এনভিডিয়া বিতর্কের মাঝেই চিনকে চাপে ফেলতে আমেরিকার হাত ধরল ভারত! এআই প্রযুক্তির সরবরাহ শৃঙ্খল সুরক্ষায় বড় চুক্তি

এনভিডিয়া বিতর্কের মাঝেই চিনকে চাপে ফেলতে আমেরিকার হাত ধরল ভারত! এআই প্রযুক্তির সরবরাহ শৃঙ্খল সুরক্ষায় বড় চুক্তি
উন্নত এআই চিপ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির সরবরাহ শৃঙ্খল সুরক্ষিত রাখতে আমেরিকার নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে নয়টি দেশ। সেই তালিকায় রয়েছে ভারতও। আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ইজরায়েল, ব্রিটেন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এই চুক্তিতে সামিল হয়েছে।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির দুনিয়ায় চিনের প্রভাব কমাতে এবার আমেরিকার পাশে ভারত। উন্নত এআই চিপ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির সরবরাহ শৃঙ্খল সুরক্ষিত রাখতে আমেরিকার নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে নয়টি দেশ। সেই তালিকায় রয়েছে ভারতও। আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ইজরায়েল, ব্রিটেন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এই চুক্তিতে সামিল হয়েছে। চিনের নিয়ন্ত্রণে থাকা গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ ব্যবস্থার উপর নির্ভরতা কমানোই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এনভিডিয়ার প্রধান জেনসেন হুয়াংকে ঘিরে বিতর্ক এবং চিনে উন্নত এআই চিপ সরবরাহ নিয়ে ওয়াশিংটনের উদ্বেগের মধ্যেই এই চুক্তি হল।
ফিনানশিয়াল টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই চুক্তির নাম 'সান ফ্রান্সিসকো ডিক্লারেশন অন দ্য সিকিওর ফাউন্ডেশনস অফ এন্ডিওরিং প্রসপেরিটি'। আমেরিকার নেতৃত্বে তৈরি 'প্যাক্স সিলিকা' উদ্যোগের অধীনে এই ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে জার্মানি, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস এবং ইউরোপীয় কমিশনও এই উদ্যোগে যোগ দিতে পারে বলে খবর।
কী এই প্যাক্স সিলিকা? ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার নেতৃত্বে এই উদ্যোগ শুরু হয়েছিল। এর মূল উদ্দেশ্য হল, এআই প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও পরিকাঠামোর সরবরাহ ব্যবস্থা আরও নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলা। এর আওতায় রয়েছে সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী চিপ, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ, অত্যাধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ পরিকাঠামো এবং ডেটা সেন্টার। অর্থাৎ শুধু চিপ তৈরি নয়, এআই প্রযুক্তি গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় গোটা ব্যবস্থাকেই নিরাপত্তার আওতায় আনতে চাইছে আমেরিকা।
চুক্তির প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে একটি উদাহরণও রয়েছে। একটি উন্নত চিপের নকশা তৈরি হতে পারে এক দেশে, সেটি তৈরির যন্ত্রপাতি আসতে পারে অন্য দেশ থেকে। আবার উৎপাদনের পর সেই চিপ পৌঁছতে পারে তৃতীয় কোনও দেশে। ফলে একটি দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ সরবরাহ শৃঙ্খলের উপর নজর রাখা কঠিন। এই পরিস্থিতিতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান করবে। কোথায় সরবরাহ ব্যবস্থায় দুর্বলতা রয়েছে, কোন প্রযুক্তি চুরি বা বেআইনি দখলের ঝুঁকিতে রয়েছে, তা চিহ্নিত করতে যৌথভাবে কাজ করবে তারা। এআই শিল্পে বিনিয়োগ টানতে নতুন অর্থনৈতিক কেন্দ্র তৈরির বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে।
ভারতের কাছে এই চুক্তি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দেশীয় সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন, এআই পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তি গবেষণায় জোর দিচ্ছে নয়াদিল্লি। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারত আনুষ্ঠানিক ভাবে প্যাক্স সিলিকা উদ্যোগে যোগ দিয়েছিল। নতুন ঘোষণার ফলে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থাগুলির সঙ্গে ভারতীয় সংস্থাগুলির সহযোগিতা এবং বিনিয়োগের সুযোগ বাড়তে পারে।
এদিকে এই চুক্তির সময়কাল ঘিরেও বিশেষ আলোচনা তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি এনভিডিয়ার প্রধান জেনসেন হুয়াংয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক সামনে আসে। এক চিনা প্রযুক্তি সংস্থার আধিকারিকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অভিযোগ উঠেছে। ওই মহিলাকে চিনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহ করছেন মার্কিন কর্তৃপক্ষ। হুয়াং বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন। এর পরেই তিনি এনভিডিয়ার প্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়ান। যদিও সংস্থার গোপন তথ্য বা জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমন প্রমাণ সামনে আসেনি।
চিনের হাতে উন্নত এআই চিপ পৌঁছনো আটকাতে আমেরিকায় নতুন করে বিধিনিষেধের দাবিও জোরালো হয়েছে। ফলে ভারতের এই অংশীদারিত্ব আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি প্রতিযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
তবে চুক্তিতে যোগ দিলেই ভারতের চিপ উৎপাদনে স্বনির্ভরতা আসবে না। প্রয়োজনীয় খনিজ, উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি এবং নিজস্ব পরিকাঠামো গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ থেকেই যাচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদে বিদেশি প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা কমাতে পারাই ভারতের কাছে আসল পরীক্ষা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More