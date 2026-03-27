Covid 19 Variant: ইরান যুদ্ধের মাঝে কোভিডের আস্ফালনের খবর! ভ্যারিয়েন্ট BA.3.2 ছড়াচ্ছে কোথায়? উপসর্গ কী!

Covid 19 Variant: ইরান যুদ্ধের মাঝে কোভিডের আস্ফালনের খবর! ভ্যারিয়েন্ট BA.3.2 ছড়াচ্ছে কোথায়? উপসর্গ কী!
এই ভ্যারিয়েন্টের কী কী উপসর্গ রয়েছে, দেখে নিন।
মধ্যপ্রাচ্য, পশ্চিম এশিয়া জুড়ে শুধুই বারুদের গন্ধ, ধোঁয়ার কুণ্ডলী! মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। রক্তপাত জারি। ইরান বনাম ইজরায়েল, আমেরিকার যুদ্ধে, স্বজনহারার আর্তনাদ এলাকা জুড়ে। এই ভয়াবহ যুদ্ধের মাঝে এবার কোভিডের আস্ফালনের খবর! আমেরিকায় সন্ধান মিলেছে নয়া কোভিড ভ্যারিয়েন্ট বিএ.৩.২ যাকে 'সিসাডা' নামে জানা যায়, তা ছড়াচ্ছে বলে খবর।
বিএ. ৩.২ কোভিড ভ্যারিয়েন্টের সন্ধান ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম পাওয়া যায়। এর সন্ধান মেলার পরপরই তা খুব একটা খবরের শিরোনাম দখল করেনি। তবে পরের দিকে তা বেশ কিছুটা লাইমলাইট পায়। এবার রিপোর্টে বলা হচ্ছে, এটি আমেরিকায় ছড়াচ্ছে।
সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)-কে উদ্ধৃত করে Today.com-এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ২৫টি রাজ্যে এই ভ্যারিয়েন্টটি শনাক্ত হয়ে গিয়েছিল।উল্লেখ্য, এই ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ লগ্ন থেকেই আমেরিকা হামলা চালায় ইরানে। এদিকে, প্রাপ্ত তথ্যমতে, এই ভ্যারিয়েন্টটি ২০টিরও বেশি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বর্তমানে ডেনমার্ক, জার্মানি ও নেদারল্যান্ডসসহ ইউরোপের বিভিন্ন অংশে সংক্রমণ বৃদ্ধিতে এটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।
জানা যায়, বিএ. ৩.২ ভাইরাসটি এর মধ্যে থাকা বিপুল সংখ্যক মিউটেশনের কারণে স্বতন্ত্র , বিশেষ করে এর স্পাইক প্রোটিনে এটি দেখা যায়, যা ভাইরাসের সেই অংশ যা একে মানব কোষে প্রবেশ করতে সাহায্য করে।
কতটা ভয়ঙ্কর এই ভ্যারিয়েন্ট?
এর “হাইপার-মিউটেড” গঠন থাকা সত্ত্বেও, এখন পর্যন্ত এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে বিএ. ৩.২ মানুষকে আরও অসুস্থ করে তুলছে বলে। বিএ. ৩.২-এর বিস্তার ধীর কিন্তু স্থির। এটি প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শনাক্ত হয়েছিল জুন ২০২৫-এ, সান ফ্রান্সিসকো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেদারল্যান্ডস থেকে ফেরা একজন ভ্রমণকারীর মধ্যে। তারপর থেকে, এটি ভ্রমণকারী, রোগী এবং এমনকি বর্জ্য জলের নমুনাতেও পাওয়া গিয়েছে।
বিশ্বব্যাপী এই ভ্যারিয়েন্টটি এখন অন্তত ২৩টি দেশে বিদ্যমান এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশে প্রায় ৩০ শতাংশ সংক্রমণের জন্য এটি দায়ী।
কী কী উপসর্গ?
কোভিডের সাধারণ উপসর্গের মতোই এই বিএ.৩.২ এর উপসর্গগুলিও একই। এছাড়াও বাকি উপসর্গ দেখে নিন-
কাশি
জ্বর বা কাঁপুনি
গলা ব্যথা
নাক বন্ধ থাকা
শ্বাসকষ্ট
গন্ধ বা স্বাদের অনুভূতি হারানো
ক্লান্তি
মাথাব্যথা
পেটের সমস্যা
২০২৫ সালের ডিসেম্বরে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিএ.৩.২-কে “পর্যবেক্ষণাধীন একটি ভ্যারিয়েন্ট” হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে।
