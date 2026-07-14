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    iPhone 18 Pro: আইফোন ১৮ প্রো-এর অপেক্ষায় টেক দুনিয়া! নতুন ডিজাইন থেকে ক্যামেরা—জানুন সম্ভাব্য দাম ও ভারতের লঞ্চের তারিখ

    iPhone 18 Pro expected price India: স্মার্টফোনের দুনিয়ায় অ্যাপল মানেই প্রিমিয়াম এক্সপেরিয়েন্স এবং ইনোভেশনের মেলবন্ধন। আইফোন ১৮ প্রো মডেলে এমন কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে চলেছে, যা আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে।

    Published on: Jul 14, 2026, 09:18:47 IST
    By Suman Roy
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    iPhone 18 Pro release date 2026: বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি জায়ান্ট অ্যাপল (Apple) প্রতি বছরই তাদের নতুন আইফোন সিরিজ দিয়ে বিশ্বজুড়ে টেক-প্রেমীদের চমকে দেয়। বাজারে আইফোনের লেটেস্ট মডেলগুলো আসার পর থেকেই পরবর্তী প্রজন্মের ডিভাইস নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে যায়। অ্যাপলের আগামী ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইস আইফোন ১৮ প্রো (iPhone 18 Pro) নিয়ে প্রযুক্তি বাজারে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

    আইফোন ১৮ প্রো-এর অপেক্ষায় টেক দুনিয়া! নতুন ডিজাইন থেকে ক্যামেরা সম্পর্কে জানুন
    আইফোন ১৮ প্রো-এর অপেক্ষায় টেক দুনিয়া! নতুন ডিজাইন থেকে ক্যামেরা সম্পর্কে জানুন

    ২০২৬ সালের প্রযুক্তি বাজারে দাঁড়িয়ে এই প্রতিবেদনে আইফোন ১৮ প্রো-এর সম্ভাব্য ভারতে লঞ্চের তারিখ, দাম, ডিজাইনগত পরিবর্তন, ব্যাটারি লাইফ, ক্যামেরা সেন্সর এবং সবচেয়ে বড় আকর্ষণ অর্থাৎ অ্যাডভান্সড এআই (AI) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফিচারগুলোর এক বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। টেক দুনিয়ার এই বহুল প্রতীক্ষিত স্মার্টফোনটি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিন।

    স্মার্টফোনের দুনিয়ায় অ্যাপল মানেই প্রিমিয়াম এক্সপেরিয়েন্স এবং ইনোভেশনের মেলবন্ধন। আইফোন ১৮ প্রো মডেলে এমন কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে চলেছে, যা আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে।

    ১. ভারতে সম্ভাব্য লঞ্চের তারিখ ও দামের পূর্বাভাস

    অ্যাপলের চিরাচরিত রিলিজ ক্যালেন্ডার বা নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসেই তারা নতুন আইফোন সিরিজ বিশ্ববাজারে উন্মোচন করে। সেই সূত্র ধরে, আইফোন ১৮ প্রো ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভারতে লঞ্চ হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। দামের ক্ষেত্রে, প্রিমিয়াম টাইটানিয়াম বডি, নতুন প্রসেসর এবং আপগ্রেডেড ক্যামেরা সিস্টেমের কারণে এর দাম আগের মডেলের তুলনায় কিছুটা বেশি হতে পারে। ভারতের বাজারে আইফোন ১৮ প্রো-এর প্রারম্ভিক সম্ভাব্য দাম ১,৪০,০০০ টাকা থেকে ১,৫০,০০০ টাকার আশেপাশে শুরু হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন।

    ২. নকশা বা ডিজাইন এবং ডিসপ্লে চমক

    ডিজাইনের দিক থেকে অ্যাপল তার চেনা ছক ভাঙতে পারে। আইফোন ১৮ প্রো-তে আরও পাতলা বেজেল (Ultra-thin Bezels) এবং একটি রি-ডিজাইনড ক্যামেরা মডিউল দেখা যেতে পারে। ডিভাইসটিতে ব্যবহার করা হতে পারে নেক্সট-জেনারেশন প্রোমোশন (ProMotion) ডিসপ্লে, যা আরও উন্নত ব্রাইটনেস এবং ব্যাটারি সাশ্রয়ী রিফ্রেশ রেট প্রদান করবে। এছাড়া টাইটানিয়াম ফ্রেমটিকে আরও বেশি টেকসই এবং স্ক্র্যাচ-প্রতিরোধী করার জন্য বিশেষ কোটিং ব্যবহার করার জল্পনা রয়েছে।

