Cricket News: পরিবারে উদ্বেগের সংবাদ! বিশ্বকাপের মাঝে বাড়ি ফিরলেন এই ভারতীয় ক্রিকেট স্টার

Cricket News: পরিবারে উদ্বেগের সংবাদ! বিশ্বকাপের মাঝে বাড়ি ফিরলেন এই ভারতীয় ক্রিকেট স্টার
কী ঘটেছে রিঙ্গকু সিংয়ের পরিবারে?
বিশ্বকাপের মাঝে হঠাৎই উদ্বেগের সংবাদ ক্রিকেট স্টার রিঙ্কু সিংয়ের পরিবারে। জানা গিয়েছে, এই ক্রিকেট স্টারের বাবা হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আর সেকারণেই বিশ্বকাপের সুপার ৮ এর ম্যাচের মধ্যেই ঘরে ফিরেছেন রিঙ্কু। এনডিটিভির তথ্য অনুসারে রিঙ্কুর বাবা বর্তমানে ক্যানসারে আক্রান্ত। তাঁর স্টেড ৪ লিভার ক্যানসার হয়েছে বলে খবর। আর তিনি বর্তমানে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রয়েছেন। আর এই খবরের জেরেই তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরছেন রিঙ্কু।
রিঙ্কু টুর্নামেন্টের জন্য ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের অংশ, তবে তিনি আবার দলে যোগদানের জন্য ফিরে আসবেন কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। টিম ম্যানেজমেন্ট পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ভারতের সাদা বলের দলে একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠেছেন, বিশেষ করে চাপের পরিস্থিতিতে তার ফিনিশিং দক্ষতার জন্য তিনি মূল্যবান। টুর্নামেন্টের শেষ পর্যায়ে দীর্ঘ সময় ধরে অনুপস্থিতি ভারতের দলের সমন্বয়ের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। আপাতত, তার পারিবারিক পরিস্থিতির উপরই মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে, এই কঠিন সময়ে ক্রিকেট মহল খেলোয়াড়কে ঘিরে একত্রিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। টিম ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক আপডেটের অপেক্ষায় রয়েছে।
এদিকে, স্বভাবতই পরিবারের এই উদ্বেগের পরিস্থিতিতে পরিবারের সঙ্গেই থাকতে চেয়েছেন রিঙ্কু সিং। অন্যদিকে, সুপার এইটের ম্যাচের শুরুতেই সূর্য বাহিনী দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে কার্যত পর্যুদস্ত হয়ে হেরেছে। এই অবস্থায় ভারতীয় দল তাকিয়ে পরবর্তী ম্যাচে জিম্বাবোয়েকে দুরমুশ করতে। তা না হলে সেমি ফাইনালে যাওয়া ভারতের পক্ষে বেশ চাপের হতে পারে! অন্যদিকে, রিঙ্কুর পরিবারের এই ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি উদ্বেগের খবর। ভারতীয় দলের ম্যানেজমেন্ট নিবিড়ভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।