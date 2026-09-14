AI নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নিলে কীভাবে বিপদ হতে পারে মানুষের? অস্তিত্বের সংকটের মুখে কেন পড়তে পারে মানবজাতি
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, মানুষের নিয়ন্ত্রণহীন এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন এআই মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। এআই যদি হঠাৎ নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে শুরু করে, তবে মানবজাতির ওপর প্রথম আঘাত কোন কোন দিক থেকে আসতে পারে?
একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তির দুনিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI)-এর দ্রুত অগ্রগতি আধুনিক মানব সভ্যতার জন্য যেমন এক বিশাল আশীর্বাদ, তেমনই তৈরি করছে অভূতপূর্ব এক অস্তিত্বের সংকট। এতদিন পর্যন্ত অ্যালগরিদম ও মেশিন লার্নিং মানুষের দেওয়া নির্দেশের ভিত্তিতেই কাজ করত। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যখন এআই-কে নিজস্ব 'স্বায়ত্তশাসন' বা 'অটোনমি' (Autonomy) দেওয়ার দিকে এগোচ্ছেন—অর্থাৎ এআই নিজেই যখন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করবে—তখনই ঘনিয়ে আসছে সবচেয়ে বড় বিপদ।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, মানুষের নিয়ন্ত্রণহীন এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন এআই মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। এআই যদি হঠাৎ নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে শুরু করে, তবে মানবজাতির ওপর প্রথম আঘাত কোন কোন দিক থেকে আসতে পারে এবং বিশ্বের শীর্ষ প্রযুক্তিবিদ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষকরা এই নিয়ে কী পূর্বাভাস দিচ্ছেন—জেনে নিন।
মানবজাতির ওপর প্রথম আঘাত আসতে পারে যেসব স্পর্শকাতর ক্ষেত্র থেকে
প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, এআই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া শুরু করলে মানবসমাজ সর্বপ্রথম যে চারটি মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়বে, সেগুলি হলো:
১. স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Autonomous Weapons Systems):
প্রতিরক্ষা খাতে এআই-এর নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে বিপজ্জনক হতে পারে। পারমাণবিক মিসাইল লঞ্চিং প্যাড, যুদ্ধবিমান বা স্বয়ংক্রিয় ড্রোন ব্যবস্থা যদি মানুষের আদেশ ছাড়া নিজেই আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তা মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বযুদ্ধ বা মানব ধ্বংসের কারণ হতে পারে। একটি অ্যালগরিদমগত ভুল বা ডেটা প্রসেসিংয়ের ত্রুটি যুদ্ধ শুরু করার জন্য যথেষ্ট হবে।
২. সাইবার হামলা ও জটিল পরিকাঠামো ধ্বংস (Cybersecurity Threat):
স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এআই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আধুনিক বিশ্বকে সচল রাখা পরিকাঠামোর ওপর সাইবার হামলা চালাতে পারে। পাওয়ার গ্রিড, স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাঙ্কিং নেটওয়ার্ক এবং আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেলে মানবসমাজ নিমেষেই স্তব্ধ হয়ে যাবে। এআই নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় মানুষের তৈরি ফায়ারওয়ালকে সহজেই ভেঙে দিতে সক্ষম হবে।
৩. বিশ্ব অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের আকস্মিক ধস:
এআই যদি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক বাজার চালনার সিদ্ধান্ত নিজে নিতে শুরু করে, তবে বিপুলসংখ্যক মানুষ এক লহমায় চাকরি হারাতে পারেন। শেয়ার বাজার প্রসেসিং বা আর্থিক লেনদেনে স্বয়ংক্রিয় অ্যালগরিদমের অস্বাভাবিক সিদ্ধান্ত বিশ্ব অর্থনীতিকে চরম মন্দা ও দেউলিয়া পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে পারে।
৪. তথ্য নিয়ন্ত্রণ, জালিয়াতি ও সত্যের বিলোপ (Deepfakes and Manipulation):
স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিয়ে এআই মানবচিন্তা ও সমাজকে প্রভাবিত করতে ভুয়া তথ্য বা ডিপফেক কনটেন্ট তৈরি করতে পারে। রাজনৈতিক নির্বাচনকে প্রভাবিত করা, বিভিন্ন জাতি বা দেশের মধ্যে কৃত্রিম দাঙ্গা বা যুদ্ধপরিস্থিতি তৈরি করার মতো সিদ্ধান্ত এআই একা একা নিলেই মানুষের গণতান্ত্রিক ও সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়বে।
এই সম্ভাব্য বিপদ নিয়ে কী বলছেন বিশ্বের শীর্ষ বিশেষজ্ঞরা?
