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New York Subway Accident: US-এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! ট্রেন ধাক্কায় মৃত্যু ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণী ও বন্ধুর

New York Subway Accident: নিউ ইয়র্ক পুলিশ জানিয়েছে, গত রবিবার ভোররাত আনুমানিক ৩টে ১৪ মিনিট নাগাদ লোয়ার ম্যানহাটনের স্প্রিং স্ট্রাক সাবওয়ে স্টেশনে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

Published on: Sep 15, 2026, 13:07:19 IST
By Sahara Islam
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New York Subway Accident: মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নিউ ইয়র্কের সাবওয়ে স্টেশনে ট্রেন ধাক্কায় মৃত্যু হল ২৪ বছর বয়সি এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণী এবং তাঁর নেপালি-আমেরিকান বন্ধুর। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ট্র্যাকের ওপর পড়ে যাওয়া বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়েই এই মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে অন্যজনের।

US-এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! (সৌজন্যে টুইটার)
US-এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! (সৌজন্যে টুইটার)

নিউ ইয়র্ক ডেইলি নিউজ-র প্রতিবেদন অনুসারে, নিহতদের নাম মালাইকা চিত্রে (২৪) এবং নবম কৌল (২৪)। মালাইকা নিউ জার্সির ডেটনের বাসিন্দা এবং নবম সায়রেভিলের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁরা দুজনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত রুটগার্স ইউনিভার্সিটির প্রাক্তনী। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। ভিডিওতে দেখা গেছে, ট্রেন আসার মুহূর্তখানেক আগে তরুণীকে হাসতে এবং তরুণকে নিজের দিকে টানতে। আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, বন্ধুর জীবন বাঁচাতে গিয়েই দুজনেরই প্রাণ যায়।

নিউ ইয়র্ক পুলিশ জানিয়েছে, গত রবিবার ভোররাত আনুমানিক ৩টে ১৪ মিনিট নাগাদ লোয়ার ম্যানহাটনের স্প্রিং স্ট্রাক সাবওয়ে স্টেশনে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ডাউনটাউনগামী ৪ নম্বর ট্রেনের স্থানীয় ট্র্যাকে দুই তরুণ-তরুণী আচমকাই ট্রেনের নিচে চলে আসেন। তদন্তকারী সূত্রের খবর, নবম বা মালাইকার মধ্যে একজন প্রথমে ট্র্যাকে পড়ে যান। তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে অপরজন নিচে নেমেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে দ্রুত গতিতে ছুটে আসা ট্রেনটি আর ব্রেক কষতে পারেনি। ট্রেনটি থেমে যাওয়ার পর তার তৃতীয় ও চতুর্থ কামরার তলদেশ থেকে দুজনের দেহ উদ্ধার করা হয়। দুর্ঘটনার সময় ট্রেনটিতে প্রায় ১০০ জন যাত্রী ছিলেন, যাঁদের পরবর্তীতে নিরাপদে প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে আনা হয়।

কে ছিলেন মালাইকা চিত্রে ও নবম কৌল?

নিউ ইয়র্ক ডেইলি নিউজ-এর প্রতিবেদন অনুসারে, রুটগার্স ইউনিভার্সিটি থেকে মে ২০২৪-এ ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেছিলেন মালাইকা চিত্রে। তিনি 'অ্যাকাডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস'-এ অপারেশনস স্পেশালিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অন্যদিকে, নবম কৌল ২০২০ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত রুটগার্স বিজনেস স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং সম্প্রতি 'ব্লুমবার্গ'-এ ফাইন্যান্সিয়াল ডাটা অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করছিলেন। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছে তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রুটগার্স ইউনিভার্সিটির সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট ডোরি ডেভলিন এক বিবৃতিতে জানান, 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুই প্রাক্তন শিক্ষার্থীর মর্মান্তিক পরিণতিতে আমরা গভীর শোকাহত।'

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