকা সত্ত্বেও, প্রসিকিউটররা এরপর কয়েক লক্ষ ডলারের অপরিশোধিত ক্রেডিট কার্ড বিল সংক্রান্ত একটি ভিন্ন মামলায় আজমত ও খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়ে আরও দীর্ঘ সময় কারাবাসের ঝুঁকি না নিয়ে, ওই দুই ব্যক্তি একটি সমঝোতায় আসেন এবং নির্বাসিত হতে রাজি হন।
তাদের সঙ্গে যা ঘটেছিল, সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিক রায় দেওয়ার দায়িত্ব কোনও মার্কিন আদালতের ওপর নয়, বরং একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ২০০২ সালের ডিসেম্বরে, রাষ্ট্রসংঘের খেয়ালখুশি মতো আটক সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ তাদের মামলার বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক মতামত জারি করে। এতে দেখা যায় যে, সেই সময় পর্যন্ত খান ও আজমতকে চৌদ্দ মাসেরও বেশি সময় ধরে মূলত নির্জন কারাবাসে রাখা হয়েছিল; তাদের বিরুদ্ধে কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও অভিযোগ আনা হয়নি, পরিবারের সঙ্গে কোনও অর্থপূর্ণ যোগাযোগের সুযোগ দেওয়া হয়নি এবং তাদের আটক আদৌ আইনসম্মত ছিল কিনা, সে বিষয়ে একটি আদালতও কখনও কোনও রায় দেয়নি। ওয়ার্কিং গ্রুপ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এটি মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, যে দুটি চুক্তিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুমোদন করেছে, এবং আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন সরকারকে এটি সংশোধন করার আহ্বান জানায়।
মামলায় কী হল?
২০০৩ সালের একটি বিবিসি প্রতিবেদন অনুসারে, নির্বাসনের পর আজমত ও খান তাদের সঙ্গে হওয়া আচরণের প্রতিবাদে মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু তুর্কমেন বনাম অ্যাশক্রফট মামলার মতো নয়—যেটি একই সময়ে একই কেন্দ্রে আটক থাকা অন্য পুরুষদের দ্বারা দায়ের করা একটি সম্পর্কিত ক্লাস-অ্যাকশন মামলা ছিল এবং যা ২০২২ সালে নিষ্পত্তি হওয়ার আগে দুই দশক ধরে মার্কিন আদালত ব্যবস্থায় ঝুলে ছিল—আজমত ও খানের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে করা নিজস্ব দাবি কীভাবে বা আদৌ কোনও নিষ্পত্তি হয়েছিল, তার কোনও প্রকাশ্য নথি নেই। কোনও নিষ্পত্তির খবর নেই, নথিতে মামলা খারিজের কোনও উল্লেখ নেই, কোনও চূড়ান্ত রায়ও নেই। প্রকাশ্য নথি অনুযায়ী, এই দুই ব্যক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটি ছাড়ার পর থেকেই এই ঘটনার সূত্রটি পুরোপুরি হারিয়ে যায়।
যে মামলাটি রাষ্ট্রসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তার ক্ষেত্রে এই নীরবতাও এক ধরনের উত্তর।
ভারতে ফিরে এসেও ওই দু'জন শান্তি পায়নি। কর্তৃপক্ষ আলাদাভাবে দু'জনের বিরুদ্ধেই পাসপোর্ট লঙ্ঘনের অভিযোগ আনে। অভিযোগ ছিল, খান এক দুর্নীতিগ্রস্ত এজেন্টের কাছ থেকে ভুয়ো পরিচয়ে পাসপোর্টটি সংগ্রহ করেছিলেন এবং আজমত নিজের নথিপত্রে বয়স ভুলভাবে উল্লেখ করেছিলেন। এই প্রতিবেদনের জন্য সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি আজমত ও খানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শুধু এটুকুই জানতে পেরেছে যে, পঁচিশ বছর পরেও মহম্মদ জাওয়িদ আজমত ও আইয়ুব আলি খান হায়দরাবাদে নিভৃত জীবনযাপন করছেন। কোভিডের আগে তাঁরা মালাকপেটে থাকতেন।