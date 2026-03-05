War impact on T20 WC: ‘বাড়ি ফিরতে চাই’, যুদ্ধের মাঝে কলকাতায় আটকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ! জিম্বাবোয়ে টিমকে কীভাবে ফেরানো হচ্ছে?

War impact on T20 WC: ‘বাড়ি ফিরতে চাই’, যুদ্ধের মাঝে কলকাতায় আটকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ! জিম্বাবোয়ে টিমকে কীভাবে ফেরানো হচ্ছে?
যুদ্ধের মাঝে কলকাতায় আটকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিম।
ইরান যুদ্ধের আঁচ এসে পড়ল এবার টি২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে। কিছুদিন আগেই ইডেনে এই বিশ্বকাপের শেষ ম্যাচ খেলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল। ভারতের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে হেরে তারা বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যায়। তবে যুদ্ধের মাঝে এখনও কলকাতায় আটকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিম। শুধু তারাই নয়। রিপোর্ট বলছে, দিল্লিতে আটকে রয়েছে জিম্বাবোয়ে টিমের কিছু সদস্য। তবে জিম্বাবোয়ের টিমকে দেশে ফেরাতে ব্যবস্থাপনা শুরু করে দিয়েছে আইসিসি।
বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে ভারতে তথা শ্রীলঙ্কায় একাধিক দেশের ক্রিকেট টিম যেমন এসেছে, তেমনই এসেছেন তাদের সমর্থকরাও। এদিকে, ৫ দিনে পড়ে গিয়েছে ইরান বনাম ইজয়ারেল, আমেরিকা যুদ্ধ। যুদ্ধের মাঝে ব্যাপকভাবে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রে ক্ষতিগ্রস্ত দুবাই বিমানবন্দর। এই বিমান বন্দরটি দিয়েই ক্যারিবিয়ান দ্বীপের উদ্দেশে বেশিরভাগ বিমান যায়। আর সেই ক্যারিবিয়ান দ্বীপের ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমই এবার কলকাতায় আটকে পড়ল যুদ্ধের জেরে। টিমের কোচ ড্যারেন স্যামি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন,' আমি আর শুধু বাড়ি যেতে চাই।'
এদিকে, জিম্বাবোয়ে দলের খেলোয়াড়দের দেশে ফেরাতে উদ্যোগ নিয়েছে আইসিসি। জানানো হয়েছে, দলে দলে ভাগ করে জিম্বাবোয়ের খোলোয়াড়দের দেশে ফেরানো হবে। আইসিসির তরফে জানানো হয়েছে, 'জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট নিশ্চিত করেছে যে আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এ অংশগ্রহণকারী জিম্বাবুয়ের সিনিয়র পুরুষ দল ভারত থেকে দেশে ফিরছে, সাম্প্রতিক ট্রানজিট ব্যাঘাতের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল বিকল্প ভ্রমণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে।' জিম্বাবোয়ের জন্য আইসিসি জানিয়েছে, ‘ফ্লাইটের সহজলভ্যতা এবং পরিবর্তিত রুটিনের কারণে, দলটিকে দলে দলে (ভাগ ভাগ করে) হারারে ফেরানো হচ্ছে। খেলোয়াড়দের প্রথম দল আজ, বুধবার ভারত ত্যাগ করেছে, এবং চূড়ান্ত দলটি শুক্রবার বিকেলে যাত্রা করার কথা রয়েছে।’