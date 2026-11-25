Indian Ocean nations: 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতি! ভারত মহাসাগরে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আঞ্চলিক সহযোগিতার বার্তা অজিত ডোভালের
Indian Ocean nations: বুধবার অজিত ডোভাল বলেন, ভারত মহাসাগরে সম্মিলিত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং অভিন্ন স্বার্থ রক্ষায় সিএসসি একটি কার্যকর আঞ্চলিক কাঠামো হিসেবে গড়ে উঠবে।
Indian Ocean nations: ক্রমাগত নিরাপত্তা হুমকির মোকাবিলায় সম্মিলিত সক্ষমতা বাড়াতে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রধান দেশগুলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এমনটাই জানালেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (NSA) অজিত ডোভাল। বুধবার মালদ্বীপের মালেতে অষ্টম 'কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভ' (CSC)-এ তিনি এই অঞ্চলের মুখোমুখি হওয়া বেশ কয়েকটি জরুরি চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরেন এবং সেগুলি মোকাবিলায় সদস্য দেশগুলির মধ্যে আরও শক্তিশালী কৌশলগত সহযোগিতার আহ্বান জানান।
ভারত, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, মরিশাস, বাংলাদেশ এবং সিশেলসকে নিয়ে গঠিত সিএসসি (CSC) ভারত মহাসাগরীয় উপকূলবর্তী দেশগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক নিরাপত্তা গোষ্ঠী হিসেবে উঠে এসেছে। এই সিএসসি মূলত সামুদ্রিক নিরাপত্তা (Maritime safety), সন্ত্রাসবাদ দমন এবং আন্তঃদেশীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর জোর দেয়। সিএসসি-এর মঞ্চে অজিত ডোভাল বলেন, 'কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভ আমাদের 'প্রতিবেশী প্রথম' (Neighborhood First) দৃষ্টিভঙ্গি এবং 'মহাসাগর' (MAHASAGAR) রূপকল্পের মিলনস্থল।' তিনি আরও যোগ করেন, 'ক্রমবর্ধমান গুরুতর নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলায় আমাদের সম্মিলিত সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিএসসি দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ চালিয়ে যেতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'
গত বছর মার্চ মাসে মরিশাস সফরের সময় গ্লোবাল সাউথের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'মহাসাগর' (MAHASAGAR - Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) রূপকল্পের সূচনা করেছিলেন। বুধবার অজিত ডোভাল বলেন, ভারত মহাসাগরে সম্মিলিত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং অভিন্ন স্বার্থ রক্ষায় সিএসসি একটি কার্যকর আঞ্চলিক কাঠামো হিসেবে গড়ে উঠবে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বলেন, 'ভারত শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এবং অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার চেষ্টা করছে এবং আমরা দেখতে চাই যে এই সহযোগিতা আরও সম্প্রসারিত হয়েছে।' তিনি এই গোষ্ঠীর প্রতি ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, যে দেশগুলি কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভের সূচনা করেছিল ভারত তাদের অন্যতম, এবং এর অভিন্ন লক্ষ্যগুলি অর্জনে নয়াদিল্লি সব রকম সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান করবে।
প্রসঙ্গত, সামুদ্রিক সহযোগিতা সংক্রান্ত ত্রিপাক্ষিক আলোচনার পরিধি এবং সদস্যপদ বাড়াতে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ সম্মত হওয়ার পর ২০২০ সালে কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভ প্রতিষ্ঠিত হয়। সিএসসি-র সহযোগিতা কাঠামোটি পাঁচটি স্তম্ভের ওপর নির্মিত—সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা; সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদ দমন; মানব ও মাদক পাচার এবং আন্তঃদেশীয় সংগঠিত অপরাধ প্রতিরোধ; সাইবার নিরাপত্তা ও গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর সুরক্ষা; এবং মানবিক সহায়তা ও বিপর্যয় মোকাবিলা।