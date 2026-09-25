Professor Grabs Student: কৌতুকাভিনেতা সামনেই ছাত্রের কলার চেপে ধরলেন অধ্যাপক! তারপর যা হল...
Professor Grabs Student: কংগ্রেসের ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (NSUI) অধ্যাপকের এই আচরণের জন্য ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছে বলে জানা গেছে।
Professor Grabs Student: গুজরাটের আহমেদাবাদের একটি কলেজের স্ট্যান্ড-আপ কমেডি অনুষ্ঠান এক অপ্রত্যাশিত ও গম্ভীর মোড় নেয়, যখন এক ছাত্রের টিপ্পনী বা ব্যাঘাত ঘটানোর বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানান এক অধ্যাপক। ঘটনাটি আহমেদাবাদের নিরমা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমেডিয়ান রজত সুদের উপস্থিতিতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ঘটেছে বলে জানা গেছে। মঞ্চ থেকে এক অধ্যাপক বক্তব্য রাখার সময় এক ছাত্রকে চিৎকার করে বলতে শোনা যায়, 'জলদি কর, পনভেল নিকলনা হ্যায়' (তাড়াতাড়ি করুন, পনভেল যেতে হবে)—যা বলিউড ছবি ‘গোলমাল ৩’-এর একটি জনপ্রিয় সংলাপ।
ছাত্রের বলিউড সংলাপে চটলেন অধ্যাপক
সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ঘটনার একটি ভিডিওতে দেখা যায়, দৃশ্যত ক্ষুব্ধ অধ্যাপক ওই ছাত্রকে মঞ্চে ডেকে আনেন এবং কলার চেপে ধরে তাঁর বক্তব্যে বাধা দেওয়ার জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করেন। ভিডিওতে অধ্যাপককে ওই ছাত্রকে সতর্ক করে বলতে শোনা যায়, 'আমি যে কোনও পর্যায়ে যেতে পারি। যেদিন তুমি নিরমা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কোনও শিক্ষকের অপমান করার সাহস দেখাবে, সেদিন তুমি চিরতরে শেষ।' ১৮ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির শিক্ষার্থীদের আয়োজিত তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠান ‘টেকনোফোরা ২০২৬’-এর চলাকালীন এই ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে শেয়ার হয়েছে। যদিও হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি।
অনুষ্ঠানটিতে মূল আকর্ষণ ছিলেন রজত সুদ—কবিতা বা শায়ারির সঙ্গে কমেডির এক অভিনব মেলবন্ধন ‘পোমেডি’-র (Pomedy) জন্য পরিচিত এক জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতা। ইনস্টাগ্রামে প্রায় ১০ লক্ষ (১ মিলিয়ন) অনুগামী নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা রয়েছে। ভাইরাল ভিডিও ক্লিপটিতে দেখা যায়, অধ্যাপক যখন ওই ছাত্রের জামার কলার চেপে ধরেছিলেন, তখন মঞ্চ থেকে নেমে দর্শকদের দিকে হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছেন রজত।
কংগ্রেস-সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের ক্ষমা প্রার্থনার দাবি
কংগ্রেসের ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (NSUI) অধ্যাপকের এই আচরণের জন্য ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছে বলে জানা গেছে। এনএসইউআই-এর জাতীয় সমন্বয়ক ভাবিক সোলাঙ্কি এক বিবৃতিতে দাবি করেন যে ওই ছাত্রের সঙ্গে অনুচিত আচরণ করা হয়েছে। তিনি ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি অধ্যাপকের নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনার দাবি জানান।তিনি আরও হুঁশিয়ারি দেন যে তাঁদের দাবি মানা না হলে এনএসইউআই আন্দোলনে নামবে।