ব্রিটেনে আটক ভারতীয় ক্যাপ্টেন, রুশ তেল বহনের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে

ব্রিটেনে আটক ভারতীয় ক্যাপ্টেন, রুশ তেল বহনের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে
উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালের বাসিন্দা ৩৮ বছর বয়সি এই মের্চেন্ট নেভি অফিসার বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। তাঁর মামলার উপর নজর রাখছে লন্ডনে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশন। ভারতের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগও রাখা হচ্ছে।
রাশিয়ার তেল পরিবহন সংক্রান্ত ব্রিটেনের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগে যুক্তরাজ্যে আটক রয়েছেন ভারতের এক বাণিজ্যিক জাহাজের ক্যাপ্টেন অজয় পন্ত। উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালের বাসিন্দা ৩৮ বছর বয়সি এই মের্চেন্ট নেভি অফিসার বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। তাঁর মামলার উপর নজর রাখছে লন্ডনে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশন। ভারতের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগও রাখা হচ্ছে।
ভারতীয় হাই কমিশন জানিয়েছে, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকেও চিঠি দিয়ে মামলার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানানো হয়েছে। হাই কমিশনের পক্ষ থেকে অজয় পন্তের আইনি ও কূটনৈতিক সহায়তার বিষয়েও নজর রাখা হচ্ছে। অজয় পন্ত এমভি স্মাইরটোস (MV Smyrtos) নামের একটি তেলবাহী জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, জাহাজটি রাশিয়ার তথাকথিত "শ্যাডো ফ্লিট"-এর অংশ ছিল। পশ্চিমা দেশগুলির জারি করা নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে রুশ তেল বিভিন্ন দেশে পৌঁছে দেওয়ার কাজে এই ধরনের জাহাজ ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ।
গত ১৪ জুন ইংলিশ চ্যানেলে ব্রিটেনের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (NCA) এবং ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনী যৌথ অভিযানে জাহাজটিকে আটক করে। জাহাজটিতে প্রায় ৯৮ হাজার টন অপরিশোধিত তেল ছিল বলে জানা গেছে। অভিযানের সময় রয়্যাল মেরিন বাহিনীর সদস্যরা হেলিকপ্টার থেকে নেমে জাহাজে ওঠেন। ব্রিটেনের দাবি, এই ধরনের অভিযান তাদের দেশে এই প্রথম।
ব্রিটিশ প্রসিকিউশনের অভিযোগ, জাহাজটি বৈধ জাতীয় পতাকা ছাড়াই ব্রিটেনের জলসীমায় প্রবেশ করেছিল। প্রথমে জাহাজটি ক্যামেরুনের পতাকা ব্যবহার করছিল বলে জানানো হলেও পরে ব্রিটিশ সরকার সেটিকে স্টেটলেস বা রাষ্ট্রহীন জাহাজ হিসেবে চিহ্নিত করে। বর্তমানে জাহাজটি ডরসেটের ওয়েমাউথ উপকূলে নোঙর করা রয়েছে।
প্রসিকিউশনের অভিযোগ, ২০২৬ সালের জুন মাসে অজয় পন্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত রুশ তেল বা তেলজাত পণ্য তৃতীয় কোনও দেশে সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে বলে আদালতে জানিয়েছে ব্রিটিশ প্রসিকিউশন। জাহাজ পর্যবেক্ষণকারী সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, এমভি স্মাইরটোস ৫ জুন রাশিয়ার উস্ত-লুগা বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। এর গন্তব্য ছিল মিশরের পোর্ট সাঈদ। এনসিএ জানিয়েছে, জাহাজের ২৪ জন নাবিক এখনও জাহাজেই রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ভারতীয় এবং জর্জিয়ার নাগরিকরাও রয়েছেন।
ভারতীয় হাই কমিশন জানিয়েছে, অজয় পন্ত বর্তমানে উইনচেস্টার কারাগারে রয়েছেন। ১৯ জুন কারাগারের টেলিফোন ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে ভারতীয় কূটনীতিকদের কথা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, তিনি সুস্থ আছেন, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাচ্ছেন এবং নিয়মিত তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারছেন। আগামী ১৬ জুলাই তাঁর মামলার পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা। সেই শুনানির দিকেই এখন নজর রয়েছে তাঁর পরিবার এবং ভারতীয় কূটনৈতিক মহলের।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More