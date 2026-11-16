India's military: 'কেবল হানিট্র্যাপ নয়...,' সাইবার গুপ্তচরবৃত্তি নিয়ে ইঙ্গিতবাহী বার্তা বায়ুসেনা প্রধানের

India's military: 'কেবল হানিট্র্যাপ নয়...,' সাইবার গুপ্তচরবৃত্তি নিয়ে ইঙ্গিতবাহী বার্তা বায়ুসেনা প্রধানের
India's military: বায়ুসেনা প্রধানের মতে, অর্থের লোভ দেখিয়ে স্পর্শকাতর তথ্যের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করেন গুপ্তচরেরা।
India's military: বিদেশি গুপ্তচর সংস্থাগুলি বর্তমানে সাইবার যুদ্ধের কৌশল, আর্থিক নথি ও অন্য কৌশলে ভারতের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য হাতানোর চেষ্টা করছে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল আশুতোষ দীক্ষিত। সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলি হানিট্র্যাপের কৌশল থেকে অনেকটাই বেরিয়ে এসে সাইবার যুদ্ধ এবং বিভিন্ন অভিনব আর্থিক কেলেঙ্কারির মতো প্রতারণামূলক পথ বেছে নিয়েছে। এই ধরনের আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্য দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগ এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি সতর্ক এবং প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
নয়াদিল্লিতে আয়োজিত ‘এএনআই ন্যাশনাল সিকিউরিটি সামিট ৩.০’-তে ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রেমের ফাঁদে ফেলে গোপন তথ্য হাতানোর কৌশলটি সামগ্রিক গোয়েন্দা চ্যালেঞ্জের একটি অত্যন্ত ছোট অংশ মাত্র। এই জটিল নেটওয়ার্কের মূল নিশানা হল সরকারি প্রতিরক্ষা গবেষণাগার থেকে শুরু করে বেসরকারি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাতা ও ঠিকাদারদের সঙ্গে যুক্ত কর্মী ও গবেষকরা। দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য চুরির ঝুঁকিতে রয়েছে কিনা, এই সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে এয়ার চিফ মার্শাল আশুতোষ দীক্ষিত বলেন, ‘কেবল হানিট্র্যাপ নয়। এটা আসলে সাইবার গুপ্তচরবৃত্তি। এখন সাইবারের মাধ্যমেই চরবৃত্তি চলে।’ তাঁর বক্তব্য, আজকাল প্রযুক্তির অপব্যবহার করে এবং নানাবিধ প্রলোভন দেখিয়ে খুব সহজেই এই ধরনের সাইবার অপরাধ সংঘটিত করা হচ্ছে।
বায়ুসেনা প্রধানের মতে, অর্থের লোভ দেখিয়ে স্পর্শকাতর তথ্যের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করেন গুপ্তচরেরা। তাঁর কথায়, ‘নানা স্তরে বিপণন চলে। ঋণ দেওয়ার জন্যও অনেকে প্রস্তুত। সেই পথেও ফাঁদে ফেলে তথ্য হাতানোর চেষ্টা হয়। আমরা এ নিয়ে সচেতন। সমাধানের জন্য ব্যবস্থা তৈরি করা হচ্ছে।’ তাঁর দাবি, যেহেতু দেশের মূল সামরিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কগুলি সাধারণ ইন্টারনেট পরিসরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা এয়ার-গ্যাপড অবস্থায় সুরক্ষিত রাখা হয়েছে, তাই বিদেশি গোয়েন্দা হ্যান্ডলাররা সরাসরি প্রযুক্তির ক্ষতি না করে ভিতরের অপারেটরদের টার্গেট করার চেষ্টা করছে। এই প্রসঙ্গে এয়ার চিফ মার্শাল দীক্ষিত জানান, তাঁদের অত্যন্ত সুরক্ষিত নেটওয়ার্কগুলি ইন্টারনেট থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকায় সেখানে বাইরে থেকে কোনও সরাসরি সাইবার আক্রমণ চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু এর বিপরীতে তারা ভিতরের লোক বা অভ্যন্তরীণ হুমকির অপব্যবহার করার চেষ্টা করছে, যে বিষয়ে দেশের গোয়েন্দা ও প্রযুক্তি কর্তারা সম্পূর্ণ সচেতন রয়েছেন। এই ধরনের ঝুঁকি এড়াতে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু আধুনিক প্রযুক্তিগত সমাধান এবং প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুন কার্যকর করা হয়েছে।
বেসরকারি প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলিকে প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তার বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন যে উপযুক্ত এবং নিরাপদ সফটওয়্যার ব্যবহার করা এই ক্ষেত্রে সুরক্ষার একটি অন্যতম প্রধান শর্ত। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বা সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে বেসরকারি শিল্পক্ষেত্রকে নেটওয়ার্ক সুরক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা ও পরামর্শ দেওয়া হয়, সেগুলি যদি তারা নিয়ম মেনে যথাযথভাবে অনুসরণ করে, তবে সিংহভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের বিপজ্জনক সাইবার আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকা সম্ভব হবে বলেই তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।
সাম্প্রতিক সময়ে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অভ্যন্তরে একাধিক চাঞ্চল্যকর কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বা প্রতি-গোয়েন্দা গ্রেফতারির ঘটনার পরেই বায়ুসেনার প্রধানের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য সামনে এল। অতীতে দেখা গেছে যে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স বা আইএসআই-এর সঙ্গে যুক্ত অপকর্মীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো অ্যাকাউন্ট বা প্রোফাইল তৈরি করে এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে ভারতের গোপন সামরিক ও কৌশলগত তথ্য হাতানোর চেষ্টা করেছে। সম্প্রতি দিল্লি পুলিশ একজন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাকে অত্যন্ত সংবেদনশীল অপারেশনাল মোতায়েনের তথ্য পাচার করার অভিযোগে এবং সহকর্মীর মোবাইল ফোনে গোপন তথ্য চুরির ম্যালওয়্যার ইনস্টল করার চেষ্টার অপরাধে গ্রেফতার করেছে।