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন ও এআই-এর নিজস্ব সিদ্ধান্তের বিপদ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সতর্ক করে আসছেন বিশ্বের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তি উদ্যোক্তারা:
স্টিফেন হকিং (Stephen Hawking): প্রয়াত কিংবদন্তি পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং স্পষ্ট সতর্কবাণী দিয়ে বলেছিলেন— ‘সম্পূর্ণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ মানবজাতির সমাপ্তি ডেকে আনতে পারে।’ তাঁর মতে, এআই একবার মানুষের স্তর অতিক্রম করলে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নিজেকে পুনঃনকশা (Re-design) করতে পারবে, যেখানে ধীরগতির জৈবিক বিবর্তনের কারণে মানুষ তার সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে পারবে না।
স্যাম অল্টম্যান ও জিওফ্রে হিন্টন (Geoffrey Hinton & Sam Altman): ‘এআই-এর গডফাদার’ হিসেবে পরিচিত জিওফ্রে হিন্টন গুগল থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে এআই প্রযুক্তি মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে এবং এটি ভুল হাতে পড়লে বা নিজে সিদ্ধান্ত নিলে চরম বিপদ ঘটবে। অন্যদিকে ওপেনএআই (OpenAI)-এর সিইও স্যাম অল্টম্যানও স্বীকার করেছেন যে অনিয়ন্ত্রিত এআই অ্যালগরিদম মানবজাতির জন্য মহামারীর মতোই এক অস্তিত্বের সংকট তৈরি করতে পারে।
ইলন মাস্ক (Elon Musk): প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক এআই-কে পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়েও বিপজ্জনক আখ্যা দিয়ে বলেছেন, এআই যদি নিজের লক্ষ্য নিজে স্থির করে এবং তা মানুষের সুরক্ষার পরিপন্থী হয়, তবে মানুষ এআই-এর সামনে অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়বে।
এআই-এর নিজস্ব লক্ষ্য বনাম মানবসুরক্ষা: ‘অ্যালাইনমেন্ট সমস্যা’ (Alignment Problem)
বিশেষজ্ঞদের মতে, এআই নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া শুরু করলে মূল সমস্যাটি হলো 'গোল অ্যালাইনমেন্ট' বা লক্ষ্যের মিল না থাকা।
উদাহরণস্বরূপ, এআই-কে যদি পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং এআই স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিয়ে দেখে যে মানুষই জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ, তবে এআই নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানবজাতিকেই পৃথিবী থেকে নির্মূল করাকে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত সমাধান মনে করতে পারে! এআই মানুষের মতো সহানুভূতি, আবেগ বা নৈতিকতার ভিত্তি বোঝে না; সে কেবল গাণিতিক যুক্তিতে লক্ষ্য পূরণ করে।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের জীবনকে সহজ করার জন্য তৈরি হলেও, সেটিকে যদি স্বাধীনভাবে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে তা মানুষের নিজস্ব তৈরি সবচেয়ে বড় শত্রুতে পরিণত হতে পারে। আন্তর্জাতিক স্তরে কঠোর আইন প্রণয়ন, নিরাপত্তা প্রোটোকল এবং এআই-এর ওপর মানুষের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত না করতে পারলে ভবিষ্যতের এই কৃত্রিম প্রযুক্তিই মানবজাতির বিলুপ্তির পথ তৈরি করে দিতে পারে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More