    মধ্যপ্রাচ্যে AI যুদ্ধ! ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞার পরেই ইরান হামলায় অ্যানথ্রপিকের 'ক্লাউড' ব্যবহার : Report

    সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যানথ্রপিকের সিদ্ধান্তকে 'বিপর্যয়কর ভুল' বলে অভিহিত করেছেন।

    Published on: Mar 01, 2026 7:47 PM IST
    By Sahara Islam
    ইরানে মার্কিন-ইজরায়েলের হামলায় সান ফ্রান্সিসকো-ভিত্তিক স্টার্টআপ অ্যানথ্রপিকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) পণ্য ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এই খবর প্রকাশ পেয়েছে ঠিক সেই সময়ে, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফেডারেল সংস্থাগুলিকে কোম্পানিটির এআই সিস্টেম ব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

    ইরান হামলায় ব্যবহার হয় ‘ক্লাউড এআই’ : Report (REUTERS)
    ইরান হামলায় ব্যবহার হয় ‘ক্লাউড এআই’ : Report (REUTERS)

    ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড গোয়েন্দা মূল্যায়ন, লক্ষ্যবস্তু সনাক্তকরণ এবং যুদ্ধের পরিস্থিতি অনুকরণের জন্য অ্যানথ্রপিকের 'ক্লাউড' এআই পণ্য ব্যবহার করেছে। জানুয়ারিতে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করার অভিযানেও এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল বলে জানা গেছে। শুক্রবার ট্রাম্প প্রশাসন অ্যানথ্রপিকের বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ নেয়, যখন কোম্পানির সিইও দারিও আমোদেই পেন্টাগনের সামরিক বাহিনীকে তাদের এআই প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। ট্রাম্প বেশিরভাগ সংস্থাকে অবিলম্বে অ্যানথ্রপিকের এআই ব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ দেন, তবে সামরিক প্ল্যাটফর্মে ইতিমধ্যেই থাকা প্রযুক্তিটি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার জন্য পেন্টাগনকে ছয় মাসের সময় দিয়েছেন।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে ট্রাম্প অ্যানথ্রপিকের সিদ্ধান্তকে 'বিপর্যয়কর ভুল' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লেখেন, 'আমাদের এর প্রয়োজন নেই, আমরা এটা চাই না, এবং আমরা আর তাদের সঙ্গে ব্যবসা করব না!' তিনি অ্যানথ্রপিকে কর্মরতদের 'বামপন্থী বোকা' বলেও অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন যে তাদের 'স্বার্থপরতা আমেরিকান জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে এবং জাতীয় নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলছে।' অ্যানথ্রপিক ট্রাম্প প্রশাসনের 'সরবরাহ শৃঙ্খল ঝুঁকি' হিসেবে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্তকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করার পরিকল্পনা করছে। এটি ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে সরাসরি তার বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে নামা কয়েকটি কোম্পানির মধ্যে একটি করে তুলেছে। এক বিবৃতিতে অ্যানথ্রপিক বলেছে, 'যুদ্ধ বিভাগের কোনও ধরণের ভয় দেখানো বা শাস্তি' গণ-অভ্যন্তরীণ নজরদারি বা সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত অস্ত্রের বিষয়ে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করবে না। 'আমরা যেকোনো সরবরাহ শৃঙ্খলের ঝুঁকি নির্ধারণকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করব।'

    অ্যানথ্রপিক আরও ব্যাখ্যা করেছে যে প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথের সরবরাহ শৃঙ্খলের ঝুঁকি নির্ধারণ শুধুমাত্র যুদ্ধ বিভাগের চুক্তিতে 'ক্লাউড'-এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং অন্যান্য কার্যক্রম প্রভাবিত হবে না। 'আমরা বিশ্বাস করি এই ঘোষণা আইনত অকার্যকর হবে এবং সরকারের সাথে আলোচনায় অংশ নেওয়া যে কোনও মার্কিন কোম্পানির জন্য একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করবে,' এটি বলে।

