    AIMIM Result in Bihar: ওয়াইসির ধারাবাহিকতা বজায় থাকল বিহারে, RJD-র 'M+Y' ফর্মুলায় ছেদ?

    এআইএমআইএম এগিয়ে ৬টি আসনে। উত্তরপূর্ব বিহারের এই 'পকেটে' মুসলিম ভোটারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। এই আবহে এখানে মুসলিম ভোট যে আরজেডি বা কংগ্রেস থেকে সরে এসে এআইএমআইএম-এর পকেটে গিয়েছে, তা স্পষ্ট। এরই সঙ্গে কংগ্রেসের মত জাতীয় দলকেও বিহারে পিছনে ফেলে দিয়েছে এআইএমআইএম।

    Published on: Nov 14, 2025 3:08 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বিহারের বাংলা লাগোয়া আসনগুলিতে রমরমা আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইএমআইএম-এর। উত্তরপূর্ব বিহারে ৬টি আসনে এগিয়ে আছে এআইএমআইএম। বাংলা লাগোয়া বিহারের আসনগুলি হল - ঠাকুরগঞ্জ, কিষাণগঞ্জ, কোচাধমন, আমোর, বইসি, বলরামপুর, প্রাণপুর, এবং মণিহারি। এর মধ্যে দিনাজপুর লাগোয়া অধিকাংশ আসনে এগিয়ে আছে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইএমআইএম। এদিকে কংগ্রেস এগিয়ে ২টি আসনে। এখনও পর্যন্ত যা ট্রেন্ড, তাতে আপাতত ঠাকুরগঞ্জ, কোচাধমন, আমোর, বইসি আসনগুলিতে এগিয়ে এআইএমআইএম। এর আগের নির্বাচনেও বাংলা লাগোয়া আসনগুলিতে ভালো ফল করেছিল এআইএমআইএম। এদিকে বলরামপুর আসনে এগিয়ে চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি। প্রাণপুরে এগিয়ে বিজেপি। আর কংগ্রেস এগিয়ে কিষাণগঞ্জ, মণিহারি আসনটিতে।

    বিহারে এআইএমআইএম এগিয়ে ৬টি আসনে। (Sathiya )
    এদিকে সার্বিক ভাবে এখনও পর্যন্ত বিজেপি এগিয়ে ৯২ আসনে। আর জেডিইউ এগিয়ে ৮২ আসনে। এলজেপি এগিয়ে ২১ আসনে, হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা এগিয়ে ৫টি আসনে, ৪টি আসনে এগিয়ে রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা। মহাগঠবন্ধন জোটের আরজেডি এগিয়ে ২৫টি আসনে, কংগ্রেস এগিয়ে মাত্র ৫টি আসনে। সিপিআইএমএল লিবারেশন এবং সিপিএম ১টি করে আসে এগিয়ে। এদিকে বিহারের ভোটে অভিষেক ঘটানো প্রশান্ত কিশোরের জন সুরজ পার্টি কোনও আসনেই এগিয়ে নেই। বিএসপি এগিয়ে একটি আসনে। এআইএমআইএম এগিয়ে ৬টি আসনে। উত্তরপূর্ব বিহারের এই 'পকেটে' মুসলিম ভোটারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। এই আবহে এখানে মুসলিম ভোট যে আরজেডি বা কংগ্রেস থেকে সরে এসে এআইএমআইএম-এর পকেটে গিয়েছে, তা স্পষ্ট। এরই সঙ্গে কংগ্রেসের মত জাতীয় দলকেও বিহারে পিছনে ফেলে দিয়েছে এআইএমআইএম।

    এদিকে ভোটের হারের নিরিখে বিজেপি এখনও পেয়েছে ২০.৮৭ শতাংশ, জেডিইউ ১৮.৯৭ শতাংশ, এলজেপি ৫.১১ শতাংশ। এদিকে মহাগঠবন্ধনের আরজেডি ২২.৭৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে, কংগ্রেস ৮.৪৩ শতাংশ করে ভোট পেয়েছে এখনও। আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইএমআইএম ২ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছে। বিএসপি পেয়েছে দেড় শতাংশের মত ভোট। বাদেমের ক্ষেত্রে সিপিআই(এমএল) লিবারেশন ৩.১০ শতাংশ ভোট পেয়েছে এখনও পর্যন্ত, সিপিআই পেয়েছে ০.৬৮ শতাংশ ভোট, সিপিএম পেয়েছে ০.৬০ শতাংশ।