    ৩. প্রসেসর ও সুপার পাওয়ার ব্যাটারি লাইফ

    আইফোন ১৮ প্রো-এর মূল চালিকাশক্তি হতে চলেছে অ্যাপলের নিজস্ব এবং অত্যন্ত শক্তিশালী এ২০ বায়োনিক (A20 Bionic) চিপ। এটি তৈরি হতে পারে ২-ন্যানোমিটার (2nm) আর্কিটেকচারের ওপর ভিত্তি করে, যা ফোনটিকে সুপার-ফাস্ট করার পাশাপাশি শক্তি সাশ্রয়ী করবে। এর সাথে যুক্ত হচ্ছে আরও বড় এবং উন্নত গ্রাফিন-বেসড ব্যাটারি প্রযুক্তি (Graphene Battery Technology)। এই নতুন ব্যাটারি সিস্টেমের ফলে ফোনটি অতিরিক্ত গরম না হয়ে দীর্ঘ সময় ব্যাকআপ দিতে পারবে এবং এতে আরও দ্রুতগতির ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট মিলবে।

    ৪. ক্যামেরার বৈপ্লবিক পরিবর্তন (Variable Aperture)

    আইফোন ১৮ প্রো-এর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হতে চলেছে এর ক্যামেরা আর্কিটেকচার। টেক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রথম অ্যাপল তাদের প্রো মডেলে ভেরিয়েবল অ্যাপারচার (Variable Aperture) লেন্স ব্যবহার করতে পারে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা ডিএসএলআর (DSLR) ক্যামেরার মতো নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী আলোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, যা কম আলোতে বা নাইট-ফটোগ্রাফিতে অভূতপূর্ব ডিটেইলস প্রদান করবে। সাথে থাকছে আপগ্রেডেড পেরিস্কোপ টেলিফটো লেন্স, যা দূরবর্তী বস্তুর নিখুঁত জুম ছবি তুলতে সাহায্য করবে।

    ৫. নেক্সট লেভেল অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স বা এআই (Apple Intelligence)

    বর্তমান ২০২৬ সালের এআই বিপ্লবের যুগে অ্যাপল তাদের ‘অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স’-কে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আইফোন ১৮ প্রো-তে অন-ডিভাইস এআই (On-device AI) ফিচারগুলো আরও বেশি শক্তিশালী হবে। ক্লাউড সার্ভারের ওপর নির্ভর না করেই ফোনটি নিমেষের মধ্যে জটিল রিয়েল-টাইম ট্রান্সলেশন, অ্যাডভান্সড ফটো ও ভিডিও এডিটিং এবং মানুষের মুড বুঝে সিরি (Siri)-র স্মার্ট রিপ্লাই জেনারেট করতে পারবে।

    যদিও অ্যাপলের পক্ষ থেকে অফিশিয়ালি এখনও কোনো ঘোষণা করা হয়নি, তবে এটি স্পষ্ট যে, আইফোন ১৮ প্রো বাজারে এলে তা প্রিমিয়াম স্মার্টফোনের সংজ্ঞা বদলে দেবে। উন্নত ক্যামেরা, শক্তিশালী এ২০ চিপ এবং নিখুঁত এআই ফিচারের কম্বিনেশন আইফোন ভক্তদের জন্য এক দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। এখন শুধু সেপ্টেম্বর মাসের সেই মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষা।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/News/IPhone 18 Pro: আইফোন ১৮ প্রো-এর অপেক্ষায় টেক দুনিয়া! নতুন ডিজাইন থেকে ক্যামেরা—জানুন সম্ভাব্য দাম ও ভারতের লঞ্চের তারিখ
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