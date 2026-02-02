Amazon new policy: অর্ডার ক্যানসেল করেন? রিটার্ন করে দেন? বড়সড় 'শাস্তি' দিতে পারে অ্যামাজন
আপনি যদি অ্যামাজন থেকে কেনাকাটা করেন তবে এই খবরটি আপনার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এখন অ্যামাজন এমন ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে; যাঁরা বারবার পণ্য ফেরত দেন, অর্ডার বাতিল করে দেন বা ডেলিভারি এলে পণ্য নিতে অস্বীকার করেন, তাহলে তাঁদের সমস্যা বাড়তে চলেছে। অ্যামাজনের তরফে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে কোনও ব্যবহারকারী যদি এই জাতীয় অভ্যেস চালিয়ে যান, তবে তাঁর অ্যামাজন অ্যাকাউন্ট ব্লক হয়ে যেতে পারে।
সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, এই কাজটা করা হচ্ছে. কারণ এখন অ্যামাজন রিটার্ন এবং রিফান্ড সিস্টেমের অপব্যবহার রোধ করতে চায়। এ কারণে অ্যামাজন থেকে পণ্য অর্ডার করার সময় অনেক ব্যবহারকারীকে এখন সতর্ক করা হচ্ছে। জানা যাচ্ছে, এর আগেও অনেকবার পণ্যটি ফেরত দিয়েছেন তিনি, যা অ্যামাজনের নীতিমালার পরিপন্থী।
অ্যামাজনের তরফে বলা হয়েছে, রিটার্ন ফিচারটি গ্রাহকদের সাহায্য করার জন্য, এর অপব্যবহার করার জন্য নয়। যদি কোনও ব্যবহারকারী কোনও শক্ত কারণ ছাড়াই বারবার পণ্য ফেরত দেন, তবে এটি কোম্পানি এবং বিক্রেতা উভয়ের ক্ষতির কারণ হয়। এ কথা মাথায় রেখেই অ্যামাজন এখন এ ধরনের অ্যাকাউন্টের ওপর নজর রাখছে।
কেন অ্যামাজন অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হবে? অ্যামাজন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তারা ব্যবহারকারীদের অর্ডার, রিটার্ন এবং বাতিলের প্যাটার্নগুলির দিকে নজর রাখছে। যদি কোনও অ্যাকাউন্ট থেকে বারবার পণ্যগুলি ফেরত দেওয়া হয় বা ডেলিভারি প্রত্যাখ্যান করা হয়, তবে সেই ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট ব্লক করা যেতে পারে। যদি ব্যবহারকারী সতর্কতার পরেও সেই কাজটা চালিয়ে যান, তবে অ্যামাজন রিটার্ন বৈশিষ্ট্যটি নিষিদ্ধ করতে পারে, অর্থ ফেরত সীমাবদ্ধ করতে পারে বা অ্যাকাউন্টটি পুরোপুরি ব্লক করতে পারে। অ্যাকাউন্টটি ব্লক হয়ে গেলে অর্ডার, রিফান্ড, অ্যামাজন পে ব্যালেন্স, গিফট কার্ড এবং প্রাইম, মিউজিকের মতো অন্যান্য পরিষেবাগুলি বন্ধ হয়ে যাবে।
অ্যামাজনের মতে, এই অভ্যাসগুলি অ্যাকাউন্ট ব্লক করার একটি বড় কারণ হতে পারে: বারবার পণ্য ফেরত দেওয়া, ডেলিভারি বয় আসার পরে অর্ডার বাতিল করা, ডেলিভারি বয় আসার সময় পণ্য নিতে অস্বীকার করা, অ-ফেরতযোগ্য পণ্যগুলিতে বারবার অর্থ ফেরত চাওয়া। মাঝে-মাঝে এসব ঘটনা ঘটলে কোনও সমস্যা নেই। তবে এটি যদি আপনার জন্য অভ্যেসে পরিণত হয়, তবে অ্যামাজন পদক্ষেপ করতে পারে।
