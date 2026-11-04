Gold Price: ধনতেরাসের আগে সোনা কিনবেন? গত বছরের সোনার বর্তমান দর কত?
Gold Price: চিনের পরেই বিশ্বজুড়ে সোনার বার ও কয়েনের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে বিশ্বব্যাপী চাহিদার প্রায় ২১ শতাংশই ছিল ভারতের দখলে।
Gold Price: ভারতীয়দের কাছে ধনতেরাস অত্যন্ত শুভ ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। এই দিন থেকেই শুরু হয় আলোর উৎসব দীপাবলির উদযাপন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ধনতেরাসে সোনা, রুপো কিংবা নতুন বাসনপত্র কেনা হলে সংসারে সুখ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের আগমন ঘটে। ধনসম্পদ ও সমৃদ্ধির দেবী মা লক্ষ্মীর আরাধনার মধ্য দিয়ে ভক্তরা আগামী দিনগুলিতে সুখ-শান্তি ও আর্থিক সচ্ছলতা প্রার্থনা করেন। তবে গয়না, কয়েন কিংবা ছোটখাটো সঞ্চয়—যে রূপেই হোক না কেন, এই উৎসবের কেনাকাটায় বরাবরই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে সোনা। গত বছরের ধনতেরাসের পর থেকে সোনার দাম লাফিয়ে বেড়ে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে সর্বকালীন রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছিল। তবে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে এই মূল্যবান ধাতুর দরে উল্লেখযোগ্য পতনও দেখা গেছে। এই পরিস্থিতিতে গত ধনতেরাসে আপনার কেনা সোনার বর্তমান দর ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে? আর এই শুভ লগ্নে সোনার চাহিদাই বা কেমন?
এ বছর আগামী ৬ নভেম্বর (শুক্রবার) ধনতেরাস। বর্তমানে জিএসটি ও মেকিং চার্জ বাদে ২৪ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দর ঘোরাফেরা করছে প্রায় ১.৩৮ লক্ষ থেকে ১.৪১ লক্ষ টাকার মধ্যে। অন্যদিকে প্রতি ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম চলছে ১.২৭ লক্ষ থেকে ১.২৯ লক্ষ টাকার মধ্যে। সাম্প্রতিক মূল্য সংশোধন কিছুটা স্বস্তি দিলেও, ২০২৫ সালের তুলনায় এ বারের ধনতেরাসে ক্রেতাদের সোনা কিনতে বেশ কিছুটা বাড়তি টাকা গুনতে হবে। তবে বছরের শুরুর রেকর্ড দর থেকে দাম অনেকটা কমে আসায় ক্রেতাদের ওপর চাপ কিছুটা হলেও হালকা হয়েছে। গত বছরের ধনতেরাসের তুলনায় সোনা বর্তমানে প্রায় ৫.৫ শতাংশ থেকে ৭.৬ শতাংশ বেশি ব্যয়বহুল। গত বছর এই সময়ে প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ছিল প্রায় ১.৩ লক্ষ থেকে ১.৩৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, গত এক বছরে প্রতি ১০ গ্রামে সোনার দাম প্রায় ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা বেড়েছে।
চলতি বছরের শুরুতে সোনার বাজারে ছিল অত্যন্ত চাঙ্গা। জানুয়ারির শেষের দিকে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম প্রায় ১.৭৫ লক্ষ টাকার সর্বকালীন রেকর্ড ছোঁয়ার পর বাজারে বড়সড় দরপতন বা কারেকশন শুরু হয়। সেই সর্বোচ্চ চূড়া থেকে সোনার দাম বর্তমানে প্রায় ২০ শতাংশ নেমে এসেছে, যার মধ্যে শুধু অক্টোবর মাসেই দাম কমেছে প্রায় ৫ শতাংশ। এ বছর সোনার এই দর পতন ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে এই মূল্যবান ধাতুকে ঐতিহ্যবাহী 'নিরাপদ সম্পদ' (Safe-haven asset) হিসেবে বিবেচনা করার প্রচলিত ধারণাকেও বড়সড় প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। ফলে ধনতেরাস ও দীপাবলিতে যাঁরা সোনায় বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের সামনে এখন এক মিশ্র ছবি।
ভারতে কী সোনার চাহিদা কমেছে?
ধনতেরাসের প্রাক্কালে এই প্রবণতা ভারতের বাজারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিল (WGC) জানিয়েছে, উৎসবের মরসুমের কেনাকাটা এবং ত্রৈমাসিকের শেষের দিকে কিছুটা দাম কমার সুবাদে জুলাই-সেপ্টেম্বরে ভারতে সোনার চাহিদা আগের ত্রৈমাসিকের তুলনায় বাড়লেও, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় সামগ্রিক চাহিদা এখনও ২৯ শতাংশ কম। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে গয়নার চাহিদা ৩৩ শতাংশ বেড়ে ১০০ টনে পৌঁছালেও বার্ষিক ভিত্তিতে তা এখনও ২০ শতাংশ পিছিয়ে রয়েছে।
তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, চিনের পরেই বিশ্বজুড়ে সোনার বার ও কয়েনের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে বিশ্বব্যাপী চাহিদার প্রায় ২১ শতাংশই ছিল ভারতের দখলে। ডব্লিউজিসি রিপোর্টে আরও দেখা গেছে, ভারতে 'ডিজিটাল গোল্ড' কেনার প্রবণতা এই ত্রৈমাসিকে বার্ষিক ভিত্তিতে ৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে ডিজিটাল গোল্ড কেনাকাটা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭৬ শতাংশ বেড়েছে।